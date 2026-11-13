Netanyahu ar face presiuni asupra lui Trump pentru noi atacuri în Iran. Șeful Mossad a ajuns în SUA

Directorul serviciului israelian de informații Mossad, Roman Gofman, se află vineri la Washington, unde urmează să discute cu oficiali de rang înalt din administrația președintelui american Donald Trump despre războiul din Iran, relatează Axios, citând trei surse familiarizate cu subiectul.

Roman Gofman și Benjamin Netanyahu. Foto: arhivă

Vizita are loc într-un moment tensionat, în care premierul israelian Benjamin Netanyahu încearcă să-l convingă pe Donald Trump să reia operațiunile militare împotriva Iranului. Gofman, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai liderului israelian, urmează să se întâlnească cu directorul CIA, John Ratcliffe.

De asemenea, șeful Mossad ar urma să se deplaseze la Miami pentru o întrevedere cu Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, potrivit uneia dintre sursele citate de Axios. Mossad, CIA și Casa Albă au refuzat să comenteze informațiile.

Până în prezent, Trump a rezistat presiunilor exercitate de Netanyahu pentru reluarea războiului. Cei doi lideri au discutat despre conflictul cu Iranul într-o convorbire telefonică din 5 noiembrie, potrivit unui oficial american.

În schimb, administrația de la Washington colaborează cu Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite pentru menținerea blocadei navale și a presiunilor economice asupra Iranului, în timp ce analizează posibilitatea încheierii unui acord.

„Aș putea pune capăt situației imediat. La cererea națiunilor pe care doresc să le protejez, procedăm într-un mod care durează puțin mai mult, într-un mod ceva mai civilizat”, a declarat Donald Trump joi.

Președintele american a afirmat că Arabia Saudită i-a cerut să mențină actuala situație pentru o perioadă, susținând că Iranul se confruntă cu dificultăți majore. El a menționat și Qatarul, Kuweitul, Emiratele Arabe Unite și Bahrainul printre statele care ar prefera să aștepte înaintea unei noi escaladări militare.

Netanyahu, sub presiune politică în Israel

Vizita șefului Mossad în Statele Unite are loc și pe fondul unei situații politice complicate pentru Benjamin Netanyahu. Premierul israelian și-a pierdut majoritatea parlamentară în urma alegerilor din 27 octombrie, iar adversarul său politic, Gadi Eisenkot, a primit mandatul de a încerca formarea unui nou guvern.

Nu este clar dacă Eisenkot va reuși să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități. În acest context, lideri ai opoziției israeliene se tem că Netanyahu ar putea încerca să declanșeze un atac asupra Iranului sau să provoace o reacție militară din partea Teheranului, pentru a submina eforturile rivalului său politic, potrivit surselor citate de Axios.

Dacă Eisenkot va reuși să formeze un nou guvern, Netanyahu ar putea pierde puterea.

Joi, cei doi s-au întâlnit timp de aproximativ două ore, iar premierul israelian l-a informat pe adversarul său despre situația din Iran. O sursă apropiată lui Eisenkot a declarat că acesta nu consideră că evoluțiile actuale justifică o intervenție militară imediată împotriva Teheranului.