 Flávio Bolsonaro s-a autoproclamat „liderul Braziliei” imediat după ce a ajuns la Miami. A fugit din țară prin Argentina și Ecuador | adevarul.ro
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Video Flávio Bolsonaro s-a autoproclamat „liderul Braziliei” imediat după ce a ajuns la Miami. A fugit din țară prin Argentina și Ecuador

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Senatorul brazilian de extremă dreapta Flávio Bolsonaro s-a autointitulat „liderul Braziliei” după ce a fugit din țară și s-a refugiat în Statele Unite, la câteva zile după înfrângerea suferită în alegerile prezidențiale în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro a ajuns miercuri dimineață la Miami împreună cu familia sa, la bordul unui avion privat, după un traseu care a inclus traversarea frontierei dintre Brazilia și Argentina pe cale terestră și o escală în Ecuador, potrivit The Guardian.

Flávio Bolsonaro a fugit în SUA
Flávio Bolsonaro a fugit în SUA Foto: captură YouTube The Washington Examiner

La scurt timp după aterizare, acesta a publicat o scrisoare în care s-a declarat inițial „adevăratul președinte” al Braziliei, deși rezultatul scrutinului a fost recunoscut atât de instituțiile statului brazilian, cât și de partidul său.

Autoproclamarea ca „adevăratul președinte al Braziliei” a stârnit furie

După valul de critici, senatorul a șters postarea și a publicat o nouă versiune în care renunța la titulatura de „adevărat președinte”, prezentându-se drept „liderul Braziliei”.

Principalele publicații braziliene, inclusiv Folha de S.Paulo, O Globo și O Estado de S.Paulo, au catalogat declarațiile sale drept încercări de contestare a ordinii democratice și de alimentare a unui discurs de tip golpist.

Potrivit autorităților argentiniene, Bolsonaro a intrat în Argentina marți seara, la două zile după ce a pierdut turul decisiv al alegerilor în fața lui Lula. De acolo, el și familia sa au urcat la bordul unui avion Gulfstream IV care i-a transportat mai întâi la Guayaquil, în Ecuador, iar apoi la Miami. Presa argentiniană susține că ruta a fost aleasă pentru a evita spațiul aerian brazilian.

La sosirea în Florida, Bolsonaro a fost surprins purtând o vestă antiglonț și a părăsit aeroportul sub escortă polițienească, fără a face declarații presei.

În mesajul publicat după sosire, senatorul i-a mulțumit președintelui argentinian Javier Milei și fostului președinte american Donald Trump pentru sprijin. El a reiterat, fără a prezenta dovezi, acuzațiile privind presupuse fraude electorale, afirmații respinse de Curtea Electorală și de Curtea Supremă a Braziliei.

Lula a calificat fuga rivalului său drept „rușinoasă”, acuzând familia Bolsonaro că își manifestă loialitatea mai degrabă față de Statele Unite decât față de Brazilia.

Pe fondul plecării sale, autoritățile braziliene sunt criticate pentru că nu au reușit să împiedice ieșirea din țară a senatorului, care este vizat de mai multe anchete penale. Una dintre acestea investighează suspiciuni privind implicarea sa într-o amplă schemă de spălare de bani asociată companiilor de pariuri.

Presa braziliană relatează că planul de plecare ar fi fost pregătit cu săptămâni înainte de alegeri, ca variantă de rezervă în cazul unei înfrângeri electorale. Potrivit acelorași surse, fratele său, Eduardo Bolsonaro, aflat în SUA, ar fi avut un rol central în organizarea refugiului politic al senatorului.

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