search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Putin îl laudă pe Trump înainte de summitul din Alaska. Mesajul Kremlinului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat joi eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, la mai bine de trei ani după ce Moscova a lansat invazia în Ucraina, în timp ce liderii rus și american se pregătesc pentru summitul crucial SUA-Rusia care are loc vineri la o bază militară de lângă orașul Anchorage, Alaska.

Putin și Trump pe fundalul steagurilor SUA și Rusiei FOTO Shutterstock jpg

În urma unei ședințe cu înalți oficiali guvernamentali,  joi, Putin a declarat într-un scurt videoclip publicat de Kremlin că administrația Trump depune „eforturi energice și sincere de a opri ostilitățile”, a opri „criza ucraineană” și a „ajunge la acorduri care sunt de interes pentru toate părțile implicate”.

Putin a sugerat, de asemenea, că „termeni de pace pe termen lung între țările noastre, în Europa și în lume în ansamblu” ar putea fi convenite în cadrul unui acord cu SUA privind controlul armelor nucleare.

Joi, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că un subiect de discuție va fi și „potențialul uriaș” al relațiilor economice Rusia-SUA. „Ne așteptăm la un schimb de opinii privind dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul comercial și economic”, a spus Ușakov. „Această cooperare are un potențial imens și, din păcate, până acum, neexploatat”.

De partea cealaltă Trump a declarat că există o probabilitate de 25% ca summitul să eșueze, dar a lansat ideea că, dacă întâlnirea merge bine, l-ar putea invita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska pentru o întâlnire ulterioară tripartită.

Totodată, a dat de înțeles că Rusia va avea de infruntat consecințe grave pentru Rusia dacă refuză să încheie războiul.

„Sunt președinte și nu se va juca cu mine. Voi ști în primele două, trei, patru sau cinci minute... dacă vom avea o întâlnire bună sau una proastă”, a subliniat el.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a mai spus că ar putea lua în calcul să rămână mai mult timp în Alaska, în funcție de cum va decurge întâlnirea cu Putin.

De partea cealaltă, Zelenski și alți lideri europeni au depus eforturi pentru a se asigura că interesele lor de securitate sunt luate în considerare la summitul bilateral de la Anchorage și că nu vor exista un acord sau înțelegeri privind concesii teritoriale fără participarea Ucrainei.

În acest sens, Trump a dat asigurări că numai Rusia şi Ucraina pot încheia acorduri finale.

Mesajul Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a temperat așteptările privind eventuali pași substanțiali imediați în urma summitului de vineri, precizând că nu există planuri de semnare a unor documente și că ar fi o „mare greșeală” să se prezică într-un sens sau altul rezultatele negocierilor, potrivit agenției de știri ruse Interfax.

Kremlinul a anunțat joi că întâlnirea dintre Trump și Putin va începe la ora 11:30, ora locală. Consilierul pe politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat reporterilor că Trump și Putin se vor întâlni față în față, după care este programată o întâlnire între cele două delegații. Apoi, discuțiile vor continua în cadrul unui „prânz de lucru”. Summitul se va încheia cu o conferință de presă.

Trump a contrazis însă Kremlinul privind ultimul punct, precizând că nu s-au luat încă decizii cu privire la organizarea unei conferințe de presă comune.

Problema garanțiilor de securitate

Kievul insistă că garanțiile împotriva viitoarelor atacuri rusești oferite de aliații săi occidentali ar fi o condiție preliminară pentru a obține o încetare durabilă a ostilităților. Cu toate acestea, multe guverne occidentale au ezitat să angajeze personal militar.

Țările din așa-numita coaliție a bunăvoinței, care include Franța și Regatul Unit, încearcă să obțină sprijinul de securitate al SUA, dacă acesta va fi necesar. În urma videoconferinței virtuale de miercuri, Emmanuel Macron a declarat că Trump le-a spus liderilor reuniți că, deși NATO nu trebuie să facă parte din viitoarele garanții de securitate, „Statele Unite și toate părțile implicate ar trebui să participe”.

„Este o clarificare foarte importantă pe care am primit-o”, a spus Macron.

Trump nu a făcut referire la niciun angajament al SUA în materie de securitate în comentariile sale adresate reporterilor, miercuri.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate de țară. Maximele ajung la 38 de grade
mediafax.ro
image
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
digi24.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în timpul serviciului. Colegii săi trag un semnal de alarmă: „Mori cu zile”
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Actualizare vamală în Emiratele Arabe Unite: Călătorii care transportă numerar, bunuri sau aur în Dubai cu valoare de peste 16.300 de dolari, obligați să le declare online
mediaflux.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Tom Cruise i-a pus divorțul pe masă lui Nicole Kidman când aniversau 10 ani de mariaj. Diva a detaliat cum s-a răzbunat: ”Pe tocuri, că el e scund”

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?