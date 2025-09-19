search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Văduva lui Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în SUA, numită la conducerea organizaţiei sale pro-republicane pentru tineret

0
0
Publicat:

Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia.

Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk FOTO: X
Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk FOTO: X

„Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un discurs ţinut la două zile după uciderea soţului său în Utah (vestul Statelor Unite).

Creată de Charlie Kirk la vârsta de 18 ani, Turning Point USA s-a impus de-a lungul anilor ca cea mai importantă asociaţie politică de tineret din Statele Unite. Are filiale în peste 800 de campusuri din toată ţara, iar fondatorul său era considerat un element esenţial în recucerirea Casei Albe de către Donald Trump anul trecut, potrivit News.

După moartea influencerului la vârsta de 31 de ani, „consiliul de administraţie al Turning Point a ales-o în unanimitate pe Erika Kirk ca nouă directoare” a organizaţiei, a anunţat Turning Point USA pe X. Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, a fost numită şi preşedintă a consiliului de administraţie. „În trecut, Charlie le-a spus mai multor responsabili că aceasta era dorinţa lui în cazul decesului”, a adăugat organizaţia.

După asasinarea lui Charlie Kirk, dreapta americană l-a ridicat la rangul de „martir” al libertăţii de exprimare şi a cerut cenzurarea oricărei persoane considerate că ar arăta lipsită de respect faţă de memoria sa. Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă. Vicepreşedintele său, JD Vance, s-a deplasat în Utah pentru a aduce cu Air Force Two trupul influencerului în Arizona şi a animat podcastul acestuia în locul său. Sunt onoruri care arată locul special pe care îl ocupa în galaxia trumpistă acest aliat fără funcţie guvernamentală sau mandat electoral.

Creştin naţionalist, apărător fervent al familiei tradiţionale, Charlie Kirk era atât adorat, cât şi urât pentru opiniile sale pro-arme, anti-avort, anti-imigranţi sau pentru retorica sa virulentă faţă de minorităţile etnice şi comunitatea LGBT+. În ultimele zile, zeci de persoane şi-au pierdut locul de muncă din cauza mesajelor postate care celebrau moartea sa pe reţelele sociale sau care criticau moştenirea sa intelectuală.

Miercuri, comediantul Jimmy Kimmel, celebru prezentator de televiziune, a fost suspendat de postul ABC după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinatul. Decizia a fost luată la câteva ore după ce şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (FCC) a ameninţat că va retrage licenţa posturilor care vor continua să-i difuzeze emisiunea.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
„M-am trezit intubată, legată și pierdută”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
fanatik.ro
image
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
playtech.ro
image
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Cum se vor folosi cardurile de energie. Detaliul important de pe facturi, explicat de ministrul Energiei
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime