Masacru pe aeroportul internațional din Riad: cel puțin 12 morți și 309 răniți. Donald Trump nu exclude o intervenție militară

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 309 au fost rănite într-un atac asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără și un cetățean american. O coaliție militară condusă de Arabia Saudită a atribuit atacul rebelilor houthi din Yemen și a amenințat cu represalii, în timp ce președintele american Donald Trump nu a exclus o intervenție militară a Statelor Unite.

În urma atacului, operațiunile aeroportuare au fost suspendate, iar zborurile către capitala saudită au fost anulate sau redirecționate.

12 morți și 309 răniți. Cine sunt victimele atacului

Autoritatea Aviației Civile din Arabia Saudită a confirmat că printre persoanele ucise se numără patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh și câte o persoană din Statele Unite, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, potrivit BBC.

Bilanțul anunțat de autorități este de cel puțin 12 morți și 309 răniți. O parte dintre răniți se află în stare critică, potrivit comunicatului oficial.

Pagubele produse infrastructurii aeroportuare sunt în curs de evaluare.

Un martor care se afla în terminalul pentru zboruri interne în momentul atacului a declarat pentru o agenție de presă că a văzut cum a fost lovită poarta de îmbarcare 401.

„Am văzut oameni răniți chiar în fața ochilor mei. Toată lumea fugea”, a adăugat martorul.

Generalul-maior Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției militare conduse de Arabia Saudită, a declarat că atacul a vizat unul dintre terminalele pentru pasageri și s-a soldat cu victime în rândul călătorilor civili și al angajaților aeroportului.

Atac fără precedent în Arabia Saudită. 12 oameni au murit și peste 300 au fost răniți Foto: x

Oficialul a calificat atacul drept o „crimă de război în toată regula”.

Arabia Saudită amenință cu represalii. Atacul, atribuit rebelilor houthi

O coaliție militară condusă de Arabia Saudită a anunțat că va răspunde atacului, pe care l-a atribuit rebelilor houthi din Yemen. Gruparea nu a comentat, deocamdată, lovitura de sâmbătă asupra aeroportului din Riad. Rebelii au revendicat, însă, atacuri separate asupra aceluiași aeroport, produse joi, în urma cărora trei persoane au fost ucise, iar un avion a fost avariat.

Alte trei persoane au murit în atacuri distincte lansate de houthi asupra a două aeroporturi din Arabia Saudită, pe 6 și 7 octombrie.

Atacul de sâmbătă este cel mai sângeros produs pe teritoriul Arabiei Saudite din mai 2015.Pe lângă lovitura asupra aeroportului din Riad, un proiectil a căzut sâmbătă și în apropierea Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam, în estul țării, potrivit coaliției conduse de Riad.

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Atacurile au determinat autoritățile saudite să suspende operațiunile pe Aeroportul Internațional King Khalid și să evalueze pagubele produse infrastructurii.

Donald Trump nu exclude o intervenție militară împotriva rebelilor houthi

Statele Unite au condamnat atacurile asupra Arabiei Saudite. Secretarul de stat american Marco Rubio a denunțat ferm loviturile și a confirmat că un cetățean american a fost ucis.

Întrebat de jurnaliști dacă Washingtonul intenționează să se alăture Arabiei Saudite în efectuarea unor atacuri împotriva rebelilor houthi, președintele Donald Trump a declarat că o asemenea posibilitate este luată în calcul.

„Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte repede”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

O eventuală intervenție americană ar putea amplifica tensiunile regionale, în condițiile în care rebelii houthi sunt sprijiniți de Iran și controlează cea mai mare parte a Yemenului.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, s-a declarat „profund șocat” de atacuri, pe care le-a descris drept o încălcare a dreptului internațional.

Acesta a cerut încetarea imediată a violențelor.

Atacurile au fost condamnate și de Egipt, Palestina și Qatar.

Zboruri anulate și avertismente pentru cetățenii străini

Atacul a provocat perturbări majore ale traficului aerian din Arabia Saudită. Mai multe companii aeriene din regiunea Golfului Persic au anunțat anularea zborurilor către și dinspre Riad. Kuwait Airways a invocat situația de securitate din zonă.

Potrivit platformei de monitorizare a traficului aerian Flightradar, toate zborurile către capitala saudită au fost fie redirecționate, fie anulate.

Mai multe ambasade occidentale din Arabia Saudită și-au avertizat cetățenii să evite aeroportul din Riad.

Ministerul britanic de Externe le-a recomandat cetățenilor britanici să nu se apropie de zonă până când aeroportul va fi securizat.

Autoritățile saudite continuă să evalueze pagubele, în timp ce situația de securitate rămâne tensionată.

De ce atacă rebelii houthi Arabia Saudită

Rebelii houthi afirmă că atacurile asupra Arabiei Saudite reprezintă o ripostă la sprijinul acordat de Riad forțelor guvernamentale din Yemen, în războiul civil care afectează țara de mai mulți ani.

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Conflictul s-a intensificat recent după ce rebelii au cucerit, în urma unei ofensive rapide, mai multe zone strategice de pe coasta Mării Roșii.

Printre acestea se numără portul Mokha, situat în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, unul dintre cele mai înguste puncte ale Mării Roșii și o rută esențială pentru transportul maritim internațional.

Strâmtoarea reprezintă un punct de trecere strategic pentru navele comerciale care tranzitează regiunea. Forțele yemenite proguvernamentale au anunțat ulterior că au „securizat” strâmtoarea, aflată la extremitatea sudică a Mării Roșii.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a fost formată în 2015, după ce mai multe state arabe și-au unit forțele pentru a împiedica rebelii houthi să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul recunoscut la nivel internațional.

După ani de atacuri aeriene și lupte terestre, în 2022 a fost negociat un armistițiu temporar. Conflictul a provocat însă sute de mii de victime și a declanșat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.