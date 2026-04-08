Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Politico: Lumea răsuflă ușurată după armistițiul SUA-Iran, dar riscurile pândesc în umbră

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

O lume așteptând ca pe ghimpi pe fondul retoricii apocaliptice a președintelui american Donald Trump a răsuflat ușurată marți, după ce Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, deși temerile privind riscuri suplimentare nu au fost liniștite, comentează Politico.

„Mai bine o marți TACO decât Al Treilea Război Mondial”, a reacționat la cald un oficial european, făcând referire la faptul că Trump a dat înapoi de la amenințările de a șterge civilizația Iranului dacă acesta refuză să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. Oficialul, care nu era autorizat să vorbească public, și-a exprimat speranța că această pauză ar putea permite, în cele din urmă, o încheiere negociată a conflictului.

Anunțul a venit în toiul nopții în Europa și în Orientul Mijlociu, iar mulți aliați ai SUA nu au reacționat imediat. Totuși, anunțul plin de dramatism al acestei pauze a determinat unele guverne să vină imediat cu declarații de susținere.

Ministerul de Externe al Irakului a transmis că salută armistițiul și „consideră această evoluție drept un pas care va contribui la reducerea tensiunilor, la crearea de oportunități pentru dezescaladare și la consolidarea securității și stabilității în regiune.”

Australia a salutat acordul, afirmând că „își dorește ca armistițiul să fie respectat și să se ajungă la o soluționare a conflictului.” De asemenea, a subliniat că închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și atacurile asupra navelor și infrastructurii energetice au creat turbulențe pe piețele globale și a făcut apel „către toate părțile” să respecte dreptul internațional.

Pakistanul, care a condus eforturile pentru obținerea armistițiului, s-a arătat deosebit de optimist că acesta ar putea fi momentul de cotitură al războiului.

„Ambele părți au dat dovadă de o înțelepciune și o luciditate remarcabile și au rămas implicate constructiv în promovarea păcii și stabilității”, a scris prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif pe rețelele sociale.

Totuși, sunt semne că armistițiul, abia anunțat, e unul fragil. După ce Casa Albă a anunțat că Israelul a fost de acord cu încetarea focului, un oficial militar israelian a declarat pentru Associated Press că atacurile asupra Iranului continuau. Atât Israelul, cât și Emiratele Arabe Unite au avertizat asupra unor rachete în curs de lansare în primele ore ale zilei de miercuri, ora locală.

Armistițiul a fost anunțat chiar înainte de vizita programată miercuri la Casa Albă a șefului NATO, Mark Rutte. Lovituri devastatoare ale SUA asupra Iranului ar fi creat un climat tensionat pentru această întâlnire și, posibil, o ruptură, în condițiile în care aliații europeni au refuzat să susțină solicitările lui Trump de a sprijini atacurile americane asupra Iranului.

Scepticism în plan intern

Pe plan intern, acordul lui Trump a neliniștit „șoimii” anti-Iran, precum senatorul Lindsey Graham (republican de Carolina de Sud), care pe rețelele sociale a cerut în repetate rânduri revizuirea în Congres a înțelegerii, adăugând că este „extrem de precaut în privința a ceea ce este fapt versus ficțiune sau denaturare.”

Faptul că Iranul a acceptat, ca parte a armistițiului, să permită trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni este un semn că SUA pierd teren, a apreciat Nate Swanson, fost oficial care a negociat cu Iranul în numele administrației Trump anul trecut.

„Dacă ne întoarcem în timp cu două luni și ne închipuim că marele câștig al SUA este că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, atunci este o aventură extrem de prost gândită, iar Iranul este, în multe privințe, mai puternic decât înainte”, a spus Swanson. „Este o ciocnire destul de dură cu realitatea, dar putem înțelege de ce președintele a luat această decizie.”

Proclamații ale victoriei

Totuși, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a catalogat armistițiul de marți drept o „victorie.”

„Succesul armatei noastre a creat o pârghie maximă, permițându-i președintelui Trump și echipei sale să poarte negocieri dure care au creat acum o deschidere pentru o soluție diplomatică și pace pe termen lung”, a declarat Leavitt. „În plus, președintele Trump a reușit redeschiderea Strâmtorii Ormuz.”

Teheranul a prezentat însă o narațiune diferită, profitând de moment pentru a proclama victoria asupra Statelor Unite. La scurt timp după anunțarea armistițiului, presa de stat iraniană a descris gestul drept o „retragere” a lui Trump, scriind că președintele american „s-a retras.”

După săptămâni de atacuri în escaladare, culminând cu amenințarea lui Trump privind ștergerea civilizației iraniene mai devreme în aceeași zi, mulți aliați ai SUA privesc acum cu speranță către ceea ce Sharif a numit „Discuțiile de la Islamabad”, programate pentru vineri, în încercarea de a pune capăt unui război care a zguduit Orientul Mijlociu.

O declarație a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în sprijinul armistițiului sugerează însă că negocierile din zilele următoare nu vor fi nicidecum ușoare.

În timp ce Sharif a anunțat că armistițiul înseamnă că SUA și Iranul, „împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban”, Netanyahu a indicat contrariul.

„Armistițiul de două săptămâni nu include Libanul”, a spus el.

