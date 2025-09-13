Văduva lui Charlie Kirk, primele cuvinte după moartea activistului american: „Nu aveţi idee ce foc aţi aprins”

Primele cuvinte ale Erikai Kirk, văduva activistului conservator împușcat mortal în Utah, au fost un mesaj de recunoștință față de salvatori și de credință în Dumnezeu.

Erika Kirk a făcut primele declarații după asasinarea publică a soțului său, în lacrimi

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a rostit un discurs emoționant, în lacrimi, în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să-i salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah.

Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soțului său, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie și a vorbit despre dragostea lui pentru președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, Statele Unite și cei doi copii ai cuplului, potrivit BBC.com.

Kirk, un activist de dreapta, a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment în aer liber, la Orem, Utah. Presupusul său asasin, Tyler Robinson, a fost arestat joi seară după ce s-a predat poliției.

În declarațiile sale, doamna Kirk a promis: „Vocea soțului meu va rămâne.”

Transmisiunea de la sediul Turning Point USA din Arizona a început cu câteva minute de liniște, camera surprinzând scaunul gol al lui Charlie Kirk.

Când văduva sa a început să vorbească, ea și-a ridicat privirea spre cer și a șoptit o rugăciune tăcută.

Soția lui Charlie Kirk: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu și salvatorilor că au încercat să-l salveze”

Apoi a mulțumit salvatorilor care au încercat să-l salveze, echipei soțului ei și Casei Albe.

„Domnule Președinte, soțul meu v-a iubit. Și știa că și dumneavoastră l-ați iubit”, a spus ea printre lacrimi, mulțumindu-le, de asemenea, lui Vance și soției acestuia, Usha, pentru că au însoțit sicriul înapoi în Arizona.

„Dar, mai presus de toate, Charlie și-a iubit copiii. Și m-a iubit pe mine. Din toată inima lui. Și a avut grijă să îmi arate asta în fiecare zi.”

„Nu aveți idee ce tocmai ați declanșat în această țară și în întreaga lume”

Adresându-se „făcătorilor de rău”, doamna Kirk a spus: „Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție, strigătele acestei văduve vor răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă.

Toți ar trebui să știe asta: dacă ați crezut că misiunea soțului meu era puternică înainte, nu aveți idee, nu aveți idee ce tocmai ați declanșat în această țară și în întreaga lume.”

Ea a mai spus că turneul universitar al soțului său din SUA va continua pe tot parcursul toamnei și în anii următori, fără a oferi detalii suplimentare. Podcastul lui va continua, de asemenea.

Erika Kirk a mai mărturisit că nu știe cum să le explice copiilor moartea bruscă a tatălui lor

Doamna Kirk a vorbit și despre fiul lor de un an și fiica lor de trei ani, mărturisind că nu știe cum să le explice moartea bruscă a tatălui.

„Puiule, tati te iubește atât de mult. Nu-ți face griji. E într-o călătorie de lucru cu Iisus”, i-a spus ea fiicei lor.

Doamna Kirk, în vârstă de 36 de ani, și copiii lor se aflau, potrivit relatărilor, în public atunci când soțul ei a fost împușcat.

Erika Kirk este femeie de afaceri și fostă câștigătoare a titlului Miss Arizona USA, care și-a cunoscut soțul în 2018. Cei doi s-au logodit în 2020 și s-au căsătorit mai puțin de un an mai târziu.

Ea studiază în prezent pentru un doctorat în studii biblice, a lansat un program de misiune și găzduiește podcastul Midweek Rise Up, axat pe leadership biblic. Doamna Kirk este, de asemenea, actriță și model și deține o linie vestimentară bazată pe credință.

Deși copiii și viața de familie apar constant pe paginile ei de social media, soții Kirk nu au publicat niciodată fotografii care să le arate fețele copiilor.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, o figură controversată în discursul politic american, a fost considerat de mulți drept viitorul conservatorismului american, având talentul de a energiza tinerii conservatori.

Prin mobilizarea votului tinerilor, el a fost un organizator-cheie al coaliției „MAGA” a lui Trump și a contribuit la readucerea acestuia la Casa Albă pentru un al doilea mandat.

Kirk a fost un susținător ferm al dreptului la arme, un opozant vehement al avortului, critic al drepturilor persoanelor transgender și a promovat afirmații false despre Covid-19.

Opiniile sale au fost polarizante în campusurile universitare unde organiza evenimente de amploare, discursurile sale provocatoare atrăgând atât mulțimi de susținători, cât și de contestatari.

Susținătorii lui Kirk spuneau că era accesibil și le înțelegea preocupările. Însă criticii săi liberali susțineau că retorica lui îi rănea pe oameni – în special pe cei din comunitatea LGBT.

Moartea activistului a stârnit reacții puternice în SUA și în întreaga lume

Kirk participa la Utah Valley University în cadrul turneului Turning Point USA The American Comeback Tour, care îl ducea prin mai multe campusuri universitare din SUA.

El a fost împușcat în timpul dezbaterii sale virale Prove Me Wrong, când răspundea la o întrebare despre violența armată și persoanele transgender din SUA.

Decorat post-mortem de Donald Trump cu Media Prezidențială a Libertății

Trump a anunțat că îi va acorda lui Kirk post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății – cea mai înaltă distincție civilă pe care un președinte o poate conferi – descriindu-l pe prietenul și aliatul său drept „un gigant al generației sale și un campion al libertății”.

Președintele SUA a spus că doamna Kirk „este profund devastată”.

Turning Point USA, organizația fondată de Charlie Kirk la vârsta de 18 ani, l-a numit pe cofondatorul său „martir” și „pionier”.

„Charlie a fost soțul ideal și tatăl perfect. Mai presus de toate, vă rugăm să vă rugați pentru familia Kirk după pierderea de neînțeles pe care au suferit-o”, a transmis organizația într-o declarație pentru sursa citată.

JD Vance a zburat joi la Salt Lake City, Utah, pentru a prelua sicriul lui Kirk și a-l transporta la Phoenix, Arizona – unde locuiește familia Kirk – la bordul aeronavei viceprezidențiale, Air Force Two.

Vance și soția sa, Usha Vance, au călătorit împreună cu familia lui Kirk și câțiva prieteni până în Arizona.