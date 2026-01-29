search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Politica lui Tump l-a umplut de nervi pe un fost șef al fotbalului mondial. Suporterii, sfătuiți să nu meargă în SUA

0
0
Publicat:

După Danemarca, Suedia și Germania, un mesaj puternic privind boicotarea Campionatului Mondial de fotbal de la vară vine dinspre neutra Elveție.

Fani croați la ultima ediție a Cupei Mondiale FOTO EPA
Fani croați la ultima ediție a Cupei Mondiale FOTO EPA

Îngrijorările comunității internaționale de fotbal cu privire la Statele Unite provin din postura expansionistă a lui Donald Trump (79 de ani) față de Groenlanda, interdicțiile de călătorie și tacticile agresive în relația cu migranții și protestatarii împotriva imigrației în orașele americane, în special Minneapolis, scrie The Independent.

„Evitaţi Statele Unite!”

Sepp Blatter (89 de ani), fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026 din motive de siguranţă.

Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Cred că Mark Pieth are dreptate să pună sub semnul întrebării această Cupă Mondială”, a scris fostul şef al Federaţiei Internaţionale (1998-2015), citând fragmente dintr-un interviu acordat de un avocat anticorupţie ziarului elveţian Tagesanzeiger.

Ceea ce vedem pe plan intern – marginalizarea oponenţilor politici, abuzurile serviciilor de imigrare etc. – nu încurajează suporterii să se deplaseze acolo”, a afirmat Pieth, referindu-se la Statele Unite.

Avocatul elveţian, specialist în combaterea corupţiei şi mandatat de Blatter între 2011 şi 2014 să propună piste de reformă pentru FIFA, se exprimă mai clar câteva paragrafe mai jos. „Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Oricum, veţi vedea mai bine la televizor. La sosire, suporterii trebuie să se aştepte ca, dacă nu se comportă corect cu autorităţile, să fie imediat trimişi acasă. Dacă au noroc...”, a profeţit el.

Blatter, foarte critic faţă de Gianni Infantino (55 de ani), actualul preşedinte al FIFA, a fost predecesorul său până în 2015, când a demisionat, în urma unei serii de scandaluri. Acuzat în special de fraudă, Blatter, împreună cu Michel Platini (70 de ani), a fost achitat definitiv în 2025 de justiţia elveţiană. Cei doi foşti lideri erau acuzaţi că „au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni” (1,8 milioane de euro) „în favoarea lui Michel Platini”, potrivit parchetului elveţian.

În ce condiții se poate revoca organizarea

Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro (63 de ani), de către trupele speciale din SUA a declanșat, de asemenea, o dezbatere intensă cu privire la viitorul Cupei Mondiale din 2026. Întrebarea ridicată de presa internațională este dacă federația mondială de fotbal ar putea, în baza regulamentelor sale, să retragă Statelor Unite drepturile de co-organizare, din cauza unei situații care ar putea fi percepută ca o criză de natură politică sau de securitate.

Conform statutului FIFA, atribuirea organizării unei Cupe Mondiale nu este o decizie irevocabilă. Păstrarea drepturilor depinde direct de asigurarea stabilității și securității în țara gazdă. FIFA își rezervă dreptul de a revoca organizarea în cazurile în care siguranța echipelor, a oficialilor și a suporterilor este pusă în pericol, conform sportal.gr. Astfel de condiții includ conflicte armate, atacuri teroriste sau alte incidente grave care amenință buna desfășurare a turneului. O amenințare la adresa simbolurilor naționale, cum ar fi șeful unui stat, ar putea fi, de asemenea, considerată un motiv suficient pentru revocare.

Cu toate acestea, regulamentele nu prevăd sancțiuni automate pentru acțiunile militare sau politice ale unei țări, cu excepția cazului în care acestea duc la o intervenție guvernamentală directă în federația națională de fotbal sau constituie o încălcare gravă a obligațiilor contractuale. Prin urmare, ideea că SUA ar putea fi exclusă automat este eronată. Istoria a demonstrat că deciziile FIFA sunt adesea influențate mai mult de conjunctura momentului și de presiunile internaționale decât de respectarea strictă a regulamentelor. Acest lucru înseamnă că o decizie de excludere a unei țări ar necesita un consens internațional larg și nu s-ar baza exclusiv pe o interpretare juridică.

CM 2026, impact economic uriaș

Campionatul Mondial din 2026, cu participarea a 48 de echipe și co-organizat de SUA, Canada și Mexic, reprezintă un eveniment sportiv istoric. O eventuală excludere a Statelor Unite ar duce la un dezastru economic odată cu prăbușirea acordurilor de sponsorizare și a contractelor de televiziune în valoare de miliarde de dolari. O astfel de mișcare ar fi „sinucigașă din punct de vedere economic” pentru FIFA, cu excepția cazului în care ar exista motive de securitate incontestabile și inevitabile. Criticii FIFA susțin că regulamentele sunt aplicate selectiv, fiind activate de la caz la caz și adesea ocolite sub presiunea geopolitică, punând sub semnul întrebării neutralitatea declarată a organizației. Nicolas Maduro se află acum în SUA după ce a fost capturat de forțele speciale americane.

România se pregătește pentru meciul cu Turcia, de pe 26 martie (Istanbul), din semifinala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial din 2026. Dacă va trece de Turcia, România va juca în finala pentru CM cu învingătoarea meciului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie. La turneul final, România ar juca în Grupa D a Mondialului. Adversare ar fi SUA (una dintre țările organizatoare), Australia și Paraguay.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți aveau sub 30 de ani. Foto
fanatik.ro
image
Condamnare dură pentru manelistul care a încercat s-o ardă de vie pe iubita lui. Judecătorii i-au calculat pedeapsa prin raportare la închisoarea pe viață
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
antena3.ro
image
Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari. Costuri de trai mici şi sistem de sănătate de calitate
observatornews.ro
image
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
„Am ieșit pe trapă, mama m-a salvat”. Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor din accidentul din Timiș
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în România. Anunț de la BNR privind prima modificare a bancnotelor
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Vue panoramique de l'exposition universelle de 1900 jpg
„Bilanțul secolului”. Românii la Expoziția Universală de la Paris (1900)
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică