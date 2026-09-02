JD Vance spune că nu ar fi surprins dacă Antihristul s-ar afla „printre noi”. El a vorbit despre posibilitatea ca lumea să se afle în perioada descrisă în tradiția creștină drept „vremurile de pe urmă”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că nu ar fi surprins dacă Antihristul s-ar afla în prezent printre oameni. În aceeași discuție, el l-a apărat pe președintele Donald Trump în urma unei controverse legate de o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care liderul american apare într-o ipostază cu conotații religioase.

JD Vance, vicepreședintele SUA/FOTO:AFP

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat podcasterului Bryce Crawford și publicat luni. Conversația a abordat teme precum profețiile despre sfârșitul lumii, obiectele zburătoare neidentificate și influența tehnologiei asupra societății americane.

JD Vance a vorbit despre posibilitatea ca lumea să se afle în perioada descrisă în tradiția creștină drept „vremurile de pe urmă”.

„Cred că există lucruri în lume care mă fac să nu fiu surprins dacă Antihristul ar umbla printre noi”, a spus Vance.

El a precizat însă că nu știe dacă omenirea se află efectiv în „vremurile de pe urmă”.

„Cred că, în primul rând, nu știu dacă suntem în vremurile de pe urmă”, a afirmat vicepreședintele.

Vance a folosit, de asemenea, o perspectivă religioasă pentru a aborda tema obiectelor zburătoare neidentificate, spunând că nu deține informații clasificate care să explice natura acestora.

„Nu am dosarul care să spună: «Nu era un OZN, era de fapt un demon»”, a declarat el.

„Dacă sunt reale, nu este la fel de probabil să fie îngeri sau demoni pe cât este să fie extratereștri?”, a întrebat Vance.

Vicepreședintele american a spus că vede o „energie spirituală foarte, foarte ciudată” în anumite zone ale industriei de tehnologie și inteligență artificială.

Vance, care a lucrat anterior ca investitor în sectorul tehnologic, a afirmat că unele companii de inteligență artificială i se par „un fel de satanice”.

„De aceea tind să cred că, deși nu aș fi surprins dacă trăim în vremurile de pe urmă, încerc să mă concentrez pe a face cât mai mult din lucrarea lui Dumnezeu în prezent”, a spus el. „Iar dacă asta duce la vremurile de pe urmă, atunci așa să fie.”

Crawford l-a întrebat pe Vance despre o imagine cu Trump care îl îngrijorase din punct de vedere religios.

„Sunt creștin. Am văzut fotografia. M-a deranjat. Nu o să mint”, a spus Crawford.

El a descris imaginea în care Trump purta o robă albă și o eșarfă roșie și a sugerat că aceasta îl prezenta într-o ipostază asemănătoare unei figuri divine.

Vance a respins însă ideea că Trump ar fi intenționat să se prezinte drept Dumnezeu.

„Deci, Donald Trump a vrut să posteze un meme în care se prezintă drept Dumnezeu? Nu”, a răspuns vicepreședintele. „Nu a vrut să Îl ironizeze sau să Îl imite pe Dumnezeu. Pur și simplu nu este felul lui de a fi.”

Imaginea fusese publicată pe contul lui Trump de pe platforma Truth Social în aprilie și a atras critici din partea unor lideri religioși, precum și a unor susținători ai președintelui.

Trump apărea îmbrăcat într-o robă albă și purta o eșarfă roșie. Într-o mână ținea o sferă luminoasă, iar cealaltă era întinsă într-un gest care putea sugera vindecarea.

Imaginea a fost ștearsă după aproximativ jumătate de zi, potrivit Snopes.

Trump a susținut ulterior că fotografia îl reprezenta în rolul unui medic.

„Am postat-o și am crezut că eram prezentat ca medic și că avea legătură cu Crucea Roșie, ca lucrător al Crucii Roșii, pe care o susținem”, le-a spus Trump reporterilor. „În mod normal, nu-mi place să fac asta, dar nu am vrut să existe confuzie. Oamenii erau confuzi.”

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Vance, întrebat despre relațiile cu personalități MAGA acuzate de antisemitism

În aceeași zi, JD Vance a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu ușile închise, organizată de Republican Jewish Coalition (RJC) la Las Vegas.

Evenimentul a fost moderat de Norm Coleman, președintele național al organizației și fost senator republican de Minnesota.

Discuția a abordat mai multe subiecte, inclusiv relațiile lui Vance cu o serie de influenceri conservatori și personalități asociate mișcării MAGA, dintre care unele au fost criticate pentru că ar fi oferit o platformă unor persoane acuzate de antisemitism.

Printre numele menționate s-au aflat Tucker Carlson, Megyn Kelly, Joe Rogan și Nick Fuentes.

Potrivit relatării jurnalistului Andrew Desiderio de la Punchbowl News, întrebarea a fost relevantă în contextul schimbării de poziție a unei părți a dreptei americane față de antisemitism. Cu mai puțin de un an înainte, reuniunea anuală a RJC fusese dominată de apeluri împotriva antisemitismului din zona dreptei, iar Tucker Carlson fusese prezentat drept una dintre principalele ținte ale criticilor.

O înregistrare integrală a evenimentului a fost obținută ulterior de The Daily Wire și publicată de această publicație.

Deși discuția a avut, în general, un ton favorabil lui Vance, acesta a fost întrebat direct despre relația sa cu Tucker Carlson, devenit unul dintre cei mai vocali critici ai Israelului și ai administrației Trump.

Vance: „Trebuie să fim dispuși să mergem oriunde”

Norm Coleman l-a întrebat pe Vance cum stabilește limita în relația cu podcasterii care au oferit o platformă unor persoane antisemite, în condițiile în care aceștia au o audiență considerabilă.

Vance a spus că face diferența între persoane și ideile pe care acestea le promovează.

„O zonă în care trasez cu adevărat o linie este în cazul oamenilor care adoptă ceea ce eu numesc o atitudine de tip «calomnie sângeroasă»”, a spus el.

Referindu-se la Joe Rogan și Nick Fuentes, Vance a afirmat că nu îi consideră persoane comparabile.

„Cred că este o greșeală să spunem că îl vom elimina pe Joe Rogan pentru că a spus ceva ce nu ne place”, a declarat Vance.

În opinia sa, politicienii trebuie să fie dispuși să intre în spațiile în care se află alegătorii, inclusiv în podcasturi cu audiențe foarte mari.

Vance a invocat propriile calcule privind audiența lui Rogan în rândul alegătorilor considerați indeciși.

Potrivit acestuia, podcasturile altor realizatori ajung la aproximativ 5–10% dintre acești alegători, în timp ce audiența lui Rogan ar ajunge la aproximativ 35–40%.

„Trebuie să fim dispuși să mergem oriunde, să ne transmitem mesajul oriunde și oricărei persoane”, a spus Vance.

El a dat ca exemplu propriile apariții în podcastul lui Joe Rogan, unde, potrivit lui, discuțiile au ajuns inclusiv la subiectul OZN-urilor.

„Trebuie să întâlnești oamenii acolo unde sunt și să îți prezinți argumentele cât de bine poți. În cele din urmă, așa câștigi dezbaterea politică”, a afirmat Vance.

Vicepreședintele a adăugat că nu intenționează să discute cu persoane care i-au atacat soția sau care au afirmat că Adolf Hitler „a fost un om bun”. „În afara unor limite foarte clare, încerc să vorbesc cu cât mai mulți oameni posibil”, a spus Vance.

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