Melania Trump, discurs „distopic” în fața trupelor: „Ca să câștigăm războiul AI, trebuie să formăm noua generație”

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat că inteligența artificială va remodela profund caracterul conflictelor armate, într-un discurs susținut miercuri în fața militarilor și a familiilor acestora la baza aeriană Marine Corps Air Station New River din Jacksonville, Carolina de Nord.

Melania Trump a descris AI drept cea mai importantă schimbare în domeniul apărării „de la apariția armelor nucleare” și a subliniat că Statele Unite nu își pot permite să piardă cursa globală pentru dezvoltarea tehnologiilor emergente.

„Inteligența artificială propulsează armata americană într-o nouă eră. Ne deplasăm rapid de la operatori umani la supraveghetori umani”, a spus Prima Doamnă. „Tranziția de la soldați la sisteme autonome este deja în desfășurare.”

Ea a menționat existența deja operațională a unor platforme precum elicoptere autonome, drone în roi și aeronave de recunoaștere fără pilot, adăugând că avioanele de luptă fără pilot și bombardierele autonome se află în dezvoltare.

Reacții mixte asupra discursului

Tonul discursului a provocat dezbateri pe rețelele sociale, unde unii comentatori au criticat prezentarea unei perspective tehnologice radicale în fața militarilor și a familiilor acestora. Alții au considerat mesajul realist, argumentând că automatizarea poate reduce riscurile pentru personalul aflat în misiune.

Melania Trump conduce din septembrie Grupul de lucru al Casei Albe privind inteligența artificială, iar în trecut a evidențiat atât beneficiile, cât și riscurile tehnologiei, insistând asupra necesității de a pregăti tinerii pentru o lume în care AI va juca un rol central.

„Pentru a câștiga competiția în domeniul inteligenței artificiale, trebuie să formăm următoarea generație, pentru că elevii de astăzi vor conduce Corpul Pușcașilor Marini în viitor”, a spus ea la New River.

Schimbări accelerate în domeniul militar

Prima doamnă a afirmat că viteza este elementul definitoriu al transformării actuale: „Viteza în armament, în luarea deciziilor, în detecție, atac și apărare. Inteligența artificială va ocupa un loc central în teatrul de operațiuni; deja joacă un rol semnificativ.”

Cu toate acestea, ea a subliniat că rolul militarului rămâne esențial pentru succesul misiunilor.

Statele Unite au introdus deja sisteme autonome precum drona MQ-9 Reaper, utilizată pentru misiuni de recunoaștere, și elicopterul fără pilot K-MAX, folosit în Afganistan pentru transport de provizii. Forțele Aeriene dezvoltă drone „loyal wingman”, concepute să sprijine aeronavele cu pilot, iar bombardierul de nouă generație B-21 Raider integrează capabilități avansate de inteligență artificială.

Vizite alături de Usha Vance

Melania Trump a fost însoțită de a doua doamnă, Usha Vance, în ceea ce a reprezentat prima lor vizită comună fără prezența soților lor. Cele două au participat anterior la activități la baza Marine Corps Camp Lejeune și au vizitat două școli locale, discutând cu elevi și cadre didactice.

Prima doamnă a transmis elevilor un mesaj de apreciere și le-a urat un „Thanksgiving fericit”, adăugând că ea și președintele se gândesc la militari în perioada sărbătorilor.