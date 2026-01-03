search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Sute de zboruri în Caraibe au fost anulate, după atacul SUA asupra Venezuelei

Sute de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de FAA asupra spațiului aerian din anumite zone ale regiunii, după atacurile militare ale SUA în Venezuela.

În Caraibe, multe avioane au rămas la sol, din cauza restricţiilor. FOTO: Reuters
În Caraibe, multe avioane au rămas la sol, din cauza restricţiilor. FOTO: Reuters

Sute de zboruri comerciale către și dinspre Puerto Rico, Aruba și alte destinații din Caraibe au fost anulate sau întârziate sâmbătă, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis restricții pentru anumite porțiuni ale spațiului aerian, din motive de securitate.

Companiile aeriene americane au fost nevoite să ajusteze programele de zbor și să informeze pasagerii cu privire la schimbările de orar, informează Axios.

American Airlines a declarat că monitorizează îndeaproape evoluția situației împreună cu FAA și ajustează programele pentru a asigura siguranța pasagerilor și echipajelor.

În paralel, Southwest Airlines și JetBlue Airways au raportat întârzieri și numeroase zboruri anulate.

Spre exemplu, JetBlue a anunțat anularea a aproximativ 215 zboruri „din cauza închiderilor de spațiu aerian legate de activități militare”, menționând însă că rutele către Republica Dominicană și Jamaica nu sunt afectate.

În multe aeroporturi, inclusiv la Miami International Airport, oficialii au confirmat anularea mai multor zboruri, iar operatorii recomandă pasagerilor să verifice constant site-urile companiilor și să contacteze agențiile de turism pentru informații actualizate.

Restricțiile sunt de obicei temporare, dar în contextul activităților militare pot dura mai multe zile, afectând sute de zboruri și mii de pasageri.

Haosul de pe aeroporturile din Caraibe a fost cauzat de restricțiile impuse după ce Statele Unite au lansat în cursul dimineţii de sâmbătă, 3 ianuarie, atacuri asupra Venezuelei și au anunțat capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale.

