search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Uciderea lui Charlie Kirk: Posibila legătură între furia suspectului Tyler Robinson și orientarea colegului său de cameră

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Anchetatorii care investighează uciderea activistului conservator Charlie Kirk explorează posibilitatea ca motivul atacului să fie legat de opiniile lui Kirk privind identitatea de gen. 

Asasinarea lui Charlie Kirk ar putea fi legată de identitatea de gen / Sursa foto: Arhivă
Asasinarea lui Charlie Kirk ar putea fi legată de identitatea de gen / Sursa foto: Arhivă

Asasinatul lui Kirk: anchetatorii investighează motivația personală a lui Tyler Robinson

  Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul, potrivit digi24.ro.

  Fiecare dintre cele şase surse familiarizate cu ancheta au declarat pentru Axios că anchetatorii cred că Robinson avea o relaţie amoroasă cu colegul său de cameră, un bărbat transgender, care dorea să devină femeie. Personalitatea acestui presupus amant rămâne neclară, dar el s-a arătat „extrem de cooperant”

Sursele Axios au declarat că anchetatorii au dorit iniţial ca informaţiile despre identitatea de gen a colegului de cameră să fie păstrate secrete, tocmai pentru că acea persoană este „extrem de cooperantă” cu autorităţile.

Colegul de cameră era „consternat” de crimă atunci când a vorbit cu anchetatorii şi a împărtăşit mesajele electronice trimise de Robinson, a declarat una dintre surse. „Asta s-a întâmplat? Doamne, nu”, a spus colegul de cameră, arătându-le apoi mesajele, potrivit sursei.

  Mesajele telefonice arătate anchetatorilor indicau că un expeditor numit „Tyler” menţionase că, după ce a tras, îşi înfăşurase puşca într-un prosop şi o ascunsese în nişte tufişuri lângă Universitatea Utah Valley, unde a avut loc incidentul, a declarat vineri guvernatorul Spencer Cox într-o conferinţă de presă. Interlocutorul „Tyler” i-a spus, de asemenea, colegului de cameră, în scris, că puşca va trebui recuperată, a spus Cox.

  „Este destul de clar că colegul de cameră al lui Robinson ştia multe şi nu a spus nimic după crimă, aşa că este oficial o persoană de interes şi cooperează”, a spus un al doilea oficial. „Vrem să rămână aşa. Ce vrem să ştim este dacă altcineva avea cunoştinţă (despre împuşcături), înainte sau după”, a spus sursa respectivă.

  Oficialii federali şi statali responsabili cu aplicarea legii examinează, de asemenea, grupurile de stânga din Utah pentru a vedea dacă aveau cunoştinţă în prealabil despre planurile presupusului trăgător sau dacă i-au acordat sprijin material după aceea. Axios a aflat că unul dintre aceste grupuri şi-a şters profilul de pe reţelele sociale după incidentul de la universitate.

Citește și: Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți”

Uciderea activistului conservator Charlie Kirk, posibil legată de tensiuni privind identitatea de gen

  Motivul şi ideologia politică a lui Robinson, în vârstă de 22 de ani, sunt subiecte intense de dezbatere online. Unii conservatori au insistat că este un radical de stânga dezechilibrat. Liberalii au ripostat, subliniind educaţia conservatoare a lui Robinson în Utah. Într-un interviu acordat vineri pentru Daily Mail, o persoană apropiată familiei a declarat că familia susţine mişcarea MAGA a preşedintelui Trump. „Majoritatea membrilor familiei mele sunt republicani. Nu cunosc niciunul care să fie democrat”, a spus ea.

  Membrii familiei au declarat reporterilor că Tyler Robinson devenise ceva „mai implicat politic” în ultimii ani şi că îşi exprimase interesul faţă de vizita lui Kirk la campusul Utah Valley din Orem.

Cox a spus că un membru al familiei Robinson le-a spus anchetatorilor că suspectul a avut recent o conversaţie în care cineva a spus că Kirk „răspândea ură şi era plin de ură”. Dar din declaraţiile lui Cox nu a reieşit clar cine a făcut de fapt această afirmaţie.

  Activiştii LGBTQ au criticat presa pentru că au raportat în mod eronat, în orele care au urmat după împuşcături, că un cartuş găsit la locul faptei conţinea un mesaj legat de persoanele transgender.

Kirk, care a vizitat campusurile universitare şi i-a provocat pe studenţii progresişti să dezbată cu el sub un cort pe care scria „Dovedeşte-mi că greşesc”, era un oponent declarat al operaţiilor de schimbare de sex pentru minori şi al sportivilor transgender care concurează în sporturile feminine.

Muniţia găsită lângă puşcă conţinea mesaje de ură şi antifasciste

Potrivit FBI, muniţia găsită lângă puşcă conţinea mesaje de ură şi antifasciste. „Este clar pentru noi şi pentru anchetatori că era vorba de o persoană profund îndoctrinată de ideologia de stânga”, a declarat guvernatorul Spencer Cox pentru Wall Street Journal, susţinând astfel opinia lui Donald Trump, care a denunţat responsabilitatea „stângii radicale”.

  Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, ar fi crescut într-o familie destul de conservatoare din Utah. A crescut în Washington, un oraş mic între munţi şi canioane. La fel ca mulţi tineri din regiune, a crescut în contact cu armele de foc şi vânătoarea. Mai multe fotografii îl arată împreună cu tatăl său. Era un elev bun şi fusese admis la Universitatea de Stat din Utah cu o bursă de 32.000 de dolari pentru patru ani. Cu toate acestea, potrivit universităţii, a rămas acolo doar un semestru şi s-a înscris apoi la un program de ucenicie în domeniul electric.

  Conform primelor informaţii, tânărul s-ar fi întors acasă după presupusa crimă. Tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile difuzate de FBI, i-ar fi cerut sfatul unui pastor, prieten al familiei, înainte de a-şi denunţa fiul autorităţilor.

  Ca o ironie a sorţii, cu puţin timp înainte de a fi împuşcat, un participant la dezbatere l-a întrebat, miercuri, pe Charlie Kirk: „Ştiţi câţi americani transgender au fost autori de atacuri armate în masă în ultimii 10 ani?”. „Prea mulţi”, i-a răspuns acesta.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Rusia, la graniţa României chiar la finalul lunii septembrie! Situaţia scapă de sub control, spune Traian Băsescu
playtech.ro
image
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost desfigurat de o ursoaică, în Mureș! Mărturiile tulburătoare ale fratelui său: „Era desfoliată toată faţa”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Semne că vine criza mondială. Va lovi și România
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos