Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu și consulul onorific al României la Ierusalim, a fost invitatul unei noi ediții a podcastului „Agenda Internațională”. În cadrul interviului, discuțiile s-au concentrat asupra relațiilor bilaterale dintre România și Israel, precum și asupra politicii de securitate a statului israelian în contextul tensiunilor și provocărilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Foto: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea

Berkovits, despre relația cu Benjamin Netanyahu: „Vorbim ca niște prieteni despre multe lucruri, dar el este cel care hotărăște”

Acesta a oferit detalii despre statutul său de medic oficial al premierului israelian și despre relația personală pe care o are cu Benjamin Netanyahu. Acesta a explicat că funcția sa a fost instituită în urma problemelor medicale suferite de fostul premier Ariel Sharon și a vorbit despre mândria de a ocupa această poziție în calitate de medic de origine română.

„Vreau să știți că eu sunt medicul oficial al premierului, deci sunt oficial. Eu fac parte și din guvernul Israelului, într-un fel, pentru că sunt medic oficial. Adică nu sunt medicul particular, sunt medicul oficial al premierului, din partea guvernului. Este o funcție nouă, care a apărut după ce un fost prim-ministru al Israelului, Arik Sharon, a suferit un accident vascular cerebral și a murit. Atunci s-a hotărât în Parlament să existe un medic oficial al premierului, iar eu sunt acest medic oficial.

Vă dați seama, pentru mine, ca român, a fost o mare bucurie când mi s-a propus acest lucru mai ales că în Israel nu lipsesc medicii foarte buni. Sunt medici din toată lumea și, totuși, un român a ajuns să fie medicul oficial al premierului Israelului. Și toată lumea știa aici, în Israel, că eu sunt de origine română și că un român este medicul lui Netanyahu.

Și totodatã sunt consul onorific al României din 2017, după cum știți.

Deci, mi se cer multe lucruri. Netanyahu mi-a cerut de multe ori părerea și eu vorbesc cu el. Sunt multe lucruri pe care i le-am spus, pe care le-a făcut sau nu le-a făcut, lucruri care rămân între mine și el. Este prietenul meu, eu vorbesc cu el, îi spun ce cred, dar niciodată în viața mea nu am spus: «Fiți atenți, el a făcut ce am spus eu». El este conducătorul, el hotărăște. Se poate consulta cu mine, se poate consulta cu cinci oameni, cu zece oameni și apoi decide ceea ce dorește. El este conducătorul acestei țări. Dar noi vorbim ca niște prieteni despre multe lucruri”, a declarat Herman Berkovits.

Iranul, principala amenințare la adresa securității Israelului

Acesta consideră că ambițiile nucleare ale Iranului reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității Israelului, subliniind că Netanyahu avertizează de peste două decenii asupra pericolului iranian și a evidențiat importanța cooperării dintre Israel și Statele Unite în contracararea amenințărilor venite din partea Teheranului.

„Iranul este marea problemă. Și nu Iranul ca țară, ci faptul că ei vor să dezvolte bomba atomică. Fac totul pentru a dezvolta această bombă atomică. Și pentru ce au nevoie de ea? Nu prea am înțeles de ce trebuie să investească toți dolarii pe care îi primesc din toată lumea în aceste bombe atomice. Au spus-o clar: Dacă vom avea bomba atomică, noi vom lovi Israelul. „Noi ne temem de această bombă atomică, mai ales pentru că liderii iranieni, atât cei care au fost eliminați, cât și cei care se află încă la conducere, au transmis același mesaj: Vrem să distrugem Israelul de pe fața pământului. Ei bine, noi nu vom permite niciodată acest lucru.”

Trebuie să știți că noi am avut legături foarte bune cu Iranul. Între Israel și Iran au existat relații de prietenie. Eu îmi aduc aminte că, atunci când lucram în spitale, erau foarte mulți turiști din Iran care veneau să se trateze la noi. Medicina noastră este foarte bună și foarte mulți veneau din alte țări pentru tratament. Au existat legături foarte bune între Iran și Israel, chiar de prietenie. Și vă dați seama că și astăzi sunt multe demonstrații proisraeliene ale iranienilor care trăiesc în străinătate. Și asta este foarte important. Schimbarea regimului este un lucru pe care noi ni-l dorim, fiindcă, dacă se schimbă regimul, nu vom mai avea acest pericol al distrugerii Israelului.

Netanyahu este un om pe care eu îl cunosc foarte bine. Sunt și medicul lui personal, sunt prietenul lui de foarte mulți ani. Petrecem foarte mult timp împreună. Aici, unde mă vedeți acum, în camera mea, el vine de multe ori la mine. Suntem împreună și cu soția, și cu copiii. Netanyahu a considerat întotdeauna că Iranul este cel mai mare pericol pentru Israel. Acesta este un lucru pe care l-a spus acum 20 de ani și îl spune și acum.

Tot ceea ce s-a făcut anul acesta împotriva Iranului s-a făcut împreună cu America, cu America lui Trump. Netanyahu are o relație foarte bună cu Trump. I-am auzit de foarte multe ori vorbind între ei. Au o prietenie colosală. Eu cred că Netanyahu și Trump sunt cei mai mari conducători din lume în prezent și știu ce înseamnă pericolul Iranului. Vă dați seama, Iranul astăzi amenință nu numai Israelul, amenință Anglia, amenință Europa. Am văzut că deja spun că au rachete care pot ajunge chiar și până în America”, a declarat Herman Berkovits în exclusivitate pentru Agenda Internaționalã.

Herman Berkovits: „Noi nu avem nimic cu populația din Gaza. Vrem ca Hamas să fie dezarmat”

Referindu-se la situația din Fâșia Gaza, Herman Berkovits a susținut că Israelul nu urmărește să afecteze populația civilă, ci să elimine capacitatea militară a Hamas. Acesta a vorbit despre ajutoarele umanitare care ajung în enclava palestiniană, despre presiunile internaționale asupra Israelului și despre rolul președintelui american Donald Trump în negocierile pentru încetarea ostilităților.

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Dezarmarea Hamas, principala condiție pentru pacea în Gaza

„Noi nu avem nimic cu populația din Gaza. Vă dați seama, eu nu cred că există undeva în istorie un război în care să trimiți zeci de mii de tone de mâncare, așa cum primesc ei. Dacă ar fi fost exact ceea ce spune lumea despre noi, am fi închis Gaza și nu le-am fi dat nici mâncare, nici îmbrăcăminte, nimic. Dar ce se întâmplă? În fiecare zi intră sute și sute de camioane cu mâncare, care sunt furate de către Hamas. Și ce face Hamas? Le vinde mai scump mâncarea și îmbrăcămintea. Deci nu ajunge la ei mâncarea pe care le-o dăm noi.

Noi vrem ca în Gaza să fie eliminate toate armele. Nu vrem să existe armament, niciun fel de armament. Vrem să fie un loc fără arme, în care oamenii să trăiască în pace cu noi. Este o fâșie mică, în care au intrat miliarde de dolari. În loc ca aceste miliarde de dolari să fie investite în bunăstarea populației, ei au construit acele tuneluri subterane, pline de bombe, numai ca să atace Israelul. Vă dați seama ce se întâmplă. Dacă ei ne atacă, noi atacăm înapoi. Noi suntem mai puternici decât ei. Desigur că suntem mai puternici și lumea vede acest lucru. Le este milă de cei mai slabi, dar noi nu trebuie să avem grijă de copiii noștri?

Astăzi în Europa, dintr-odată, foarte mulți politicieni au devenit preocupați de Gaza, fiindcă sunt foarte multe demonstrații. La Londra, în Belgia, în Olanda, unde sunt foarte mulți musulmani, au loc numeroase demonstrații. Vă dați seama ce presiune exercită acestea asupra conducerii politice. Noi, Israelul, suntem o țară mică, cât trei județe din România. Acesta este tot Israelul. Și nu numai atât. Jumătate din țara noastră este o întindere de nisip, unde nici nu se poate trăi.

Noi avem grijă de noi, avem grijă de țara noastră și vrem să le permitem și lor să trăiască în pace. Cel mai important lucru pentru noi este armamentul. Aceasta este dorința noastră și acesta este și obiectivul comisiei care s-a format în urma înțelegerilor cu Trump: să se stabilească modul în care Hamas va fi dezarmat și cum vor fi eliminate toate armele.

Când nu vor mai avea armament, vor putea să trăiască în liniște cu noi. Cât timp au arme, ne atacă și vor să ne omoare, noi nu putem permite acest lucru și vom riposta.

Vă dați seama, noi am câștigat, suntem mult mai puternici și astăzi reprezentăm o forță. Suntem o forță care poate să termine totul atunci când dorește. Trump ne-a cerut să ne oprim, iar noi, pentru că suntem prieteni foarte buni cu Trump și pentru că Trump ne ajută foarte mult, desigur că am făcut acest lucru. Totul depinde acum de ceea ce se va întâmpla în Israel. Vă dați seama, Israelul are alegeri. Sunt și partide arabe, sunt 19 arabi în Parlamentul israelian, din 120 de membri, și au o mare putere acum”, susține Berkovits.

Herman Berkovits: „Israelul nu mai are nevoie de ajutorul financiar al americanilor”

Acesta a vorbit despre sprijinul militar oferit Israelului de către Statele Unite și despre discuțiile dintre Benjamin Netanyahu și Donald Trump privind viitorul acestei asistențe, susținând că dezvoltarea economică și tehnologică a Israelului, alături de consolidarea industriei naționale de apărare, ar permite țării să renunțe la ajutorul american.

„A fost o discuție între Netanyahu și Trump în această problemă. Noi primim de mulți ani un sprijin militar. Acest sprijin militar, în fond, ce înseamnă? Banii pe care ei ni-i dau rămân în America și ne oferă armament în schimbul acestor bani. Nu ne dau niciodată bani, așa cum se crede, înțelegeți? Ne dau armament în locul acestor bani, iar acest armament este fabricat în America. Deci, în felul acesta, dau de lucru multor americani.

Dar s-a hotărât acum, în urma discuțiilor dintre Netanyahu și Trump, să se oprească acest ajutor. Suntem deja o țară care nu mai are nevoie de banii americanilor. Avem o țară foarte puternică, avem războaie și, totuși, din punct de vedere economic, poate că suntem printre cele mai bune țări din lume. Lumea trăiește bine la noi, oamenii merg în străinătate, fac de toate.

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Avem panica războiului, adică nu știm ce se va întâmpla mâine, dar lumea se gândește: Hai să trăim astăzi. Ce o să fie mâine, o să vedem. Astăzi avem o industrie militară colosală, care vinde armament în toată lumea. Avem sectorul high-tech israelian, care este printre cele mai dezvoltate din lume, poate chiar unul dintre cele mai mari.

Spre exemplu, multe dintre telefoanele celulare care există astăzi folosesc tehnologii israeliene. Multe, foarte multe lucruri care se produc în Israel sunt vândute în întreaga lume. Nu demult, o companie de tehnologie dezvoltată la noi a fost vândută pentru 32 de miliarde de dolari. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru?

Deci noi nu mai avem nevoie de ajutorul americanilor, așa că nu mai suntem dependenți de ei. În plus, la un moment dat, au început să apară și voci care se împotrivesc acestui ajutor”, a declarat Herman Berkovits.

Îngrijorări privind influența tot mai mare a comunităților musulmane în Europa și SUA

Berkovits și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea influenței politice a comunităților musulmane în statele occidentale, pe care o asociază cu intensificarea manifestațiilor antiisraeliene. Acesta a făcut o comparație între Europa Occidentală și statele din Europa de Est, susținând că politicile diferite în materie de imigrație au influențat amploarea acestor manifestații.

Herman Berkovits s-a născut în 1947, la Târgu Lăpuș, județul Maramureș, și a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca în 1971. Doi ani mai târziu s-a stabilit în Israel, iar din 2009 este medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, cu care are o relație apropiată de prietenie. În 2015 a fost numit consul onorific al României în Israel, iar din 2018 a îndeplinit funcția de consilier onorific al mai multor premieri români. Pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor româno-israeliene, a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer și titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universități din România.