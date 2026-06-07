Trump propune ca americanii să devină coproprietari ai giganților inteligenței artificiale

Președintele american Donald Trump i-a surprins pe liderii din Silicon Valley după ce și-a exprimat susținerea pentru o idee neconvențională: preluarea de către stat a unor participații în companiile de inteligență artificială, pentru ca cetățenii americani să beneficieze direct de profiturile unei industrii estimate la mii de miliarde de dolari, relatează Axios și CNBC.

Conform surselor guvernamentale, discuțiile pe marginea acestui proiect durează de mai bine de un și s-au intensificat în ultima săptămână, după ce directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, s-a întâlnit la Washington cu mai mulți lideri politici și legislatori de rang înalt.

Un parteneriat istoric cu publicul american

Ideea centrală presupune cedarea unui pachet de acțiuni de către giganții tehnologici către un fond suveran administrat de stat, denumit provizoriu „Fondul pentru Bunăstare Publică”. Donald Trump s-a arătat extrem de optimist cu privire la acest concept în fața jurnaliștilor:

„Există ceva foarte interesant în această abordare, deoarece devine practic un parteneriat cu poporul american. Este ca și cum i-ai face parteneri în această revoluție tehnologică. Ar fi minunat... I-ar putea îmbogăți.”

În timp ce senatorul independent Bernie Sanders a propus o abordare radicală – o taxă unică de 50% pe acțiunile marilor companii de AI pentru a asigura o „proprietate publică directă” –, liderii din industrie pledează pentru procente mult mai modeste, cuprinse între 1% și 5%.

Analiștii notează că această măsură ar putea îmbunătăți percepția publică asupra inteligenței artificiale în SUA, o tehnologie privită încă cu scepticism de o mare parte a populației, permițând cetățenilor de rând să participe la mecanismul de generare a averii.

Cursa pentru supremație în fața Chinei

Planurile coincid cu pregătirile pentru listarea la bursă sau refinanțarea majoră a unor companii de top precum Anthropic, SpaceX și OpenAI. Washingtonul dorește să folosească acest moment pentru a-și securiza poziția pe scena geopolitică.

„Evaluările sunt uriașe și sunt atât de mulți bani în joc. Analizăm modul în care poporul american poate beneficia de succesele inteligenței artificiale”, a adăugat președintele Trump. „Suntem în fața Chinei. Suntem înaintea tuturor din lume în domeniul IA și vrem să ne asigurăm că lucrurile rămân așa.”

Conceptul unui fond suveran fusese deja schițat oficial de OpenAI în luna aprilie, în cadrul unui document de strategie industrială, fiind promovat activ de Sam Altman atât în rândul democraților, cât și al republicanilor.

Schimbare de strategie în reglementarea AI

Pe lângă discuțiile financiare, administrația de la Casa Albă a adoptat recent o abordare mult mai permisivă în ceea ce privește supravegherea tehnologică. Președintele Trump a semnat un nou ordin executiv simplificat, care relaxează condițiile stricte impuse anterior companiilor de profil, de teamă că reglementările excesive ar putea încetini ritmul inovației americane.

În schimb, noua directivă pune accent pe securitatea națională și obligă agențiile de apărare să accelereze adoptarea celor mai avansate modele de IA de pe piață.

Companii precum OpenAI au fost de acord, printr-un mecanism voluntar, să ofere guvernului acces la testarea noilor sisteme cu 30 de instruiri înainte de lansarea lor oficială. Sam Altman a subliniat că acest parteneriat este esențial nu doar pentru menținerea leadershipului global, ci și pentru „plasarea instrumentelor cibernetice avansate exclusiv în mâinile unor apărători de încredere”.