Video Imaginile bizare care au inundat rețelele sociale după asasinarea lui Charlie Kirk

În urma asasinării activistului conservator Charlie Kirk, rețelele de socializare au fost inundate de imagini, videoclipuri și înregistrări audio generate de inteligența artificială, prezentându-l pe Kirk în ipostaze religioase sau istorice, într-o formă de comemorare complet fictivă, dar extrem de realistă.

Funeraliile lui Charlie Kirk și alertă de securitate

Serviciul public de comemorare și înmormântarea lui Charlie Kirk vor avea loc duminică dimineață în Arizona, la State Farm Stadium din Glendale, suburbie a orașului Phoenix, unde se află organizația Turning Point USA. Evenimentul, intitulat „Construind o moștenire, amintindu-ne de Charlie Kirk”, este programat să înceapă la ora 11:00, ora locală, adică 20:00 ora României. Organizatorii au cerut participanților să poarte culorile drapelului american: roșu, alb sau albastru.

Vor fi prezenți membri ai administrației Trump, inclusiv vicepreședintele JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, Susie Wiles și Stephen Miller. Soția lui Kirk, Erika Kirk, va lua, de asemenea, cuvântul.

Înainte de funeralii, autoritățile au arestat un bărbat înarmat care pretindea că este membru al forțelor de ordine. Acesta avea asupra sa un cuțit, o armă de foc și legitimații expirate și a fost acuzat de uzurparea calității de ofițer, fiind ulterior eliberat pe cauțiune.

Mesaj post-mortem generat de AI

În weekend, pastorul Jack Graham de la Prestonwood Baptist Church din Plano, Texas, a întrerupt predica pentru a difuza un clip audio care părea să redea vocea lui Charlie Kirk.

„Ascultați ce spune Charlie despre ceea ce i s-a întâmplat săptămâna trecută”, a spus Graham.

La finalul înregistrării, care încuraja ascultătorii să „ia crucea și să revină în luptă”, credincioșii au aplaudat și s-au ridicat în picioare pentru o ovație.

Totuși, fragmentul nu era vocea reală a lui Charlie Kirk, ci o creație AI: un personaj digital cu vocea lui, generat de un chatbot care a simulat ce ar fi spus Kirk după propria moarte. Alte biserici protestante importante, precum Dream City Church din Arizona și Awaken Church din San Marcos, California, au difuzat același material în timpul serviciilor lor, obținând reacții similare, deși au menționat că este creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Imagini și videoclipuri AI care surprind activitatea religioasă a lui Kirk

În orele imediat următoare morții lui Kirk, imaginile și videoclipurile AI au început să circule masiv pe social media, mulți dintre susținători și foști colegi ai lui Kirk împărtășind conținutul. Multe dintre acestea îl prezintă pe activist în ipostaze religioase, reflectând apropierea sa de creștinismul evanghelic în ultimele luni de viață.

Într-un clip viral, Kirk, generat cu inteligența artificială spune: „Sunt Charlie. Credința mea mi-a costat viața, dar acum stau veșnic în slavă.” Apoi introduce patru martiri și sfinți creștini - Paul, Ștefan, Andrei și Petru, care își împărtășesc scurte povești despre martiriu, înainte ca Kirk să îndemne ascultătorii să se ancoreze într-o „biserică care crede în Biblie”. să se alăture unei „bătălii spirituale” și să „copleșească lumea cu Isus”.

Alte materiale îl arată pe Kirk în rai alături de figuri istorice americane asasinate, precum Abraham Lincoln, John F. Kennedy și Martin Luther King Jr., în timp ce melodia „Knocking on Heaven’s Door” răsună în fundal. Unele videoclipuri îl surprind pe Kirk alături de Iisus, într-o scenă în care activistul sare dintr-un scaun și aleargă către un Iisus zâmbitor, sau în care cei doi se îmbrățișează printre nori, Kirk ținând o pălărie „Make America Great Again”.

„Bine ai venit, fiule”, spune Iisus, îmbrățișându-l pe Kirk. „Munca ta s-a terminat. Vino să te odihnești”.

Controverse și mesaje politice

Imaginile și videoclipurile AI au stârnit critici, mai ales când au inclus figuri istorice precum Martin Luther King Jr., având în vedere că Kirk criticase în trecut activitatea acestuia. Bernice King, fiica lui Martin Luther King Jr., a comentat: „Există atât de multe lucruri greșite în această imagine”.

Unele creații AI au legat moartea lui Kirk de asasinarea Irynei Zarutska, refugiată ucraineană, sau au promovat mesaje pro-Israel. Într-un videoclip AI, Kirk cu aripi de înger și în robă albă afirmă: „Sunt într-un loc mai bun acum, dar America și Israel nu vor mai fi niciodată la fel”.

Charlie Warzel, comentator în domeniul tehnologiei, observă că imaginile AI „apar să fuzioneze cu estetica mișcării MAGA, devenind codificate politic și parte din cultura vizuală a partidului conservator”.