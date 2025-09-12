Trump trimite Garda Națională în oraşul Memphis. „Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington”

Președintele Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis din statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe conduse de democraţi.

„Mergem în Memphis. Memphis are probleme mari. Primarul este fericit, este un primar democrat (...) Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la trimiterea de trupe şi de agenţi federali în capitală luna trecută, scrie Agerpres.

Trump, care a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală în pofida scăderii numărului de infracţiuni violente în numeroase oraşe, a anunţat decizia de a desfăşura trupe federale în Memphis după ce a întâmpinat rezistenţă în ceea ce priveşte planurile sale de a trimite agenţi federali de imigrare (ICE) şi trupe ale Gărzii Naţionale în Chicago.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război", se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care ameninţă de zile întregi că va trimite trupe federale acolo pentru a combate criminalitatea.

Postarea prezintă o imagine, aparent generată de inteligenţa artificială, care îl arată pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe un fundal de incendii şi elicoptere zburând pe cerul portocaliu deasupra oraşului Chicago, cu legenda "Chipocalypse Now".

Această referire directă la "Apocalypse Now", filmul despre războiul din Vietnam regizat de Francis Ford Coppola, este însoţită de un citat celebru din film, reutilizat: "Îmi place mirosul deportărilor dimineaţa devreme" - lupta împotriva imigraţiei fiind principalul său obiectiv.

El a spus că trupe ale Gărzii Naţionale ar putea fi desfăşurate şi în alte oraşe, inclusiv în New Orleans, Louisiana.