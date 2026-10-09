 Lecția unui tată pentru fiii săi de 9 și 11 ani a impresionat milioane de oameni. „Trebuie să îi învățăm să accepte un refuz” | adevarul.ro
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Video Lecția unui tată pentru fiii săi de 9 și 11 ani a impresionat milioane de oameni. „Trebuie să îi învățăm să accepte un refuz”

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Un videoclip publicat de un tată a trei băieți din Statele Unite, în care acesta discută cu doi dintre fiii săi despre consimțământ, respectarea limitelor personale și importanța acceptării refuzului unor fete, a atras atenția a milioane de oameni.

Discuția din familia Gilliam a devenit virală.
Discuția din familia Gilliam a devenit virală. Foto: Thegilliamfam. Instagram

Discuția, purtată cu cei doi copii, în vârstă de nouă și 11 ani, a devenit virală pe fondul indignării provocate de cazul „Cornell 7”, în care șapte membri ai unei fraternități studențești de la Universitatea Cornell sunt acuzați că ar fi agresat sexual o tânără în 2024, relatează The Independent.

Lecția despre consimțământ a unui tată american

Alan Gilliam, un creator de conținut din statul american Utah, a publicat pe Instagram un videoclip în care discută cu cei doi fii mai mari despre respectarea limitelor personale și despre responsabilitatea de a interveni atunci când alte persoane riscă să fie agresate.

„Cazul agresiunii sexuale de la Cornell mă apasă foarte mult, atât ca tată a trei băieți, cât și ca bărbat. Eu și Kat am început să discutăm cu băieții mai mari despre consimțământ încă de când erau mici. La început, le-am explicat lucruri simple: corpul lor le aparține și, dacă nu vor să îmbrățișeze pe cineva, nu sunt obligați să o facă. Dar, în egală măsură, nici ei nu trebuie să atingă sau să îmbrățișeze pe cineva care nu își dorește acest lucru”, a explicat tatăl într-un mesaj publicat pe Instagram.

El a adăugat că astfel de conversații devin tot mai dificile pe măsură ce subiectele abordate sunt mai serioase, iar copiii cresc, dar sunt absolut necesare.

„Taților, vă rog să vorbiți cu fiii voștri, pentru că noi, ca bărbați, trebuie să luăm atitudine. Nu este suficient doar să nu fim noi cei care comit asemenea fapte. Trebuie să intervenim și să îi oprim și pe ceilalți bărbați. Există un motiv pentru care femeile spun că ar prefera să întâlnească un urs decât un bărbat. Trebuie să facem mai mult și să fim mai buni”, a continuat acesta.

În videoclipul devenit viral, tatăl le prezintă celor doi fii o situație inspirată de cazul „Cornell 7” și îi întreabă cum ar reacționa dacă ar afla că mai mulți bărbați intenționează să agreseze o tânără.

„Bine, vreau să vă întreb ceva. Dacă ați fi într-un grup de discuții cu mai mulți băieți, iar ei ar decide că vor să-i facă ceva rău unei tinere și șapte dintre ei ar fi de acord, dar nimeni altcineva din grup nu ar spune nimic, voi ce ați face într-o asemenea situație?”, îi întreabă Alan Gilliam.

„Aș anunța pe cineva cu mai multă autoritate, poate o persoană care are puterea să-i oprească”, răspunde unul dintre copii.

Tatăl continuă conversația cu un exemplu mai simplu, despre respectarea limitelor personale.

„Să presupunem că vedeți o fată și vreți să o îmbrățișați. O întrebați dacă puteți să o îmbrățișați, iar ea spune nu. Ce faceți? Dar dacă o întrebați de 15 ori, insistați întruna și, până la urmă, ea cedează și spune da, mai este acesta consimțământ?”, îi întreabă tatăl.

„Nu, pentru că ai insistat și ai insistat până când a spus da. Pur și simplu s-a săturat să tot întrebi”, explică unul dintre băieți.

„Da, pentru că voia doar să nu o mai deranjezi, să nu mai insiști cu «te rog, te rog, pot să te îmbrățișez, te rog?»”, completează celălalt.

Răspunsurile copiilor l-au făcut pe tată să vorbească despre responsabilitatea părinților în educația băieților, dar și despre faptul că bărbații trebuie să intervină atunci când sunt martorii unor comportamente abuzive.

„Faptul că un copil de 11 ani și unul de nouă ani știu ce trebuie să facă într-o asemenea situație mă tulbură profund, având în vedere tot ce s-a întâmplat. Ca bărbați, ar trebui să protejăm femeile. Este responsabilitatea noastră, ca tați, să ne învățăm fiii ce înseamnă consimțământul și cum să le protejeze pe femei. Și nici măcar nu este vorba doar despre protejarea lor. Femeile se pot proteja singure și s-ar descurca foarte bine dacă bărbații pur și simplu le-ar lăsa în pace”, afirmă Gilliam.

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În încheierea înregistrării, tatăl le adresează un apel celorlalți părinți.

„Vă rog, taților, educați-vă băieții! Învățați-i, vă rog! Faptul că bărbații nu pot accepta un refuz sau că nimeni nu vrea să ia atitudine împotriva altor bărbați reprezintă o problemă uriașă. Ajungem la asemenea situații, iar faptul că o femeie nu poate ieși din siguranța propriei case și nu se poate duce nicăieri fără să se teamă pentru siguranța ei, pentru că acești bărbați nu au fost învățați să accepte un «nu», este de neconceput”, spune acesta.

Videoclipul a adunat peste 1,6 milioane de aprecieri pe Instagram.

Cazul „Cornell 7” a provocat indignare în Statele Unite

Imaginile cu discuția în familie au devenit virale după ce cazul „Cornell 7” a readus în atenția publicului american problema agresiunilor sexuale din campusurile universitare și a comportamentului membrilor unor fraternități studențești.

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În centrul scandalului se află acuzațiile unei foste studente de la Universitatea Cornell, din Ithaca, statul New York. Tânăra, identificată în documentele judiciare sub pseudonimul Jane Doe, susține că, în 2024, un prieten al său și alți membri ai fraternității Chi Phi i-ar fi administrat alcool, marijuana și ketamină, înainte de a o agresa sexual timp de mai multe ore, într-o clădire a organizației studențești, după ce aceasta nu ar mai fi fost capabilă să se apere.

Potrivit The Independent, scandalul s-a amplificat după apariția unor mesaje dintr-o conversație de grup la care participau 57 de bărbați. Într-unul dintre mesaje, transmis în jurul orei 1:42, se afirma că la etaj se afla o femeie disponibilă pentru relații sexuale. Alte mesaje făceau referire, în termeni vulgari, la posibilitatea de a întreține relații sexuale cu aceasta.

Publicația arată că niciunul dintre cei șapte bărbați vizați de acuzațiile din acest caz nu fusese pus sub acuzare penală la data publicării articolului, 9 octombrie 2026. Procurorul districtual din comitatul Tompkins, care inițial refuzase să deschidă o anchetă penală, a decis ulterior redeschiderea investigației.

Doi dintre studenții implicați în dosar au fost exmatriculați, iar fraternitatea Chi Phi a fost interzisă permanent în cadrul universității. Ceilalți și-au putut continua studiile, unii dintre ei obținând ulterior locuri de muncă. Tânăra care a reclamat agresiunea a renunțat la facultate după raportarea incidentului.

The Independent notează că exemplul oferit de Alan Gilliam arată cât de devreme pot începe conversațiile despre consimțământ și că educația copiilor în această privință nu ar trebui lăsată exclusiv în seama școlii.

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