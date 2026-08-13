Un om de afaceri italian a recunoscut că a pus la cale un atentat cu bombă asupra unui jurnalist de investigații

Afaceristul italian Valter Lavitola a recunoscut că a pus la cale un atentat cu bombă la domiciliul lui Sigfrido Ranucci, un jurnalist de investigație renumit, susținând că scopul acestuia era să-i asigure o protecție mai bună.

Afaceristul italian Valter Lavitola, care era prieten cu Ranucci, a făcut această mărturisire în fața anchetatorilor după arestarea sa de la începutul acestei săptămâni în legătură cu acest caz. Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci este prezentatorul emisiunii „Report”, difuzată la postul public de televiziune Rai.

Inițial, s-a crezut că mafia s-ar afla în spatele atentatului cu bombă, care s-a desfășurat în octombrie 2025. O bombă rudimentară, însă puternică, a fost detonată în fața locuinței jurnalistului italian, într-un oraș situat în apropiere de Roma. În explozie, mașina jurnalistului a fost distrusă, dar și cea a fiicei sale, potrivit The Guardian.

De asemenea, alți patru complici, angajați de afaceristul italian Valter Lavitola, au fost arestați la sfârșitul lunii iunie. Aceștia ar fi cei suspectați că ar fi comis propriu-zis atacul.

Avocatul afaceristului, Sergio Cola, a confirmat că Lavitola a orchestrat atacul pentru a întări măsurile de securitate ale lui Ranucci, în contextul amenințărilor la adresa vieții sale din partea mafiei.

„A făcut-o pentru binele lui Ranucci, deoarece acesta era ținta unor atacuri”, a declarat avocatul.

Afaceristul italian a negat faptul că motivul pentru care ar fi orchestrat atacul de la locuința jurnalistului a fost acela de a-i spori popularitatea, pentru ca Ranucci să intre în zona politică.

Acuzațiile au fost prezentate într-un raport de anchetă, consultat de ziarul „The Guardian”, care includea convorbiri telefonice, printre care una care se presupune că ar fi fost purtată de Lavitola, în care acesta îi spunea lui Ranucci: „Vei fi prim-ministru în doi ani”.

Anchetatorii nu au sugerat în niciun fel că Ranucci, care și-a exprimat anterior șocul față de presupusa implicare a lui Valter Lavitola, ar fi fost la curent cu complotul.

Anul trecut, jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii „Report” de la RAI, a anunţat că maşina i-a explodat în faţa casei din Pomezia, după ce sub vehicul ar fi fost plasată o bombă.

Maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.

Jurnalistul a afirmat că în trecut a mai primit "mesaje" ameninţătoare, cum a fost cazul în 2024, când a găsit la uşa casei sale mai multe gloanţe.