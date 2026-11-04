 Efectul de „Lame Duck” pentru Trump, explicat de un profesor român din SUA. „S-a transformat în piatră de moară pentru republicani” | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Efectul de „Lame Duck” pentru Trump, explicat de un profesor român din SUA. „S-a transformat în piatră de moară pentru republicani”

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Victoria categorică a democraților în alegerile midterms schimbă radical ecuația puterii la Washington. Politologul Alexandru Bălaș, profesor în SUA la Universitatea SUNY Cortland New York și director al Clark Center for Global Engagement, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, cum a ajuns Donald Trump un președinte fără pârghii reale și de ce propriul partid începe să se distanțeze de linia dură MAGA.     

Trump își pierde din putere în SUA
Donald Trump la Dineul anual al Asociației Corespondenților de la Casa Albă Foto: Profimedia

Adevărul: Alegerile intermediare din SUA au însemnat pentru MAGA un eșec zdrobitor. În ce măsură se poate spune că rezultatul acestor alegeri reprezintă o surpriză, nu atât prin faptul că democrații au câștigat, cât prin modul categoric în care au făcut-o?

Alexandru Bălaș: Da, din perspectiva mea este un rezultat foarte surprinzător. Foarte mulți analiști au prezis că acest val democrat va veni, că s-ar putea întâmpla, dar se pare că până și cele mai optimiste scenarii pentru democrați se concretizează. Au câștigat atât Senatul, cât și Camera Reprezentanților, obținând poziții de guvernator și locuri în Congres în state în care înainte pierdeau de decenii la rând, cum este cazul statului Kansas. În Kansas ei nu mai câștigaseră de aproape 100 de ani. Este o victorie mare pentru ei, inclusiv simbolică. Iar la nivelul întregului Congres este cea mai mare diferență de locuri pentru un partid din 1948 încoace.

Donald Trump, „lame duck” pentru republicani

Vedem că mai mulți lideri republicani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, se disociază cumva de Donald Trump și mișcarea MAGA și caută scuze pentru acest eșec. S-a transformat peste noapte Trump, dintr-o „locomotivă” a republicanilor, într-o frână?

Clar, în acest moment Donald Trump este într-adevăr o „piatră de moară”. Și nu doar că devine un președinte lame duck (n.r. -termen folosit de analiștii politici din SUA pentru un președinte fără pârghii - „rățușcă șchioapă), ci devine pentru a doua oară. Prima dată a fost în aceeași situație timp de două luni, după alegerile pierdute în 2020, iar acum vedem că va fi pentru o perioadă mult mai lungă, de doi ani. Sunt vremuri complicate pentru el și pentru republicani.

Asta înseamnă în primul rând că agenda republicană nu va mai putea trece prin Congres. Dar atenție, totuși, asta nu înseamnă că agenda democrată va trece automat, pentru că președintele își poate folosi dreptul de veto.

Care au fost factorii care au dus aici și ce i-a costat cel mai mult pe republicani?

Au fost mai mulți factori, dar m-aș opri la câțiva, cei mai importanți. Și mă refer la războiul cu Iranul, creșterea prețului petrolului la pompă și inflația persistentă. Toate au afectat puternic economia, iar votul a fost unul clar negativ față de ultimii doi ani. JD Vance are dreptate când spune că războiul cu Iranul a fost o mare greșeală tactică și strategică pentru administrația Trump, la fel ca raidurile ICE împotriva imigranților ilegali, făcute într-un stil televizat și intens promovate pe rețelele sociale. Cu toate acestea, deși democrații controlează Congresul, le va fi greu să implementeze reforme majore având în față veto-ul prezidențial.

Politica externă a SUA și impactul asupra României

Dacă este să ne referim la România, au existat declarații ale democraților, inclusiv la summitul de la Varșovia, prin care lăsau să se înțeleagă că politica externă a SUA nu se va schimba radical. La ce să ne așteptăm de la politica externă americană?

Din start, trebuie spus că politica externă este în principal atributul executivului, nu al legislativului. Senatul are un rol, dar este unul minimal în comparație cu cel al președintelui. Prin urmare, nu văd schimbări majore în politica externă a lui Donald Trump.

Alexandru Balaș este director al Clark Center for Global Engagement
Alexandru Balaș profesor în SUA la Universitatea SUNY Cortland New York și director al Clark Center Foto: Arhivă personală

Fiind blocat pe plan intern, Donald Trump va încerca, la fel ca alți președinți lame duck, să-și lase amprenta pe plan internațional. Va încerca probabil să forțeze o rezolvare în Ucraina și în relația cu Rusia, mă aștept la noi bombardamente împotriva Iranului și la întâlniri la nivel înalt cu Putin sau alți lideri pentru împărțirea sferelor de influență.

Efectul alegerilor din Bulgaria. Cum ar putea bloca noua putere de la Sofia dosare vitale pentru România

Congresul nu prea are pârghii să-l oprească, neexistând tratate majore care să necesite ratificarea Senatului în acest moment. De asemenea, mă aștept în continuare la amenințări cu tarife comerciale crescute.

Relațiile bilaterale SUA-România și o „Președinție Imperială”

Se profilează un Imperial Presidency (n.r.- Tendința Casei Albe de a folosi decizii executive și acțiuni militare unilaterale pentru a ocoli un Congres ostil sau paralizat), în care Trump, blocat pe plan intern, își va exercita autoritatea mai ales pe scena internațională? Și ce înseamnă asta pentru România, transpus în vize, prezență militară americană și investiții?

Alexandru Bălaș: Exact, avem la orizont o președinție orientată spre exterior care are multă logică în următorii doi ani. Ne putem aștepta la acțiuni economice sau diplomatice în Cuba sau alte regiuni. Tot ce pot face democrații din Congres este să organizeze audieri și să ceară explicații executivului.

În ceea ce privește România, eu nu mă aștept absolut deloc la schimbări din partea administrației Trump. Sau nu mă aștept la schimbări semnificative. Și nici democrații nu vor schimba ceva. Pe scurt, nu vom vedea niciun fel de schimbări importante. Nici în privința vizelor, nici la o creștere a numărului de militari americani. Lucrurile vor rămâne, în mare parte, la fel. Deci cei care se așteaptă la schimbări radicale după această victorie a democraților vor avea o surpriză.

Americanii, sătui de extremism

Republicanii de tip MAGA și democrații progresiști, de extremă stângă, nu s-au bucurat de succesul pe care îl așteptau. S-au săturat cumva votanții americani de mesajele radicale, fie ele de stânga sau de dreapta?

Da, dar votul mai arată și altceva. Și se vede mai ales că „votul trece prin stomac”. Economia și inflația au fost decisive. Nu a fost un vot identitar sau axat pe drepturile minorităților, așa cum au fost alegerile anterioare.

Totuși, minoritățile (afro-americanii, latino, comunitățile asiatice) și, mai ales, tinerii sub 29 de ani au votat masiv cu democrații de această dată, inversând tendința de la alegerile prezidențiale anterioare. Deci, da, americanii s-au săturat de extreme, indiferent că e vorba de dreapta sau de stânga.

Alegerile pentru Congres pot redesena puterea lui Trump. Analist: „Pentru Europa, aceste lucruri contează enorm”

Ce se va întâmpla cu mișcarea MAGA după încheierea mandatului lui Trump? Va dispărea sau se va redefini sub un alt lider?

MAGA nu va dispărea. Își poate schimba denumirea sau se poate rebrandui, dar baza de votanți populiști a existat istoric în SUA de peste 100 de ani. Mișcarea va avea însă nevoie de un nou lider charismatic și populist. În acest moment, nici JD Vance și nici Marco Rubio nu au anvergura lui Trump, dar rămâne de văzut cine se va afirma în următorii ani.

Apariția populiștilor de stânga și viitorul politic al SUA

Votanții progresiști americani își pun mari speranțe că totuși vor avea un lider care să candideze peste 2 ani și jumătate. Ați vedea apariția unui populist cum e Trump, dar de stânga, o figură puternică din cealaltă extremă, cum este vehiculat numele lui Zohran Mamdani la New York?

Zohran Mamdani este un exemplu cunoscut la nivel internațional, dar după părerea mea încă mai are mult până să confirme la nivel de stat sau național. Miza democraților acum este să arate că pot livra rezultate reale pentru populație având doar controlul Congresului, ceea ce este dificil. Și să nu repete greșelile pe care le-au mai făcut sau pe cele ale republicanilor.

Istoric vorbind, partidul care câștigă Congresul la midterms nu a fost penalizat la alegerile prezidențiale următoare. Democrații pot folosi această perioadă pentru a arăta că blocajele economice vin de la executiv. Însă tendința generală este că vom vedea candidați tot mai populiști în ambele tabere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Deputatul Ionuț Stroe, fostul purtător de cuvânt al PNL, care a apărut în lenjerie intimă la televizor pe vremea când era ministru, a fost surprins de Gândul la salonul de manichiură. Parlamentarul a chiulit de la muncă pentru programarea de la cosmetică
gandul.ro
image
Pleacă sau rămân militarii americani în România? Ce a aflat ministrul de Externe de la omul lui Trump de la Pentagon
mediafax.ro
image
Caz incredibil la Egnatia! Președintele adversarei Craiovei, vizat într-un dosar de trafic de droguri
fanatik.ro
image
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
libertatea.ro
image
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!
digisport.ro
image
S-a aflat cine sunt vinovații pentru explozia din Rahova. La ce concluzii au ajuns procurorii
click.ro
image
Copilul de 11 ani al unui influencer din România și-a cumpărat pistol de pe internet: „Eu nu știam. Nu l-au întrebat câți ani are”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
observatornews.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
playtech.ro
image
Cel mai în formă atacant din România, la U Cluj din iarnă! „O să ajungă la 3 milioane de euro!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
digisport.ro
image
Simona Radiș se mărită! Leontin Nuțescu a cerut-o în căsătorie la Sydney
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în America. Premiere istorice după alegeri
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat
click.ro
image
Adrian Enache, topit după copiii săi! Ce plan are cu fiul David și cine conduce în relația cu Iuliana Marciuc
click.ro
image
Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”
click.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Prințul William și George GettyImages 2252545276 jpg
Imaginea tristeții. Prințul William și fiul lui cel mare, George, fotografiați cu amărăciunea pe chip, chiar în public
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume”
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp