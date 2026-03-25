Lovitură pentru Donald Trump. Democraţii au câştigat alegerile chiar la el „acasă”. „Am recucerit circumscripţia de la Mar-a-Lago!”

Democrații americani au obţinut o victorie cu puternică încărcătură simbolică în Florida, chiar în districtul care găzduiește proprietatea Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump, în timp ce acesta critică din nou votul prin corespondență, deşi a votat de la distanţă.

Democrații au obținut marți, 24 martie, o victorie cu impact politic major în Florida, câștigând scrutinul organizat în circumscripția care include reședința Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump. În alegerile legislative parțiale pentru Camera Reprezentanților din stat, candidata democrată Emily Gregory l-a învins pe republicanul Jon Maples, preluând un mandat deținut până acum de Partidul Republican, notează abcnet.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât districtul 87 este considerat bastionul lui Donald Trump, locul unde președintele își petrece majoritatea weekendurilor.

„Democraţii tocmai au recucerit circumscripţia lui Trump de la Mar-a-Lago!”, a transmis partidul pe platforma X, celebrând victoria.

Scrutinul local are loc cu doar opt luni înaintea alegerilor federale de la jumătatea mandatului prezidențial, programate în noiembrie, într-un context în care majoritatea republicană din Congres pare tot mai vulnerabilă.

De altfel, democrații au câștigat majoritatea alegerilor speciale organizate după instalarea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, inclusiv în state tradițional republicane precum Texas, unde au obținut un mandat în luna ianuarie.

Donald Trump și controversa votului prin corespondență

În timp ce partidul său a pierdut o circumscripție considerată sigură, Donald Trump a devenit din nou subiect de controversă după ce a votat de la Washington, prin corespondență, o metodă pe care el însuși o critică vehement, deşi chiar în ajunul scrutinului, la un eveniment desfășurat în Memphis, Tennessee, și-a relua tacuzațiile privind riscul de fraudă asociat votului prin poștă.

„Votul prin corespondenţă înseamnă fraudă prin corespondenţă. Eu o numesc fraudă prin corespondenţă şi trebuie să facem ceva în legătură cu toate acestea. Şi face parte din Securitatea Internă”, a spus acesta în cadrul unei mese-rotunde pe tema criminalității.

Președintele republican a cerut, de asemenea, ca partidul său să nu negocieze finanțarea Departamentului Securității Interne până când democrații nu acceptă includerea în legislație a SAVE America Act, un proiect care ar impune ca toți alegătorii să prezinte dovada cetățeniei americane la înscrierea în registrul electoral.

Donald Trump solicită totodată o serie de prevederi controversate, inclusiv interzicerea participării femeilor transgender în competițiile sportive feminine, interzicerea „mutilării transgender a copiilor” și restricționarea votului prin corespondență, cu excepții doar pentru cazuri de boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasare.

Date fiind criticile îndreptate împotriva liderului de la Casa Albă din cauza votului său prin poştă, Casa Albă a ţinut să precizeze că Donald Trump este oficial rezident în Palm Beach și își exercită dreptul la vot în Florida, deși locuiește preponderent la Casa Albă.

„Aşa cum a spus preşedintele Trump, Legea SAVE America prevede excepţii de bun-simţ pentru ca americanii să poată utiliza votul prin corespondenţă în caz de boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasare - dar votul universal prin corespondenţă nu ar trebui permis, deoarece este extrem de susceptibil la fraudă”, a declarat purtătoarea de cuvânt Olivia Wales.

Experții electorali contrazic însă aceste afirmații: fraudele la vot sunt rare în Statele Unite, iar sistemul descentralizat și procedurile stricte asociate votului prin poștă limitează semnificativ riscul de interferențe.

Aceasta nu este prima dată când Donald Trump votează prin corespondență, deşi se declară total împotriva acestei metode. În 2018, la alegerile intermediare, a procedat la fel, iar în 2020 a solicitat inițial un buletin prin poștă, deși ulterior a ales să voteze în persoană.