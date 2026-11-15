 Iranul ar plănui asasinarea președintelui Trump și a unor înalți oficiali americani. Mossad a dezvăluit detalii | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul ar plănui asasinarea președintelui Trump și a unor înalți oficiali americani. Mossad a dezvăluit detalii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Serviciul israelian de informații externe, Mossad, ar fi identificat o amenințare iraniană la adresa președintelui american Donald Trump și a mai multor oficiali de rang înalt din administrația SUA. Potrivit presei israeliene, Teheranul ar analiza posibilitatea unor atacuri cu drone pentru eliminarea unor oficiali americani.

Donald Trump, în zizorul Iranulu
Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Serviciile de informații israeliene au identificat presupuse planuri ale Iranului de a-l asasina pe Donald Trump și de a viza mai mulți oficiali de rang înalt din Statele Unite, relatează publicația israeliană Israel Hayom.

Potrivit informațiilor apărute în presă, planul ar implica utilizarea dronelor.

Surse citate de publicația israeliană susțin că Israelul a confirmat informațiile la solicitarea autorităților americane, după ce serviciile de informații ale SUA au cerut Mossadului să verifice amenințările.

Directorul Mossadului, Roman Gofman, se află în prezent în Statele Unite, unde a avut inclusiv o întâlnire cu directorul CIA, John Ratcliffe.

Gofman a efectuat mai multe vizite în SUA de la preluarea funcției, menținând contacte și o coordonare strânsă cu omologii americani, potrivit sursei citate.

Oficialii americani și-au redus aparițiile publice

Un oficial de rang înalt a declarat că autoritățile americane erau deja la curent cu amenințările iraniene la adresa unor membri ai administrației Trump.

Preocupările s-ar fi intensificat după uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, la începutul operațiunii militare comune americano-israeliene împotriva Iranului.

Ca măsură de precauție, oficialii americani considerați vulnerabili și-ar fi redus semnificativ participarea la evenimente publice.

Unii dintre aceștia ar fi fost mutați temporar din locuințele personale în spații securizate, potrivit informațiilor publicate de presa israeliană.

Printre oficialii pentru care ar fi fost instituit un regim special de protecție se numără secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Și Serviciul Secret al Statelor Unite ar fi intensificat măsurile de securitate pentru Donald Trump, inclusiv prin consolidarea dispozitivului de protecție și reducerea numărului aparițiilor publice ale președintelui.

Scott Bessent s-ar fi mutat într-o bază militară

Presa a relatat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-ar fi mutat temporar într-o bază militară americană, după ce ar fi primit amenințări din partea Iranului.

Bessent coordonează campania de presiune economică a Washingtonului asupra Teheranului și ar fi părăsit locuința personală din motive de securitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
digi24.ro
image
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
stirileprotv.ro
image
Misiunea lui Bolojan pentru SPP – să ducă invitații nunții la SPA
gandul.ro
image
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, scandal cu turcii! De ce nu joacă la Alanyaspor: „I-au cerut să renunțe la bani, iar el nu a vrut”
fanatik.ro
image
Punctajele maxime pe țară obținute la examenul de Rezidențiat 2026. Mărturiile candidaților după examenul decisiv: „În patru ore se decide ce ai făcut într-un an”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
digisport.ro
image
Adina Buzatu, recomandări pentru garderoba anului 2026. Ce culoare revine în tendințe și cum poate fi purtată
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Noua provocare periculoasă de pe TikTok, direct în trafic. Cum testează copiii timpul de reacţie al şoferilor
observatornews.ro
image
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
cancan.ro
image
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
newsweek.ro
image
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare
playtech.ro
image
Şumudică – Mihai Stoica, schimb de mesaje incredibil după plecarea de la FCSB!
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Scandal de proporții după divorțul anului: fosta soție și actuala iubită, față în față! ”Ești moartă de foame”
digisport.ro
image
Cum poți preveni anemia în post! Mihaela Bilic, despre alimentele care reduc absorbția fierului
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Bolojan, mare barosan. Și-a măritat fata în palatul celui spre care au curs peste 67 de milioane de lei din bani publici!
romaniatv.net
image
Cât costă o friptură sau o supă la restaurantul Ileanei Sterp. Sora lui Culiță Sterp dă lovitura în afaceri!
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat
click.ro
image
„Am făcut o prostie!” Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său. Ce a pățit vedeta în timpul unei curse
click.ro
image
Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori
image
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României