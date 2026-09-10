Juratul care a blocat verdictul în cazul Lindsay Clancy, femeia care și-a ucis cei trei copii: 11 jurați erau gata s-o achite

La câteva zile după ce procesul lui Lindsay Clancy, femeia din SUA acuzată că și-a ucis cei trei copii în 2023, a fost declarat nul, trei membri ai juriului au dezvăluit ce s-a întâmplat în timpul deliberărilor. Potrivit acestora, 11 dintre cei 12 jurați erau convinși că femeia nu ar trebui considerată responsabilă penal pentru moartea copiilor, însă un singur jurat a refuzat să susțină verdictul.

Un jurat a împiedicat obținerea unui verdict unanim în procesul lui Lindsay Clancy. Foto: Profimedia

Clancy, în vârstă de 36 de ani, nu a negat că și-a ucis copiii, Cora, de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și Callan, în vârstă de opt luni, în subsolul locuinței sale din Massachusetts, înainte de a încerca să își ia viața.

În urma tentativei, femeia a rămas paralizată. Avocații săi au susținut că suferea de psihoză postpartum în momentul faptelor, în timp ce procurorii au argumentat că aceasta știa ce face, notează independent.co.uk.

Roni Carlson, președinta juriului, a povestit că a crezut că verdictul era deja stabilit după ce juratul care se opunea majorității a recunoscut că avea îndoieli rezonabile.

„A recunoscut că avea îndoieli rezonabile. Am început să completez formularele. Eram atât de entuziasmată”, a povestit Carlson.

Momentul s-a schimbat însă imediat după aceea. Potrivit acesteia, bărbatul a spus că, în ciuda îndoielilor sale, tot nu va vota ca Lindsay Clancy să fie declarată „nevinovată pe motiv de nebunie”.

„Dar tot nu voi spune că este nevinovată din cauza nebuniei”, ar fi spus juratul.

Carlson a început să completeze formularele pentru verdict, însă bărbatul i-ar fi spus că, în ciuda acestor îndoieli, nu va vota pentru declararea lui Clancy nevinovată pe motiv de nebunie.

Și ceilalți jurați au descris tensiuni puternice în timpul deliberărilor. Paula Devlin a spus că grupul a recitit de mai multe ori definiția juridică a „îndoielii rezonabile”, însă juratul respectiv nu părea să țină cont de explicații. Kellie Farina l-a descris drept „foarte arogant” și a spus că acesta „nu a luat în considerare” ceea ce îi spuneau ceilalți.

Discuțiile dintre jurați au devenit uneori atât de tensionate, încât au existat certuri și apelative jignitoare, însă membrii juriului au continuat să încerce să ajungă la un verdict unanim. În cele din urmă, judecătorul a declarat procesul nul, după ce juriul nu a reușit să ajungă la un verdict unanim.

„Totul dovedea că își iubea copiii”

Unul dintre elementele importante pentru jurații care au susținut achitarea pe motiv de nebunie a fost imaginea lui Lindsay Clancy ca mamă.

Clancy nu a contestat că și-a ucis cei trei copii, însă apărarea a susținut că suferea de psihoză postpartum și că, în momentul crimelor, nu înțelegea caracterul faptelor sale. Procurorii au susținut că era conștientă de ceea ce făcea.

„Nu încercam să stabilim dacă și-a ucis copiii. A făcut-o și recunoaște asta. Încercam să stabilim: știa atunci diferența dintre bine și rău?”, a explicat Carlson.

Președinta juriului a spus că dovezile prezentate în timpul procesului indicau că Lindsay Clancy își iubea copiii.

„Totul dovedea că își iubea copiii, așa că trebuia să fi cedat”, a spus Carlson.

Procesul s-a încheiat fără verdict după ce juriul nu a reușit să ajungă la o decizie unanimă. Judecătorul William Sullivan a declarat procesul nul, iar procurorii nu au anunțat încă dacă vor cere rejudecarea cazului. O nouă audiere privind situația dosarului este programată pentru 29 septembrie.