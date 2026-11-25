Parlamentul European a aprobat reforma legislației farmaceutice a Uniunii Europene, un pachet de măsuri care urmărește combaterea penuriei de medicamente, stimularea inovării și reducerea dependenței de producătorii din afara spațiului comunitar. Noile reguli oferă statelor membre instrumente suplimentare pentru a asigura aprovizionarea pacienților.

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Este vorba de forma finală a noii legislații farmaceutice europene, care introduce reguli menite să prevină lipsa medicamentelor și să îmbunătățească accesul pacienților la tratamente esențiale, potrivit News.ro.

„Țările UE vor putea solicita companiilor să furnizeze medicamente în cantităţi suficiente„

Potrivit instituției, una dintre cele mai importante modificări permite statelor membre să intervină atunci când există riscul apariției unor probleme de aprovizionare.

„Țările UE vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze medicamente în cantităţi suficiente pentru a răspunde nevoilor pacienţilor”, se arată în comunicatul Parlamentului European.

Noua legislație urmărește și o mai bună coordonare între autoritățile naționale și cele europene pentru identificarea și gestionarea penuriilor de medicamente.

În paralel, sunt introduse măsuri care să accelereze apariția pe piață a medicamentelor generice și biosimilare, după expirarea protecției produselor originale.

Pentru medicamentele nou autorizate este prevăzută o perioadă de protecție care poate ajunge la 11 ani.

„Se are în vedere o perioadă de protecţie normativă combinată de maximum unsprezece ani”, precizează instituția europeană.

Accelerarea procedurilor de autorizare

Pachetul legislativ conține și măsuri pentru reducerea birocrației din cadrul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), în scopul accelerării procedurilor de autorizare.

O altă componentă importantă vizează combaterea rezistenței la antimicrobiene. Noile reguli introduc condiții mai stricte pentru utilizarea antibioticelor, inclusiv obligativitatea prescripției medicale pentru toate antimicrobienele.

În paralel, Uniunea Europeană încearcă să stimuleze dezvoltarea unor noi tratamente, oferind producătorilor un an suplimentar de protecție a datelor pentru anumite antimicrobiene inovatoare.

Într-un vot separat, eurodeputații au aprobat și Actul legislativ privind medicamentele critice, care urmărește consolidarea producției europene și reducerea dependenței de state din afara Uniunii.

Noile norme stabilesc criterii pentru dezvoltarea unor „proiecte strategice” industriale în interiorul UE, destinate creșterii capacității de producție pentru medicamente considerate esențiale.

Totodată, furnizorii care produc medicamente sau substanțe active în spațiul comunitar vor beneficia de avantaje în procesul de evaluare și achiziție.

Pentru medicamentele critice, tratamentele destinate bolilor rare și alte produse de interes comun, statele membre vor putea organiza achiziții în comun.