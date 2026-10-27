 Flávio Bolsonaro ar fi fugit din Brazilia după înfrângerea în alegeri. Senatorul ar vrea azil în SUA | adevarul.ro
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Flávio Bolsonaro ar fi fugit din Brazilia după înfrângerea în alegeri. Senatorul ar vrea azil în SUA

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Senatorul de extremă dreapta Flávio Bolsonaro ar fi părăsit Brazilia și s-ar îndrepta spre Statele Unite, după ce a pierdut alegerile prezidențiale de duminică în fața președintelui în funcție, reprezentant al stângii, Luiz Inácio Lula da Silva.

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro ar fi fugit în SUA după înfrângerea în alegerile din Brazilia Foto: X / Flavio Bolsonaro

Potrivit unui articol publicat de site-ul de știri Metrópoles, care citează persoane apropiate familiei politicianului, acesta se afla în drum spre SUA. „Avionul este în zbor”, a relatat publicația, fără să precizeze de unde a decolat aeronava.

Aliați ai lui Bolsonaro au declarat pentru Metrópoles că acesta urma să aterizeze în Florida marți după-amiază și intenționa să solicite azil politic. „Administrația Donald Trump a fost informată”, a adăugat publicația.

Apropiați ai politicianului au confirmat pentru cotidianul Folha de S.Paulo că acesta se îndrepta spre SUA și au afirmat că planul de plecare fusese „organizat și pus în aplicare de un avocat apropiat clanului Bolsonaro”.

„Se spune că zborul ar trebui să aterizeze în câteva ore”, a adăugat publicația.

Postul CNN Brasil a relatat că Bolsonaro ar fi plecat în SUA împreună cu soția și cele două fiice ale sale, în primele ore ale dimineții de marți.

Parlamentari din Partidul Muncitorilor (PT), formațiunea lui Lula, au solicitat Curții Supreme să dispună arestarea lui Bolsonaro și au cerut ca numele acestuia să fie inclus pe lista roșie a Interpol, utilizată pentru localizarea persoanelor căutate la nivel internațional.

Bolsonaro nu s-a prezentat pentru a-și preda pașaportul

Flávio Bolsonaro nu mai fusese văzut de luni și nu a respectat termenul-limită stabilit pentru marți dimineață, până la care trebuia să-și predea pașaportul poliției federale. Absența sa a alimentat speculațiile că ar fi fugit din Brazilia după înfrângerea electorală de duminică, scrie The Guardian.

Un judecător al Curții Supreme a dispus anularea pașaportului lui Bolsonaro la câteva minute după anunțarea rezultatului, printr-o decizie legată de un dosar penal care îl vizează pe senator. Acesta avea termen până la ora 11.00 pentru a preda documentul poliției federale, însă nu s-a prezentat. Bolsonaro deține cetățenia italiană din 2023 și, potrivit relatărilor din presă, are și un pașaport emis de această țară europeană.

Site-ul argentinian de știri Infobae a relatat că politicianul ar fi fugit în Argentina luni seară, unde urma să se îmbarce într-un avion privat pe aeroportul din Puerto Iguazú, cu destinația SUA. Aeronava nu a mai decolat însă.

Flávio Bolsonaro nu și-a recunoscut încă înfrângerea în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva. Într-un videoclip publicat luni, în care comenta anularea pașaportului său, senatorul a declarat: „Nu m-am gândit niciodată să părăsesc țara”.

Unul dintre frații senatorului, fostul deputat Eduardo Bolsonaro, aflat în SUA în exil autoimpus, declarase într-un interviu acordat vinerea trecută că fratele său ar trebui să părăsească Brazilia dacă pierde alegerile.

Folha de S.Paulo a relatat că persoane din cercul apropiat al familiei Bolsonaro fuseseră informate că senatorul plecase într-adevăr în Argentina și intenționa să ajungă de acolo în Statele Unite.

Întrucât nu există nicio înregistrare a trecerii sale printr-un punct obișnuit de control al imigrației din Brazilia, poliția federală încearcă să afle de la autoritățile argentiniene dacă există dovezi că acesta a intrat în țară. Postul argentinian Todo Noticias a relatat că senatorul ar fi trecut pe jos granița în Argentina și ar fi renunțat la planul de a se îmbarca în avion după ce informațiile despre deplasările sale au ajuns în presă.

Senatorul este anchetat într-un dosar de spălare de bani

Flávio Bolsonaro fusese obligat să-și predea pașaportul în cadrul unui dosar penal în care poliția federală investighează posibila sa implicare într-o schemă de spălare de bani în valoare de aproximativ 680 de milioane de lire sterline (905 milioane de dolari), care ar implica firme de pariuri.

Posibila plecare a senatorului sporește incertitudinea privind viitorul extremei drepte braziliene după alegerile prezidențiale. Patriarhul familiei, Jair Bolsonaro, se află în arest la domiciliu pentru tentativa de lovitură de stat, unul dintre fiii săi este în SUA, iar locul în care se află un altul nu este clar.

Eduardo Bolsonaro este vizat de un mandat de arestare emis în Brazilia, după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru că a încercat să influențeze procesul tatălui său, făcând demersuri pe lângă Donald Trump pentru ca acesta să impună sancțiuni judecătorilor care instrumentau cazul.

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