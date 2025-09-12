Asasinarea lui Charlie Kirk, urmată de un val de teorii conspiraționiste. De la avioane private misterioase la presupuse „semnale secrete”

Uciderea activistului conservator Charlie Kirk, în timpul unui eveniment public la Utah Valley University, a generat nu doar șoc și indignare, ci și o avalanșă de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat în gât miercuri, chiar la începutul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, în fața a mii de studenți și simpatizanți. Transportat de urgență la spitalul regional Timpanogos din Orem, a fost declarat decedat la scurt timp.

La câteva ore după atac, în mediul online au apărut imagini, fragmente video și mărturii, transformate rapid în „probe” pentru interpretări speculative. Autoritățile au avertizat însă că niciuna dintre aceste ipoteze nu are bază reală și au cerut publicului să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Avionul „dispărut” de pe radar

O teorie intens distribuită pe X susține că atacatorul ar fi fugit cu un avion privat. Utilizatorii indicau un zbor care ar fi „dispărut” temporar de pe radarul ADS-B, pentru a reapărea ulterior în apropiere de Provo.

Specialiști în aviație au explicat că asemenea întreruperi sunt frecvente din cauza reliefului montan din Utah și că aeronava a aterizat, cel mai probabil, la Page, în Arizona, înainte să-și continue cursa.

„Semnale” înainte de împușcătură

Un alt clip video analizat obsesiv arată doi bărbați aflați în apropierea scenei, unul ajustându-și pălăria, celălalt făcând gesturi cu brațele. În mediul online, aceste mișcări au fost interpretate ca posibile semnale pentru atacator.

Anchetatorii nu au confirmat vreo legătură, iar cei doi nu figurează în investigație ca suspecți.

Lunetistul din tufișuri

O altă ipoteză speculează că un al doilea atacator s-ar fi ascuns pe o terasă, camuflat printre plante. O fotografie granulată, distribuită de un utilizator, ar arăta o „silhouette suspectă”. Nicio dovadă concretă nu confirmă însă această versiune.

„Explozia” din cămașă

O teorie bizară susține că Kirk nu ar fi fost împușcat, ci lovit de o explozie produsă chiar sub haine. Autorii acestei interpretări indică mișcarea țesăturii la momentul impactului. Specialiștii în balistică consultați de presă au respins însă ipoteza, considerând-o o speculație lipsită de fundament.

Inelele „mutate”

Alte voci au mers până la a afirma că înregistrările video ar fi falsificate, semnalând faptul că un inel purtat de Kirk pare să treacă de pe un deget pe altul în momentul căderii. Explicația probabilă: distorsiuni video și mișcările involuntare ale mâinii.

Haos informațional și polarizare

În lipsa unor detalii oficiale complete, mediul online a fost rapid inundat de scenarii alternative, unele cu accente fantastice. Fenomenul nu este nou: conspirațiile au însoțit frecvent momente de violență politică din SUA, devenind parte a bătăliei pentru interpretarea realității.

Ancheta oficială continuă, însă atacul asupra lui Charlie Kirk, urmat de această furtună digitală de speculații, confirmă încă o dată fragilitatea spațiului public american și vulnerabilitatea lui la dezinformare.