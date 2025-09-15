Video Un adolescent a vandalizat memorialul lui Charlie Kirk. Era îmbrăcat cu un tricou similar celui purtat de Tyler Robinson

Un adolescent de 19 ani a fost reținut duminică, 14 septembrie, după ce a călcat în picioare un memorial ridicat în fața sediului Turning Point USA din Phoenix (Arizona) în memoria cofondatorului organizației, Charlie Kirk.

Imaginile surprinse la fața locului îl arată pe Ryder Corral sărind pe florile, fotografiile și obiectele depuse în memoria lui Kirk, în vârstă de 31 de ani, ucis săptămâna trecută în timpul unui discurs la Utah Valley University.

Gestul său a șocat persoanele aflate la comemorare, una dintre acestea intervenind pentru a-l îndepărta pe tânăr.

Spectatorul furios l-a smuls pe Ryder Corral din mijlocul memorialului și l-a trântit la pământ, iar altă persoană l-a lovit cu piciorul înainte ca agenții de ordine să intervină. Corral a fost încătușat și dus în arest.

Tânărul purta un tricou negru cu steagul SUA și un vultur, asemănător celui purtat de presupusul asasin al lui Kirk, Tyler Robinson, în fotografiile distribuite de poliție în timpul căutărilor.

Corral urmează să fie acuzat pentru distrugere de bunuri și tulburarea ordinii publice, a declarat sergentul Philip Krynsky de la Poliția din Phoenix pentru Fox News.

Incidentul de duminică nu a fost singular. La câteva ore după ce Charlie Kirk a fost împușcat mortal, în fața Capitoliului statului Idaho a izbucnit o altercație între susținătorii lui Kirk și un biciclist care i-a insultat pe cei adunați, conflictul fiind oprit tot de poliție.