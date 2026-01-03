Operațiune militară a SUA împotriva Venezuelei. Apărarea antiaeriană de producție rusă, neutralizată

Primele imagini apărute din Caracas sugerează că livrările recente de sisteme rusești suplimentare de apărare antiaeriană către Venezuela nu au reușit să oprească atacurile.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei, după mai multe luni de pregătiri vizibile, care au început odată cu desfășurarea de forțe americane în regiune, în august–septembrie 2025.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, forțele americane au lovit capitala Caracas în jurul orei 02:00, ora locală (06:00 GMT). Au fost vizate mai multe obiective militare, inclusiv Fort Tiuna – un complex strategic ce găzduiește cartiere generale și reședințe ale conducerii militare.

În imaginile video difuzate din capitală nu se observă activitatea sistemelor de apărare antiaeriană, inclusiv a bateriilor de rachete sol-aer. Acest lucru sugerează că forțele americane ar fi reușit să neutralizeze, cel puțin parțial, apărarea antiaeriană a Venezuelei.

De asemenea, elicoptere grele de transport CH-47 Chinook au fost surprinse survolând Caracasul, indicând începutul unor operațiuni de debarcare, cel mai probabil ale forțelor speciale. În astfel de faze inițiale, obiectivele vizează de regulă aeroporturi, centre de comandă și alte infrastructuri critice.

Circulă și imagini neverificate care arată elicoptere de atac americane lovind ținte din oraș, aparent pentru a asigura acoperirea forțelor aeropurtate. Informații neconfirmate vorbesc și despre debarcarea unor unități ale pușcașilor marini americani pe insule venezuelene din Marea Caraibilor.

Apărarea antiaeriană venezueleană, bazată în mare parte pe sisteme rusești

În acest stadiu, se poate spune că sistemele de apărare aeriană furnizate de Federația Rusă Venezuelei nu par să fi funcționat eficient. Întreaga arhitectură de apărare aeriană a țării se bazează în mare măsură pe echipamente rusești.

Forțele terestre dispun de un număr limitat de sisteme S-300VM, alături de sisteme Buk-M2E și S-125 Pechora-2M modernizate. În octombrie 2024, Rusia a livrat suplimentar sisteme Pantsir și Buk-M2, transportate cu avioane Il-76.

Forțele aeriene venezuelene se bazează în principal pe avioane de vânătoare Su-30MK2, capabile atât de misiuni aer-aer, cât și de lovituri asupra țintelor terestre sau navale.

Stare de urgență declarată la Caracas

Guvernul venezuelean a declarat oficial stare de urgență. Președintele Nicolas Maduro a ordonat activarea tuturor planurilor de apărare națională și a cerut populației să se mobilizeze împotriva a ceea ce a numit „o amenințare imperialistă”.

Până în prezent, Statele Unite nu au publicat un comunicat oficial privind amploarea operațiunii sau obiectivele sale finale.

Între timp, ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, a afirmat că forțele armate venezuelene au monitorizat zboruri ale avioanelor americane F-35 în apropierea coastelor țării și a anunțat redislocarea unor sisteme mobile de rachete sol-aer.

Prezență militară americană tot mai vizibilă în regiune

Pe lângă avioanele F-35 desfășurate în Puerto Rico, SUA utilizează și alte mijloace în regiune, inclusiv avioane de atac AV-8B Harrier, drone MQ-9 Reaper și nave amfibii. Dronele au fost folosite anterior în operațiuni antidrog în Caraibe, inclusiv în lovituri împotriva unor ambarcațiuni suspectate că provin din Venezuela.

Experții militari notează că, în cazul unei escaladări și al unor lovituri directe asupra cartelurilor sau a regimului de la Caracas, avioanele F-35 ar putea juca un rol central, datorită capacității lor de a pătrunde în spații aeriene puternic apărate și de a desfășura atât misiuni de atac, cât și de recunoaștere.

Ce urmează rămâne neclar

Deși Venezuela dispune de un mix neobișnuit de sisteme de apărare aeriană, multe dintre ele mobile și modernizate, eficiența acestora în fața unei campanii aeriene americane rămâne o necunoscută.

Deocamdată, nu este clar dacă operațiunile americane se vor limita la lovituri punctuale sau vor evolua într-o confruntare mai amplă cu regimul Maduro. Totuși, pe măsură ce noi forțe americane sosesc în Caraibe, posibilitatea unei escaladări pare tot mai reală.