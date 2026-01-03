search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Video Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”

Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni. 

Taxi Bolt FOTO: arhivă, adevărul
Taxi Bolt FOTO: arhivă, adevărul

Într-o postare detaliată, șoferul a explicat cheltuielile și strategiile sale pentru seara dintre ani.

„Revelion Uber/Bolt: investiție 150 de lei în benzină, încă 50 de lei în diverse cheltuieli personale. Haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă. E ora 18:00, deci se iese la drum. Avem aici set-up frumos, Logan…”.

Acesta a menționat și o campanie specială de Revelion. „De la 18:00 la 23:00, după cinci curse, comision 0%”, care i-a sporit câștigurile.

După mai multe ore de muncă, șoferul a făcut bilanțul final. „Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima parte a serii, de la 18:00 până la 23:00, am făcut 500 și ceva de lei. Practic, 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei comision. Am rămas cu 1.100 de lei în mână. Concluzia o trageți voi dacă a meritat sau nu”, a spus șoferul, adăugând cu umor că a primit și 12 lei șpagă.

Pe lângă cifre, acesta a descris atmosfera din noaptea de Revelion, între agitația curselor și momentele de singurătate.

„Seara de Revelion m-a prins la volan, între aplicații care bipăiau constant și străzi care păreau mai aglomerate decât de obicei, dar ciudat de fragmentate. Am alternat între Uber și Bolt aproape mecanic. Oamenii urcau în mașină cu stări diferite: unii entuziasmați, cu sticle desfăcute pe jumătate și râsete prea sonore, alții obosiți, tăcuți, pierduți în ecranul telefonului”, a relatat acesta.

Șoferul a descris și modul în care orașul își schimbă ritmul pe măsură ce se apropie miezul nopții.

„Traficul devenea haotic pe alocuri, apoi brusc gol. Era un sentiment ciudat să fii mereu în mișcare într-o noapte în care toată lumea părea să aștepte un singur moment. Muzica din mașină se amesteca cu zgomotul artificiilor îndepărtate, iar luminile reflectate pe parbriz îmi dădeau senzația că nu mai știu exact unde se termină drumul și unde începe oboseala”, a scris el pe Instagram.

La finalul postării șoferul a subliniat că „toate acestea s-au întâmplat în contextul trecerii dintre anii 2024-25, anul acesta am făcut mare spritz! ))”. 

