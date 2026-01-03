Proprietarii barului unde au murit 40 de tineri sunt anchetați penal. Care sunt acuzațiile

Autoritățile elvețiene au lansat o anchetă penală împotriva proprietarilor barului din Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au fost ucise într-un incendiu devastator în timpul patrecerii de Revelion.

„Aseară a fost deschisă o anchetă penală împotriva celor doi administratori ai barului. Aceștia sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă”, au declarat poliția și parchetul din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției, într-un comunicat, scrie Daily Mail.

Incendiul, care a izbucnit la barul Le Constellation din orașul alpin Crans-Montana în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală (0:30 GMT), a ucis cel puțin 40 de persoane și alte 119 au fost rănite.

Poliția a identificat patru victime ale tragediei, două tinere elvețiene, în vârstă de 16 și 21 de ani, și doi tineri elvețieni, în vârstă de 16 și 18 ani.

Mai multe detalii, inclusiv numele lor, nu au fost încă dezvăluite, dar poliția cantonului Valais a declarat că trupurile lor au fost returnate familiilor, în timp ce eforturile de identificare continuă pentru celelalte victime.

Primele concluzii

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede... Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

Dintre răniţi, 113 au fost identificaţi, dintre care 71 sunt elveţieni, 14 francezi şi 11 italieni, a declarat şeful poliţiei Frederic Gisler într-o conferinţă de presă.