 Google dezactivează inteligența artificială implicită pentru elevi. Schimbarea vine după acuzații că gigantul tech impune AI în școli | adevarul.ro
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Google dezactivează inteligența artificială implicită pentru elevi. Schimbarea vine după acuzații că gigantul tech impune AI în școli

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Google a anunțat că nu va mai activa în mod implicit asistentul său de inteligență artificială, Gemini, pentru elevi, în urma criticilor venite din partea părinților, școlilor și mai multor oficiali americani. Decizia vizează și alte instrumente bazate pe AI, inclusiv funcții integrate în motorul de căutare al companiei.

Google a precizat pentru AFP că noile setări vor fi implementate la nivel global.
Google a precizat pentru AFP că noile setări vor fi implementate la nivel global. Foto: Freepik.com

Potrivit modificărilor anunțate marți pe blogul oficial, Gemini, Gemini Notebook și Gemini in Classroom vor fi dezactivate implicit pentru elevii de la grădiniță până la liceu. Accesul va putea fi activat doar dacă administratorii școlilor decid acest lucru.

Măsura se va aplica și motorului de căutare Google, ale cărui funcții bazate pe inteligență artificială sunt integrate tot mai profund în platformă. Astfel, școlile care aleg să interzică complet utilizarea AI nu vor putea oferi elevilor acces nici la căutarea Google, a explicat Chris Phillips, vicepreședintele companiei responsabil pentru sectorul educației, citat de The New York Times.

Google a precizat pentru AFP că noile setări vor fi implementate la nivel global, începând cu Statele Unite, însă nu a stabilit deocamdată un calendar exact, citează Agerpres.

Google, acuzat că impune inteligența artificială în școli

Decizia vine după mai multe luni de controverse privind utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în educație. Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a acuzat compania că încearcă să profite de poziția sa dominantă pe piață pentru a introduce AI în școlile publice.

„Încearcă să-și folosească puterea de monopol pentru a impune inteligența artificială în școlile noastre publice”, a transmis acesta pe platforma X.

Google este unul dintre principalii furnizori de instrumente digitale pentru sistemul educațional american. Aplicații precum Gmail, Docs și Classroom sunt utilizate pe scară largă, iar laptopurile Chromebook se numără printre cele mai răspândite dispozitive în școli.

Potrivit senatorilor americani Richard Blumenthal și Josh Hawley, peste 150 de milioane de elevi din întreaga lume folosesc platforma Google Classroom. Cei doi au cerut luna trecută explicații companiei cu privire la activarea implicită a funcțiilor de inteligență artificială pe dispozitivele școlare.

În august, Google a introdus Gemini în Classroom pentru elevi de toate vârstele, oferind instrumente de învățare precum chestionare, carduri educaționale și asistență ghidată. Funcțiile erau activate implicit în școlile care autorizaseră deja utilizarea Gemini.

Școlile din New York și Los Angeles vor să limiteze accesul la AI

Îngrijorările privind utilizarea inteligenței artificiale în educație au determinat și autoritățile din New York și Los Angeles să anunțe, în septembrie, planuri de restricționare a accesului la aceste instrumente pe dispozitivele școlare.

În New York, chatbotul Gemini este deja dezactivat pe Chromebookurile folosite de elevi. Municipalitatea a solicitat, de asemenea, companiei Google să dezactiveze rezumatele generate de inteligența artificială care apar în rezultatele căutărilor.

Controversele sunt alimentate și de temerile că elevii ar putea folosi chatboturile pentru a-și rezolva temele rapid, fără să aprofundeze materia.

În replică la acuzațiile primarului din New York, Google a susținut că modificările oferă școlilor „mai multe opțiuni, nu mai puține” și că instituțiile de învățământ păstrează controlul asupra activării instrumentelor.

Compania a mai anunțat că actualizează funcțiile AI Mode și AI Overviews din motorul de căutare, astfel încât acestea să ofere explicații pas cu pas pentru rezolvarea problemelor, în loc să furnizeze pur și simplu răspunsuri rapide la temele școlare.

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