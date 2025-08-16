search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Garry Kasparov, vehement după summitul din Alaska: „Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal...”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a criticat gesturile președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska. Momentul care l-a revoltat cel mai mult pe Kasparov a fost acela în care liderul SUA l-a aplaudat pe președintele rus, întâmpinându-l cu un zâmbet larg pe covorul roșu.

Garry Kasparov. FOTO: Mediafax
Garry Kasparov. FOTO: Mediafax

„Aș spune că ziua asta a fost mai nocivă pentru reputația și credibilitatea SUA decât dezastruoasa debandadă din Afganistan. Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal...”, a scris Kasparov pe rețelele de socializare.

Garry Kasparov, cunoscut opozant al regimului de la Moscova, mai postase un mesaj și înaintea întâlnirii, după ce Trump comparase întrevederea cu Putin cu o partidă de șah. „În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte”, a transmis fostul campion mondial.

Summitul din Alaska a stârnit numeroase critici, mai ales după declarațiile lui Trump, care a descris discuțiile cu Putin drept „o întâlnire caldă” și a sugerat că relațiile dintre SUA și Rusia sunt mai apropiate decât se crede.

„Cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă. Cred că suntem destul de aproape de final. Şi Ucraina trebuie să fie de acord cu asta. Trebuie să se facă o înţelegere. Rusia este o putere foarte mare, iar Ucraina nu. Cred că întâlnirea a fost de nota 10, în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a spus liderul de la Casa Albă.

Garry Kasparov nu este singurul care a criticat cele întâmplate la summitul din Alaska. Meaghan Mobbs, fiica lui Keith Kellogg – reprezentant special al SUA pentru Ucraina – a criticat public decizia de a implica soldați americani în ceremonia de primire a președintelui rus Vladimir Putin. „Soldații americani în uniformă nu ar fi trebuit folosiți pentru a întinde covorul roșu unuia dintre principalii noștri adversari. Punct. O decizie teribilă, iar cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”, a scris aceasta pe platforma X.

 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
stirileprotv.ro
image
Cea mai bună rețetă de FOCACCIA: Secretul care o face delicioasă!
gandul.ro
image
Reacții după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Pacea din Ucraina 'mai aproape ca niciodată'
mediafax.ro
image
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
De ce pacea în Ucraina e încă departe după summitul istoric. Analist: Chestiunea teritorială e secundară
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Supermarketul care cucereşte Europa. E mai ieftin decât Lidl sau Action, promoţiile îi fac pe clienţi să stea la cozi
playtech.ro
image
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mii de oameni au votat: Manchester City tocmai a lansat ”cel mai urât echipament din istoria fotbalului”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Zodiile care au parte de o surpriză financiară înainte de finalul lunii
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!