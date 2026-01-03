search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Trump a urmărit operațiunea de capturare a lui Maduro din conacul său din Mar-a-Lago: „I-au eliminat în câteva secunde, n-am mai văzut așa ceva"

Publicat:

Trump a urmărit operațiunea militară dintr-o cameră din conacul său din Mar-a-Lago, Florida, înconjurat de personal militar și de informații. Cu o săptămână mai devreme, dăduse ordinul de a ataca Venezuela și de a-l captura pe Maduro. „Dacă ați fi văzut ce s-a întâmplat - eu l-am văzut la propriu, ca și cum m-aș fi uitat la o emisiune TV”, a spus Trump într-un interviu la Fox News. „Dacă ați fi văzut viteza, violența - știți, ei spun viteza, violența. A fost uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o acești oameni. Nimeni altcineva nu ar fi putut face așa ceva.”

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Președintele republican părea entuziasmat în timp ce relata operațiunea. „Pur și simplu au intrat prin efracție, au intrat în locuri în care nu trebuia să se intre, au forțat uși de oțel care erau acolo exact în acest scop și i-au scos afară în câteva secunde. N-am mai văzut așa ceva”, a continuat Trump.

Trump a mai declarat că operațiunea militară americană din Venezuela, desfășurată în această dimineață, care a inclus un val de bombardamente asupra unor ținte din mai multe orașe și capturarea lui Nicolás Maduro de către o echipă militară de elită, nu s-a soldat cu niciun deces în rândul forțelor americane, doar „câțiva” soldați au fost răniți.

Președintele SUA a declarat că administrația va decide acum ce se va întâmpla în Venezuela după capturarea lui Nicolás Maduro. „Luăm această decizie acum. Nu putem risca să lăsăm pe altcineva să o conducă și să o reluăm pur și simplu de unde a rămas el. Așadar, luăm această decizie acum. Vom fi implicați activ în acest proces. Și vrem să obținem libertate pentru popor.”

Statele Unite vor fi „foarte implicate” în industria petrolieră a Venezuelei

Statele Unite vor avea o „participare puternică” în industria petrolieră a Venezuelei în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, a declarat președintele Donald Trump pentru Fox News. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai mari, și vom fi foarte implicați în acest proces”, a spus el.

Locația lui Maduro a fost urmărită de CIA, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea

Deși principalele detalii ale operațiunii sunt necunoscute, surse apropiate explică faptul că locația a fost urmărită de CIA. Președintele Donald Trump autorizase agenția de informații să desfășoare activități secrete în Venezuela cu câteva luni înainte.

Forțele americane i-au scos din pat pe Maduro și pe soția sa în timp ce dormeau, relatează CNN, citând surse familiarizate cu situația, care nu au specificat unde se aflau când au fost atacați.

Operațiunea fusese planificată meticulos împreună cu unitățile de informații. Maduro presimțea că o operațiune împotriva sa ar putea fi iminentă și era obsedat de securitate. Își sporise personalul de securitate. Se deplasa constant prin țară, își schimba frecvent locul de dormit și își arunca telefoanele pentru a evita să fie urmărit.

Zeci de venezueleni sărbătoresc capturarea lui Maduro pe străzile din Madrid

Zeci de venezueleni s-au adunat spontan în Puerta del Sol din Madrid pentru a sărbători capturarea lui Nicolás Maduro. Pe sunetul muzicii tradiționale venezuelene, unii au dansat, îmbrăcați în tricolorul venezuelean. Au recitat Rugăciunea Domnească și au strigat: „Suntem liberi!”.

Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale a Venezuelei și un apropiat al lui Nicolás Maduro, rămâne în Caracas după atacul american, potrivit mai multor surse familiare cu locul unde se află acesta și care au vorbit cu Reuters. Vicepreședintele Delcy Rodríguez se află în Rusia, au declarat aceleași surse.

SUA

