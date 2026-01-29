Politica lui Tump l-a umplut de nervi pe un fost șef al fotbalului mondial. Suporterii, sfătuiți să nu meargă în SUA

După Danemarca, Suedia și Germania, un mesaj puternic privind boicotarea Campionatului Mondial de fotbal de la vară vine dinspre neutra Elveție.

Îngrijorările comunității internaționale de fotbal cu privire la Statele Unite provin din postura expansionistă a lui Donald Trump (79 de ani) față de Groenlanda, interdicțiile de călătorie și tacticile agresive în relația cu migranții și protestatarii împotriva imigrației în orașele americane, în special Minneapolis, scrie The Independent.

„Evitaţi Statele Unite!”

Sepp Blatter (89 de ani), fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026 din motive de siguranţă.

„Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Cred că Mark Pieth are dreptate să pună sub semnul întrebării această Cupă Mondială”, a scris fostul şef al Federaţiei Internaţionale (1998-2015), citând fragmente dintr-un interviu acordat de un avocat anticorupţie ziarului elveţian Tagesanzeiger.

„Ceea ce vedem pe plan intern – marginalizarea oponenţilor politici, abuzurile serviciilor de imigrare etc. – nu încurajează suporterii să se deplaseze acolo”, a afirmat Pieth, referindu-se la Statele Unite.

Avocatul elveţian, specialist în combaterea corupţiei şi mandatat de Blatter între 2011 şi 2014 să propună piste de reformă pentru FIFA, se exprimă mai clar câteva paragrafe mai jos. „Pentru suporteri, un singur sfat: evitaţi Statele Unite! Oricum, veţi vedea mai bine la televizor. La sosire, suporterii trebuie să se aştepte ca, dacă nu se comportă corect cu autorităţile, să fie imediat trimişi acasă. Dacă au noroc...”, a profeţit el.

Blatter, foarte critic faţă de Gianni Infantino (55 de ani), actualul preşedinte al FIFA, a fost predecesorul său până în 2015, când a demisionat, în urma unei serii de scandaluri. Acuzat în special de fraudă, Blatter, împreună cu Michel Platini (70 de ani), a fost achitat definitiv în 2025 de justiţia elveţiană. Cei doi foşti lideri erau acuzaţi că „au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni” (1,8 milioane de euro) „în favoarea lui Michel Platini”, potrivit parchetului elveţian.

În ce condiții se poate revoca organizarea

Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro (63 de ani), de către trupele speciale din SUA a declanșat, de asemenea, o dezbatere intensă cu privire la viitorul Cupei Mondiale din 2026. Întrebarea ridicată de presa internațională este dacă federația mondială de fotbal ar putea, în baza regulamentelor sale, să retragă Statelor Unite drepturile de co-organizare, din cauza unei situații care ar putea fi percepută ca o criză de natură politică sau de securitate.

Conform statutului FIFA, atribuirea organizării unei Cupe Mondiale nu este o decizie irevocabilă. Păstrarea drepturilor depinde direct de asigurarea stabilității și securității în țara gazdă. FIFA își rezervă dreptul de a revoca organizarea în cazurile în care siguranța echipelor, a oficialilor și a suporterilor este pusă în pericol, conform sportal.gr. Astfel de condiții includ conflicte armate, atacuri teroriste sau alte incidente grave care amenință buna desfășurare a turneului. O amenințare la adresa simbolurilor naționale, cum ar fi șeful unui stat, ar putea fi, de asemenea, considerată un motiv suficient pentru revocare.

Cu toate acestea, regulamentele nu prevăd sancțiuni automate pentru acțiunile militare sau politice ale unei țări, cu excepția cazului în care acestea duc la o intervenție guvernamentală directă în federația națională de fotbal sau constituie o încălcare gravă a obligațiilor contractuale. Prin urmare, ideea că SUA ar putea fi exclusă automat este eronată. Istoria a demonstrat că deciziile FIFA sunt adesea influențate mai mult de conjunctura momentului și de presiunile internaționale decât de respectarea strictă a regulamentelor. Acest lucru înseamnă că o decizie de excludere a unei țări ar necesita un consens internațional larg și nu s-ar baza exclusiv pe o interpretare juridică.

CM 2026, impact economic uriaș

Campionatul Mondial din 2026, cu participarea a 48 de echipe și co-organizat de SUA, Canada și Mexic, reprezintă un eveniment sportiv istoric. O eventuală excludere a Statelor Unite ar duce la un dezastru economic odată cu prăbușirea acordurilor de sponsorizare și a contractelor de televiziune în valoare de miliarde de dolari. O astfel de mișcare ar fi „sinucigașă din punct de vedere economic” pentru FIFA, cu excepția cazului în care ar exista motive de securitate incontestabile și inevitabile. Criticii FIFA susțin că regulamentele sunt aplicate selectiv, fiind activate de la caz la caz și adesea ocolite sub presiunea geopolitică, punând sub semnul întrebării neutralitatea declarată a organizației. Nicolas Maduro se află acum în SUA după ce a fost capturat de forțele speciale americane.

România se pregătește pentru meciul cu Turcia, de pe 26 martie (Istanbul), din semifinala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial din 2026. Dacă va trece de Turcia, România va juca în finala pentru CM cu învingătoarea meciului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie. La turneul final, România ar juca în Grupa D a Mondialului. Adversare ar fi SUA (una dintre țările organizatoare), Australia și Paraguay.