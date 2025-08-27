O refugiată ucraineancă de 23 de ani, ucisă cu sânge rece în SUA

Fugită din calea războiului pentru a-și găsi liniștea în America, Iryna Zarutska și-a pierdut viața într-un atac violent într-o gară din Carolina de Nord.

Iryna Zarutska, o tânără refugiată de 23 de ani din Ucraina, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat fără adăpost cu un trecut violent. Incidentul s-a petrecut vineri seara, cu puțin timp înainte de ora 22:00, în stația de metrou ușor East/West Boulevard din cartierul South End.

Poliția din Charlotte-Mecklenburg a anunțat că victima a fost găsită cu multiple răni de cuțit și a murit la fața locului, potrivit New York Post.

Pe pagina de strângere de fonduri GoFundMe creată pentru familia ei se arată că Zarutska „a sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță din calea războiului și sperând la un nou început”. Organizatorii campaniei notează: „În mod tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme... Aceasta este o pierdere ireparabilă pentru familia ei”.

Agresor cu un trecut infracțional

Suspectul, identificat ca Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, a fost găsit la fața locului și transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol. Ulterior, el a fost arestat și acuzat de crimă de gradul întâi.

Conform documentelor judiciare, Brown are un istoric infracțional care se întinde din 2011, fiind arestat pentru furt calificat, jaf armat și amenințări. A executat cinci ani de închisoare pentru jaf armat și era cunoscut ca fiind fără adăpost.

Probleme psihice și apeluri bizare la 911

Presa locală scrie că bărbatul era investigat și pentru folosirea abuzivă a sistemului de urgență 911. El reclama că cineva i-ar fi introdus un material „artificial” în corp care îi controla mersul, vorbitul și mâncatul. „Le-a cerut polițiștilor să investigheze acest material artificial care se afla în corpul său”, se menționează într-un comunicat al poliției.

Ofițerii l-au informat atunci că ar putea fi vorba de o problemă medicală și că nu pot face mai mult pentru el, însă Brown nu a acceptat răspunsul și a continuat să sune la numărul de urgență.