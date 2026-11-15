Iranul ar plănui asasinarea președintelui Trump și a unor înalți oficiali americani. Mossad a dezvăluit detalii

Serviciul israelian de informații externe, Mossad, ar fi identificat o amenințare iraniană la adresa președintelui american Donald Trump și a mai multor oficiali de rang înalt din administrația SUA. Potrivit presei israeliene, Teheranul ar analiza posibilitatea unor atacuri cu drone pentru eliminarea unor oficiali americani.

Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Serviciile de informații israeliene au identificat presupuse planuri ale Iranului de a-l asasina pe Donald Trump și de a viza mai mulți oficiali de rang înalt din Statele Unite, relatează publicația israeliană Israel Hayom.

Potrivit informațiilor apărute în presă, planul ar implica utilizarea dronelor.

Surse citate de publicația israeliană susțin că Israelul a confirmat informațiile la solicitarea autorităților americane, după ce serviciile de informații ale SUA au cerut Mossadului să verifice amenințările.

Directorul Mossadului, Roman Gofman, se află în prezent în Statele Unite, unde a avut inclusiv o întâlnire cu directorul CIA, John Ratcliffe.

Gofman a efectuat mai multe vizite în SUA de la preluarea funcției, menținând contacte și o coordonare strânsă cu omologii americani, potrivit sursei citate.

Oficialii americani și-au redus aparițiile publice

Un oficial de rang înalt a declarat că autoritățile americane erau deja la curent cu amenințările iraniene la adresa unor membri ai administrației Trump.

Preocupările s-ar fi intensificat după uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, la începutul operațiunii militare comune americano-israeliene împotriva Iranului.

Ca măsură de precauție, oficialii americani considerați vulnerabili și-ar fi redus semnificativ participarea la evenimente publice.

Unii dintre aceștia ar fi fost mutați temporar din locuințele personale în spații securizate, potrivit informațiilor publicate de presa israeliană.

Printre oficialii pentru care ar fi fost instituit un regim special de protecție se numără secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Și Serviciul Secret al Statelor Unite ar fi intensificat măsurile de securitate pentru Donald Trump, inclusiv prin consolidarea dispozitivului de protecție și reducerea numărului aparițiilor publice ale președintelui.

Scott Bessent s-ar fi mutat într-o bază militară

Presa a relatat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-ar fi mutat temporar într-o bază militară americană, după ce ar fi primit amenințări din partea Iranului.

Bessent coordonează campania de presiune economică a Washingtonului asupra Teheranului și ar fi părăsit locuința personală din motive de securitate.