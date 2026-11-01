 Lovitură pentru administrația Trump înaintea alegerilor. Un judecător interzice intimidarea oficialilor electorali cu acuzații penale | adevarul.ro
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Lovitură pentru administrația Trump înaintea alegerilor. Un judecător interzice intimidarea oficialilor electorali cu acuzații penale

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Un judecător federal a ordonat guvernului federal să înceteze să mai amenințe oficialii electorali locali și statali cu acuzații penale în legătură cu rolul acestora în prelucrarea buletinelor de vot.

Donald trump
Alegeri în SUA Foto: AFP

Judecătorul din California a decis că Departamentul de Justiție (DoJ) trebuie să înceteze să mai ceară oficialilor electorali locali și statali să pună deoparte sau să nu prelucreze anumite buletine de vot despre care administrația Trump susține că ar putea proveni de la persoane care nu sunt cetățeni americani.

Decizia vine cu câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili ce partid politic va controla Congresul SUA în ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump, scrie BBC.

Sâmbătă, Trump a criticat decizia, scriind: „De ce ar respinge remedierea fraudei electorale?”

La începutul acestei luni, în California, Departamentul de Justiție a trimis scrisori secretarului de stat și responsabilului cu înregistrarea alegătorilor din comitatul Los Angeles, cerându-le să pună deoparte buletinele de vot a 20.000 de alegători înregistrați despre care administrația Trump „crede” că sunt, „probabil”, persoane care nu dețin cetățenia americană, potrivit documentelor judiciare.

Aproximativ o săptămână mai târziu, oficiali înarmați din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă au înmânat scrisori oficialilor și angajaților din comitatele din California, amenințându-i cu acuzații penale dacă nu izolează acele buletine de vot.

Trump afirmă că frauda electorală în SUA este „generalizată” – dovezile sugerează însă că aceasta este extrem de rară.

Însă reprezentanții comitatelor au declarat că nu pot da curs acestor solicitări, deoarece sunt obligați să respecte procedurile electorale prevăzute de legislația statală și federală. Un judecător a intervenit și a respins solicitarea, notând că aceasta ar „provoca haos” în procesul electoral.

În aceeași perioadă, Departamentul de Justiție ar fi demarat o anchetă penală care îi vizează pe oficialii electorali din comitate, emițând citații din partea unui mare juriu federal.

Organizații pentru drepturi civile și sindicate care reprezintă lucrătorii electorali au depus o plângere, acuzând Departamentul de Justiție că interferează cu datoria lor de a organiza și gestiona alegerile. Judecătoarea Trina Thompson a ordonat administrației să înceteze aceste acțiuni.

„Deși pârâții susțin că acțiunile lor au scopul de a opri votul ilegal al persoanelor care nu sunt cetățeni, este probabil ca aceste acțiuni să ducă la perturbarea administrării alegerilor și la privarea de dreptul de vot a alegătorilor care dețin acest drept în mod legal”, a scris judecătoarea Thompson.

Potrivit ordinului judecătoarei Thompson, administrația Trump a trimis o scrisoare similară și statului Washington, referitoare la presupuși alegători care nu sunt cetățeni, cerând secretarului de stat de acolo să înceteze prelucrarea buletinelor de vot respective.

Aceste demersuri fac parte dintr-o campanie de lungă durată a lui Trump și a administrației sale, menită să combată presupusele fraude electorale – despre care aceștia susțin că sunt larg răspândite, în ciuda faptului că cercetările indică faptul că acestea sunt extrem de rare.

În perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, președintele a pus la îndoială securitatea procesului de vot, invocând fraude „generalizate” în cazul votului prin corespondență și al participării la vot a unor persoane care nu dețin cetățenia americană. De asemenea, președintele a oferit o recompensă de 1 milion de dolari (750.000 de lire sterline) pentru persoanele care raportează cazuri de fraudă electorală în SUA, dacă acestea duc la o condamnare.

Studiile sugerează, însă, că astfel de cazuri sunt extrem de rare. BBC Verify a relatat că baza de date a organizației Heritage Foundation a identificat 24 de cazuri în care persoane fără cetățenie americană au fost condamnate pentru că au votat, în perioada cuprinsă între 2005 și 2025.

Într-o postare de sâmbătă, Trump a criticat deciziile judecătorești recente pronunțate împotriva administrației sale în legătură cu acuzațiile privind posibile fraude electorale și a promis că va continua să lupte pentru „integritatea alegerilor”.

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