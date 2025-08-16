Garry Kasparov, vehement după summitul din Alaska: „Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal...”

Fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a criticat gesturile președintelui american Donald Trump în timpul întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska. Momentul care l-a revoltat cel mai mult pe Kasparov a fost acela în care liderul SUA l-a aplaudat pe președintele rus, întâmpinându-l cu un zâmbet larg pe covorul roșu.

„Aș spune că ziua asta a fost mai nocivă pentru reputația și credibilitatea SUA decât dezastruoasa debandadă din Afganistan. Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal...”, a scris Kasparov pe rețelele de socializare.

Garry Kasparov, cunoscut opozant al regimului de la Moscova, mai postase un mesaj și înaintea întâlnirii, după ce Trump comparase întrevederea cu Putin cu o partidă de șah. „În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte”, a transmis fostul campion mondial.

Summitul din Alaska a stârnit numeroase critici, mai ales după declarațiile lui Trump, care a descris discuțiile cu Putin drept „o întâlnire caldă” și a sugerat că relațiile dintre SUA și Rusia sunt mai apropiate decât se crede.

„Cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă. Cred că suntem destul de aproape de final. Şi Ucraina trebuie să fie de acord cu asta. Trebuie să se facă o înţelegere. Rusia este o putere foarte mare, iar Ucraina nu. Cred că întâlnirea a fost de nota 10, în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a spus liderul de la Casa Albă.

Garry Kasparov nu este singurul care a criticat cele întâmplate la summitul din Alaska. Meaghan Mobbs, fiica lui Keith Kellogg – reprezentant special al SUA pentru Ucraina – a criticat public decizia de a implica soldați americani în ceremonia de primire a președintelui rus Vladimir Putin. „Soldații americani în uniformă nu ar fi trebuit folosiți pentru a întinde covorul roșu unuia dintre principalii noștri adversari. Punct. O decizie teribilă, iar cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”, a scris aceasta pe platforma X.