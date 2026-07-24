Armata SUA a efectuat o nouă rundă de atacuri asupra Iranului, în a 13-a noapte consecutivă de lovituri. Cel puțin patru persoane au fost ucise, potrivit presei iraniene, în timp ce tensiunile din regiune au escaladat.

Armata SUA a încheiat, la ora 21.00, ora Coastei de Est a Statelor Unite, a 13-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe rețelele sociale.

„CENTCOM a vizat centre de comandă militare iraniene, facilități de depozitare a dronelor, rețele de comunicații, puncte de supraveghere de coastă și capabilități maritime, pentru a reduce și mai mult amenințarea pe care Iranul o reprezintă pentru navigatorii civili și navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz”, a transmis CENTCOM pe X.

CENTCOM nu a oferit detalii suplimentare cu privire la numărul țintelor lovite joi.

Sursa CENTCOM

Patru persoane au fost ucise în atacurile asupra Iranului, potrivit presei de stat

Cel puțin patru persoane au fost ucise în atacuri care au vizat mai multe zone din Iran în primele ore ale zilei de vineri, potrivit presei de stat iraniene. Informațiile nu au putut fi verificate independent, transmite CNN.

Cele patru decese raportate s-au produs în provincia de coastă Khuzestan, din vestul țării, în urma unui atac american asupra orașului Ahvaz, potrivit declarațiilor guvernatorului provinciei, citate de Press TV. Mai multe persoane au fost, de asemenea, rănite, potrivit aceleiași surse.

Tot în Khuzestan, atacuri cu rachete au vizat zone din apropierea orașelor Andimeshk și Omidiyeh, a relatat agenția IRNA.

Atacurile americane asupra unui cartier rezidențial din orașul-port iranian Bandar Abbas s-au soldat, de asemenea, cu rănirea a două persoane, potrivit agenției iraniene semi-oficiale Fars.

Donald Trump își intensificase anterior declarațiile la adresa Teheranului. Președintele american a declarat pentru site-ul de știri Axios că ar putea lansa cele mai ample atacuri de până acum asupra Iranului, după ce Teheranul a efectuat un nou val de atacuri de represalii asupra aliaților SUA din Golf, inclusiv asupra unui turn de telecomunicații din Kuweit.

Amenințarea crește din nou tensiunile într-o confruntare militară care durează de mai multe săptămâni și în care SUA au atacat Iranul timp de 12 nopți consecutive, inclusiv poduri și tuneluri, potrivit relatărilor presei iraniene.

„Ochi pentru ochi”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat miercuri că Teheranul va răspunde „ochi pentru ochi” oricăror atacuri viitoare, inclusiv celor care vizează infrastructura Iranului, potrivit Al Jazeera.

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După o nouă noapte de atacuri americane, miercuri, Iranul a răspuns joi cu atacuri cu rachete și drone asupra Iordaniei, Bahrainului și Kuweitului.

Gărzile Revoluționare Islamice ale Iranului (IRGC) au declarat că atacurile din Iordania și Kuweit au vizat și au lovit obiective militare americane.

IRGC a recunoscut, de asemenea, atacul asupra unui turn de telecomunicații din Kuweit, afirmând că acesta a fost un act de represalii în urma atacurilor americane asupra turnurilor de telecomunicații din Iran.

Într-o declarație adresată direct poporului kuweitian, IRGC a insistat că SUA, nu Iranul, au încălcat „integritatea teritorială și suveranitatea” statului din Golf.

Ulterior, joi, Kuweitul a anunțat că și punctul de trecere a frontierei Abdali, la granița cu Irakul, a fost atacat de „drone ostile”.

„Atacurile de represalii ale forțelor armate vor continua atât timp cât atacurile SUA asupra infrastructurii și zonelor de coastă ale țării vor continua”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia.

Rebelii houthi atacă petroliere saudite

Între timp, gruparea houthi din Yemen a extins joi și mai mult confruntarea, atacând cu focuri de armă două petroliere saudite în Marea Roșie. Acțiunea a atras condamnări internaționale și a dus la o creștere accentuată a prețurilor petrolului la nivel mondial.

„Situația scapă de sub control. Se află în pragul inimaginabilului”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate. „O criză o alimentează pe alta. O escaladare o declanșează pe următoarea.”

Rebelii houthi au anunțat o blocadă a porturilor saudite, destabilizând astfel o a doua rută maritimă esențială pentru comerțul mondial: strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Strâmtoarea Ormuz este, practic, închisă de când SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie.

Cotația internațională de referință a petrolului Brent a depășit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, iar analiștii au avertizat că acest lucru ar putea avea un impact și mai mare asupra economiei mondiale.

„O mare parte din capacitatea de producție disponibilă la nivel mondial a fost deja utilizată, în timp ce rezervele strategice și comerciale de petrol sunt mai mici decât la începutul războiului, lăsând piața cu mai puține rezerve de siguranță în fața unei întreruperi prelungite a aprovizionării”, a declarat Janiv Shah, vicepreședinte al companiei de consultanță Rystad Energy.

Iranul respinge acordul de încetare a focului propus de SUA prin intermediul Irakului, relatează NYT

Iranul a respins joi un acord de încetare a focului propus de SUA și transmis Teheranului de premierul irakian, a relatat The New York Times, citând oficiali iranieni și irakieni care au dorit să-și păstreze anonimatul.

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Detaliile complete ale propunerii nu au fost făcute publice. Oficialii iranieni au declarat însă că Teheranul nu este interesat de un acord temporar care să lase nerezolvată problema controlului asupra strâmtorii Ormuz, potrivit publicației americane.

Respingerea raportată a propunerii vine după aproape două săptămâni de atacuri între SUA și Iran. Iranul a continuat să atace nave în strâmtoarea Ormuz, în pofida reimpunerii blocadei navale americane, și să lovească ținte americane în Orientul Mijlociu, în timp ce SUA au bombardat baze militare și infrastructură în mai multe zone din Iran.

Premierul irakian Ali al-Zaidi a vizitat joi Teheranul, după ce s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, la începutul săptămânii trecute.

Înaintea vizitei, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că al-Zaidi ar putea transmite mesaje și puncte de vedere din partea lui Donald Trump, dar a insistat că Teheranul nu caută o mediere suplimentară cu SUA.

„Principalul obstacol îl reprezintă abordarea irațională, excesivă și hegemonică a SUA”, a declarat Araghchi pentru postul public de radio și televiziune al Iranului, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).