Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

María Corina Machado: „A sosit timpul libertății”. Opoziția venezueleană se declară pregătită să preia puterea după capturarea lui Maduro

0
0
Publicat:

Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a declarat că Venezuela intră într-un „moment istoric al libertății”, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni militare desfășurate în cursul dimineții.

María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene/FOTO:AFP
María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene/FOTO:AFP

Într-un mesaj public, Machado a afirmat că fostul lider de la Caracas va trebui să răspundă pentru „crimele atroce” comise în cei peste zece ani de putere și a susținut că Statele Unite „și-au respectat angajamentul față de statul de drept”, în contextul în care Maduro ar fi refuzat în mod repetat „orice soluție negociată”.

„Suntem pregătiți să preluăm puterea”, a declarat Machado, considerată figura centrală a opoziției democratice din Venezuela.

Trump ezită: „Va trebui să analizăm”

Președintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul posibilitatea de a o susține pe María Corina Machado ca lider al unei tranziții politice în Venezuela, dar a evitat un angajament clar.

Întrebat într-un interviu acordat Fox News dacă administrația sa ar sprijini-o pe Machado după îndepărtarea lui Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores, Trump a răspuns: „Va trebui să analizăm asta chiar acum”.

Liderul de la Casa Albă a reiterat poziția Washingtonului potrivit căreia Nicolás Maduro nu este președintele legitim al Venezuelei, acuzându-l de organizarea unor alegeri „trucate” în 2024 și de conducerea unei rețele de trafic de droguri.

„Nu a avut aproape nicio loialitate. A condus cu o mână de fier, ca un dictator, iar oamenii nu îl mai susțineau”, a declarat Trump.

Machado, simbol al opoziției și laureată Nobel

María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025, pentru lupta sa îndelungată în favoarea democrației și a drepturilor civile în Venezuela. La momentul anunțării premiului, aceasta i-a dedicat distincția lui Donald Trump, gest pentru care președintele american i-a mulțumit public.

Incapabilă să candideze oficial din cauza restricțiilor impuse de regimul chavist, Machado și-a declarat sprijinul pentru fostul diplomat Edmundo González, recunoscut de platforma opoziției și de mai multe guverne occidentale drept adevăratul câștigător al alegerilor prezidențiale contestate.

Caracas, sub tensiune: cozi la alimente și benzinării

În capitala Caracas, activitatea a fost redusă în primele ore ale dimineții, după bombardamentele din timpul nopții. Oamenii au ieșit pentru a-și face provizii, formând cozi la supermarketuri și benzinării, pe fondul temerilor legate de o posibilă penurie de alimente și combustibil.

Guvernul venezuelean a declarat stare de urgență invocând „tulburări externe”, fără a oferi detalii suplimentare, măsura putând implica restricții de circulație.

Moscova neagă fuga vicepreședintelui venezuelean

Guvernul rus a respins informațiile potrivit cărora vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-ar fi refugiat în Rusia. Moscova a transmis că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă o convorbire telefonică cu Rodríguez și că Rusia „va continua să sprijine politica guvernului bolivarian în apărarea suveranității naționale”.

Atacuri confirmate, puterea contestată

Capturarea lui Nicolás Maduro a fost confirmată oficial de președintele Donald Trump, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, în care a precizat că liderul venezuelean și soția sa au fost scoși din țară. Explozii au fost raportate în Caracas și în statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Vicepreședintele Delcy Rodríguez a declarat că nu cunoaște locul unde se află Maduro și a cerut „dovezi ale vieții” acestuia. În același timp, ministrul de Interne Diosdado Cabello și ministrul Apărării Vladimir Padrino au apărut public, condamnând operațiunea americană drept o „agresiune militară gravă” și susținând că instituțiile statului rămân funcționale.

În pofida acestor declarații, echilibrul de putere de la Caracas rămâne incert, iar viitorul politic al Venezuelei pare să intre într-o fază decisivă.

