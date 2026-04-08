Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”

Război în Orientul Mijlociu
Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz și cere Israelului să oprească atacurile asupra Libanului. Armistițiul negociat de Donald Trump este pe cale să fie anulat după doar câteva ore, ceea ce a declanșat reacții dure la Washington.

Donald Trump este acuzat pentru atacurile Israelului. FOTO: Facebook/ Occupy Democrats
Donald Trump este acuzat pentru atacurile Israelului. FOTO: Facebook/ Occupy Democrats

Iranul a oprit din nou tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, afirmând că măsura este un răspuns direct la atacurile Israelului asupra Libanului, ceea ce a aruncat în aer armistițiul fragil negociat de Donald Trump.

La Washington, atât republicanii, cât și democrații critică ceea ce consideră a fi un acord construit pe concesii și lipsă de coordonare cu aliații-cheie.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime ale lumii, a devenit din nou scena de tensiuni majore după ce Iranul a decis să suspende trecerea petrolierelor. Măsura a venit la doar câteva ore după ce întregul mapamond a răsuflat ușurat şi a salutat armistițiul negociat de Donald Trump, care ar fi trebuit să asigure două săptămâni de pace în Orientul Mijlociu.

Inițial, miercuri dimineață, două petroliere au primit permisiunea de a traversa strâmtoarea, semn că acordul ar fi putut funcționa. Agenția iraniană Fars a anunțat, însă, câteva ore mai târziu că tranzitul a fost oprit complet, susținând că suspendarea a avut loc „simultan cu atacurile Israelului asupra Libanului”.

În acest context, Teheranul a amenințat că va distruge navele care încearcă să treacă fără aprobare și a impus o taxă de până la 2 milioane de dolari pe petrolier, potrivit presei internaționale. În paralel, un atac cu drone a vizat o conductă de petrol strategică a Arabiei Saudite, conducta Est-Vest, incident care a amplificat senzația de instabilitate în regiune.

Donald Trump, criticat chiar şi de republicani

Închiderea strâmtorii a lovit puternic în credibilitatea armistițiului prezentat de Donald Trump și în planul său de pace în 10 puncte, intens promovat în ultimele zile. Chiar şi în interiorul Partidului Republican, unii dintre cei mai vocali susținători ai liderului de la Casa Albă au reacționat cu nemulțumire, notează Daily Mail.

Astfel, senatorul republican Lindsey Graham a cerut ca vicepreședintele JD Vance, implicat direct în negocierile de ultim moment, mediate de Pakistan, să fie chemat în fața Congresului pentru explicații.

„Presupusul document de negociere, în opinia mea, prezintă unele aspecte îngrijorătoare, dar timpul va decide”, a scris Graham pe X.

„Aștept cu nerăbdare ca arhitecții acestei propuneri, vicepreședintele și alții, să se prezinte în fața Congresului și să explice cum un acord negociat îndeplinește obiectivele noastre de securitate națională în Iran”, a completat el.

Politico: Lumea răsuflă ușurată după armistițiul SUA-Iran, dar riscurile pândesc în umbră

„Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”

În tabăra democrată, mesajele sunt și mai dure. Mulți congresmeni acuză administrația Trump că a anunțat un armistițiu lipsit de substanță și că nu a implicat Israelul în negociere, ceea ce ar fi dus la ruptura imediată.

Într-o reacție vehementă, platforma Occupy Democrats a transmis:

„«Încetarea focului» a lui Trump, în pragul colapsului la doar câteva ore după anunț, în timp ce Israelul comite un masacru ÎNGROZITOR al nevinovaților cu arme plătite de dolarii noștri din taxe!

Aparent, Trump nu s-a deranjat să-i implice pe israelieni în negocierile sale de încetare a focului, care au fost luați prin surprindere de încetarea bruscă a ostilităților.

IDF a răspuns prin dezlănțuirea unui bombardament criminal asupra capitalei Libanului Beirut, ucigând sute, dacă nu MII de oameni, deoarece folosesc de bună voie rachete și bombe americane pentru a arunca în aer blocuri întregi. Presa israeliană raportează că 50 de avioane de război au lansat 160 de bombe peste Liban în câteva minute.

O rachetă israeliană a lovit o înmormântare, ucigând pe toată lumea.

Israelul a bombardat, de asemenea, rafinăria de petrol Lavan din Iran într-o încercare evidentă de a provoca represalii și de a distruge armistițiul.

Israelul susține că Libanul nu a făcut parte din armistițiu, în ciuda faptului că negociatorii pakistanezi spuneau că a fost. Iranul a avertizat că armistițiul se va prăbuși dacă uciderea din Liban continuă şi că nicio navă nu va trece prin strâmtoarea Ormuz până când Libanul nu va fi inclus în armistițiu.

Sadismul și violența distrugătoare afișată de israelieni este greu de privit și totul este plătit din dolarii noștri din taxe! Trump nu ne poate controla aliații, nu poate menține pacea și a creat un coșmar pentru milioane de oameni fără niciun motiv altceva decât pentru ca el să fie tipul care «a preluat» ayatolahul”.

Pe fondul acestor reacții, armistițiul prezentat drept o mare victorie diplomatică pare să se destrame chiar înainte de a fi funcțional. Blocarea Strâmtorii Ormuz, atacurile regionale și schimbul de acuzații între aliați arată că tensiunile din Orientul Mijlociu nu doar că persistă, dar se amplifică rapid, punând la încercare atât credibilitatea Statelor Unite, cât și întreaga arhitectură geopolitică a regiunii.

