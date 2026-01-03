Reacția Chinei după capturarea președintelui Venezeuele de către SUA

China a condamnat ferm operațiunea militară lansată de președintele american Donald Trump împotriva Venezuelei și „acțiunile îndreptate împotriva președintelui altei țări”.

„Comportamentul hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internațional, încalcă suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea Americii Latine și a Caraibelor”, a declarat Ministerul chinez de Externe într-un comunicat.

Beijingul și-a exprimat „profundul șoc” față de ceea ce a numit „utilizarea nesăbuită a forței împotriva unui stat suveran” și a îndemnat Washingtonul să respecte dreptul internațional și Carta ONU, precum și să „înceteze încălcările suveranității și securității altor țări”.

China le cere cetățenilor să evite călătoriile în Venezuela, pe fondul agravării situației de securitate

Autoritățile chineze au transmis un avertisment oficial prin care își îndeamnă cetățenii să nu călătorească în Venezuela în perioada următoare, potrivit agenției de presă de stat Xinhua, care citează un comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing.

„Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Chinei în Venezuela le reamintesc cetățenilor chinezi să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat”, se arată în mesajul oficial.

Pentru cetățenii chinezi, angajații și organizațiile care se află deja pe teritoriul venezuelean, autoritățile de la Beijing recomandă monitorizarea atentă a situației de securitate, întărirea măsurilor de prevenție și a pregătirii pentru situații de urgență, evitarea deplasărilor care nu sunt strict necesare și păstrarea distanței față de zonele de conflict sau considerate sensibile.

În cazul apariției unor situații de urgență, cetățenii chinezi sunt sfătuiți să contacteze imediat poliția locală și Ambasada Chinei din Venezuela pentru asistență.

Avertismentul vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate din Venezuela și se adaugă unei serii de măsuri similare luate de alte state, pe măsură ce situația politică și de securitate din țară rămâne extrem de volatilă.