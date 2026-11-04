Melania Trump, decorată de președintele Ucrainei cu Ordinul Prinţesei Olga pentru activitatea sa umanitară din oraşul Oleşkî

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a acordat primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, Ordinul Prinţesei Olga, clasa I, recunoscând activitatea sa umanitară în Ucraina, conform unui decret prezidenţial.

Melania Trump, prima doamnă a SUA Foto: X/Visegrad 24

Decretul i-a recunoscut Melaniei Trump o „contribuţie personală semnificativă la sprijinul umanitar acordat Ucrainei”, precum şi implicarea activă în apărarea drepturilor omului şi activitatea caritabilă menită să vină în ajutorul persoanelor afectate de războiul declanşat de Rusia şi să contribuie la repatrierea copiilor ucraineni răpiţi, scrie News.

Distincţia vine la câteva zile după ce aproape 800 de persoane au fost evacuate din oraşul Oleşkî, ocupat de Rusia, în cadrul unei operaţiuni umanitare la care Melania Trump, alături de alţi actori, a contribuit la organizare.

Ordinul Prinţesei Olga este o distincţie de stat ucraineană acordată femeilor pentru contribuţii personale excepţionale în serviciul public, ştiinţă, educaţie, cultură şi activităţi caritabile.

Printre laureatele anterioare se numără personalităţi publice internaţionale şi ucrainene, inclusiv fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor din SUA şi actuala deputată Nancy Pelosi, precum şi şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Melania Trump a susţinut eforturile umanitare legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi a acţionat ca intermediar diplomatic în eforturile de a asigura întoarcerea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia.

După ce i-a trimis preşedintelui rus Vladimir Putin o scrisoare personală în august 2025, ea a stabilit un canal deschis de comunicare pentru a negocia întoarcerea copiilor.

Zelenski i-a acordat anterior miliardarului american şi CEO-ului SpaceX, Elon Musk, Ordinul Libertăţii printr-un decret din 26 august. Câteva luni mai târziu, Musk a restricţionat accesul Ucrainei la Starlink.