Putin îl laudă pe Trump înainte de summitul din Alaska. Mesajul Kremlinului

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat joi eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, la mai bine de trei ani după ce Moscova a lansat invazia în Ucraina, în timp ce liderii rus și american se pregătesc pentru summitul crucial SUA-Rusia care are loc vineri la o bază militară de lângă orașul Anchorage, Alaska.

În urma unei ședințe cu înalți oficiali guvernamentali, joi, Putin a declarat într-un scurt videoclip publicat de Kremlin că administrația Trump depune „eforturi energice și sincere de a opri ostilitățile”, a opri „criza ucraineană” și a „ajunge la acorduri care sunt de interes pentru toate părțile implicate”.

Putin a sugerat, de asemenea, că „termeni de pace pe termen lung între țările noastre, în Europa și în lume în ansamblu” ar putea fi convenite în cadrul unui acord cu SUA privind controlul armelor nucleare.

Joi, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că un subiect de discuție va fi și „potențialul uriaș” al relațiilor economice Rusia-SUA. „Ne așteptăm la un schimb de opinii privind dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul comercial și economic”, a spus Ușakov. „Această cooperare are un potențial imens și, din păcate, până acum, neexploatat”.

De partea cealaltă Trump a declarat că există o probabilitate de 25% ca summitul să eșueze, dar a lansat ideea că, dacă întâlnirea merge bine, l-ar putea invita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska pentru o întâlnire ulterioară tripartită.

Totodată, a dat de înțeles că Rusia va avea de infruntat consecințe grave pentru Rusia dacă refuză să încheie războiul.

„Sunt președinte și nu se va juca cu mine. Voi ști în primele două, trei, patru sau cinci minute... dacă vom avea o întâlnire bună sau una proastă”, a subliniat el.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a mai spus că ar putea lua în calcul să rămână mai mult timp în Alaska, în funcție de cum va decurge întâlnirea cu Putin.

De partea cealaltă, Zelenski și alți lideri europeni au depus eforturi pentru a se asigura că interesele lor de securitate sunt luate în considerare la summitul bilateral de la Anchorage și că nu vor exista un acord sau înțelegeri privind concesii teritoriale fără participarea Ucrainei.

În acest sens, Trump a dat asigurări că numai Rusia şi Ucraina pot încheia acorduri finale.

Mesajul Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a temperat așteptările privind eventuali pași substanțiali imediați în urma summitului de vineri, precizând că nu există planuri de semnare a unor documente și că ar fi o „mare greșeală” să se prezică într-un sens sau altul rezultatele negocierilor, potrivit agenției de știri ruse Interfax.

Kremlinul a anunțat joi că întâlnirea dintre Trump și Putin va începe la ora 11:30, ora locală. Consilierul pe politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat reporterilor că Trump și Putin se vor întâlni față în față, după care este programată o întâlnire între cele două delegații. Apoi, discuțiile vor continua în cadrul unui „prânz de lucru”. Summitul se va încheia cu o conferință de presă.

Trump a contrazis însă Kremlinul privind ultimul punct, precizând că nu s-au luat încă decizii cu privire la organizarea unei conferințe de presă comune.

Problema garanțiilor de securitate

Kievul insistă că garanțiile împotriva viitoarelor atacuri rusești oferite de aliații săi occidentali ar fi o condiție preliminară pentru a obține o încetare durabilă a ostilităților. Cu toate acestea, multe guverne occidentale au ezitat să angajeze personal militar.

Țările din așa-numita coaliție a bunăvoinței, care include Franța și Regatul Unit, încearcă să obțină sprijinul de securitate al SUA, dacă acesta va fi necesar. În urma videoconferinței virtuale de miercuri, Emmanuel Macron a declarat că Trump le-a spus liderilor reuniți că, deși NATO nu trebuie să facă parte din viitoarele garanții de securitate, „Statele Unite și toate părțile implicate ar trebui să participe”.

„Este o clarificare foarte importantă pe care am primit-o”, a spus Macron.

Trump nu a făcut referire la niciun angajament al SUA în materie de securitate în comentariile sale adresate reporterilor, miercuri.