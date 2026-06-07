search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump propune ca americanii să devină coproprietari ai giganților inteligenței artificiale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele american Donald Trump i-a surprins pe liderii din Silicon Valley după ce și-a exprimat susținerea pentru o idee neconvențională: preluarea de către stat a unor participații în companiile de inteligență artificială, pentru ca cetățenii americani să beneficieze direct de profiturile unei industrii estimate la mii de miliarde de dolari, relatează Axios și CNBC.

Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:Profimedia
Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:Profimedia

Conform surselor guvernamentale, discuțiile pe marginea acestui proiect durează de mai bine de un și s-au intensificat în ultima săptămână, după ce directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, s-a întâlnit la Washington cu mai mulți lideri politici și legislatori de rang înalt.

Un parteneriat istoric cu publicul american

Ideea centrală presupune cedarea unui pachet de acțiuni de către giganții tehnologici către un fond suveran administrat de stat, denumit provizoriu „Fondul pentru Bunăstare Publică”. Donald Trump s-a arătat extrem de optimist cu privire la acest concept în fața jurnaliștilor:

„Există ceva foarte interesant în această abordare, deoarece devine practic un parteneriat cu poporul american. Este ca și cum i-ai face parteneri în această revoluție tehnologică. Ar fi minunat... I-ar putea îmbogăți.”

În timp ce senatorul independent Bernie Sanders a propus o abordare radicală – o taxă unică de 50% pe acțiunile marilor companii de AI pentru a asigura o „proprietate publică directă” –, liderii din industrie pledează pentru procente mult mai modeste, cuprinse între 1% și 5%.

Analiștii notează că această măsură ar putea îmbunătăți percepția publică asupra inteligenței artificiale în SUA, o tehnologie privită încă cu scepticism de o mare parte a populației, permițând cetățenilor de rând să participe la mecanismul de generare a averii.

Cursa pentru supremație în fața Chinei

Planurile coincid cu pregătirile pentru listarea la bursă sau refinanțarea majoră a unor companii de top precum Anthropic, SpaceX și OpenAI. Washingtonul dorește să folosească acest moment pentru a-și securiza poziția pe scena geopolitică.

„Evaluările sunt uriașe și sunt atât de mulți bani în joc. Analizăm modul în care poporul american poate beneficia de succesele inteligenței artificiale”, a adăugat președintele Trump. „Suntem în fața Chinei. Suntem înaintea tuturor din lume în domeniul IA și vrem să ne asigurăm că lucrurile rămân așa.”

Conceptul unui fond suveran fusese deja schițat oficial de OpenAI în luna aprilie, în cadrul unui document de strategie industrială, fiind promovat activ de Sam Altman atât în rândul democraților, cât și al republicanilor.

Schimbare de strategie în reglementarea AI

Pe lângă discuțiile financiare, administrația de la Casa Albă a adoptat recent o abordare mult mai permisivă în ceea ce privește supravegherea tehnologică. Președintele Trump a semnat un nou ordin executiv simplificat, care relaxează condițiile stricte impuse anterior companiilor de profil, de teamă că reglementările excesive ar putea încetini ritmul inovației americane.

În schimb, noua directivă pune accent pe securitatea națională și obligă agențiile de apărare să accelereze adoptarea celor mai avansate modele de IA de pe piață.

Companii precum OpenAI au fost de acord, printr-un mecanism voluntar, să ofere guvernului acces la testarea noilor sisteme cu 30 de instruiri înainte de lansarea lor oficială. Sam Altman a subliniat că acest parteneriat este esențial nu doar pentru menținerea leadershipului global, ci și pentru „plasarea instrumentelor cibernetice avansate exclusiv în mâinile unor apărători de încredere”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
digi24.ro
image
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
stirileprotv.ro
image
Ucraina a prezentat scuze Greciei pentru un incident naval cu o dronă. Niciun cuvânt adresat României pentru drona explodată în Portul Constanța
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
După ce a anunțat că divorțează, celebrul milionar a mai dat o șansă relației amoroase. Are 4 copii cu partenera sa
fanatik.ro
image
Avertismentul unui mare istoric contemporan despre viitorul UE: „Europa se află sub atac militar din partea Rusiei, politic din partea Statelor Unite și economic din partea Chinei”
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Marele Capello a numit cel mai bun jucător pe care l-a antrenat: "Duhnea a băutură! L-am dat afară"
digisport.ro
image
Românii fug de prețurile uriașe din țară și își cumpără case în Grecia! Cât costă o locuință pe insulă
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
cancan.ro
image
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
La ce vârstă au voie copiii să stea pe locul din dreapta față. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Surpriză! De unde a primit Zeljko Kopic ofertă ca să plece de la Dinamo. Nicolescu: ”Știu! E o chestiune discutată intern”. Exclusiv
fanatik.ro
image
România a perfectat arta uitării. Herta Müller, laureată a Premiului Nobel, condamnă refuzul patriei sale de a-și privi trecutul în față
ziare.com
image
Crescut la academia lui PSG și junior în naționala Franței, a semnat în SuperLigă: "Bine ai venit!"
digisport.ro
image
Secretul unei italiance pentru o recoltă bogată de roșii. Mai aromate, mai zemoase, mai gustoase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, dar scade cu 100 de lei valoarea neimpozabilă. La cât ajunge netul
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Cum să crești roșii în ghivece chiar și în spații mici. Trucul simplu pentru o recoltă bogată
click.ro
image
Lux fără limite între adolescenți. Codin Maticiuc, despre lumea în care crește fiul său: „Au 15 ani și au Rolex”
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
Shania Twain foto Profimedia jpg
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom