search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video „Sunteţi proastă?" Nou derapaj al lui Donald Trump la adresa unei jurnaliste

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

 Preşedintele SUA, Donald Trump, a numit-o "proastă" joi pe o jurnalistă americană, continuând seria de insulte din ultimele luni la adresa femeilor care lucrează în mass-media şi ale căror întrebări nu îi plac, relatează AFP.

"Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?", a întrebat Trump, întrerupând-o pe jurnalista care îl întreba la reşedinţa sa din Florida despre controlul asupra imigranţilor afgani din Statele Unite.

Doi soldaţi ai Gărzii Naţionale, un bărbat şi o femeie, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe miercuri, aparent de către un cetăţean afgan care a sosit în Statele Unite după retragerea grăbită a forţelor americane din Afganistan în 2021. Femeia a murit, iar colegul său se afla vineri "în stare gravă", scrie Agerpres.

Jurnalista l-a întrebat pe Donald Trump de ce îl învinovăţeşte pe predecesorul său, Joe Biden, din moment ce unii membri ai propriei administraţii au declarat că afganii relocaţi au fost atent verificaţi.

"Pentru că i-au lăsat să intre", a răspuns Trump, fluturând o fotografie cu un avion militar american plin de persoane care fugeau din Kabul în timp ce talibanii îşi reluau controlul asupra puterii.

Donald Trump, președintele SUA FOTO: Profimedia
Donald Trump, președintele SUA FOTO: Profimedia

Aceşti refugiaţi au venit "împreună cu alte mii de persoane care nu ar trebui să fie aici, iar dvs. puneţi întrebări doar pentru că sunteţi o persoană proastă", a declarat Donald Trump.

Insultele şi remarcile agresive sunt ceva obişnuit pentru Donald Trump, dar liderul american pare să aibă o furie deosebită faţă de jurnalişti, iar dintre aceştia, faţă de femei, comentează AFP.

Miercuri, preşedintele a criticat un articol din New York Times care evidenţia vârsta sa şi semnele tot mai mari de oboseală, numindu-o pe autoare "reporter de mâna a doua care este urâtă".

La începutul acestei luni, el a numit o jurnalistă "purcică" şi pe o alta, "persoană oribilă".

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
digi24.ro
image
Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
stirileprotv.ro
image
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
gandul.ro
image
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării după dezvaluirile Libertatea
libertatea.ro
image
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
observatornews.ro
image
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce amenzi riști dacă nu acorzi prioritate bicicliștilor și trotinetiștilor în 2025
playtech.ro
image
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Lista școlilor unde elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot dezvoltat de Ministerul Educației propune ca orele de vineri să fie realizate online
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Adio cumul pensie-salariu!
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Kate Middleton, elegantă într-o rochie creion pe care a purtat-o și acum trei ani! Și-a evidențiat silueta, dar mai ales talia subțire

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?