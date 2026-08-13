Un fotbalist de 27 de ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren. Zvonurile apărute după anunțul decesului

Fotbalul nigerian este marcat de o tragedie după moartea lui Chinedu Ozor, un fundaș în vârstă de doar 27 de ani. Jucătorul lui Katsina United s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci amical și, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat.

Cazul a căpătat însă o turnură neașteptată după ce, pe internet, au apărut informații potrivit cărora Ozor ar fi prezentat semne de viață după ce fusese declarat decedat.

Incidentul s-a produs marți, 11 august, în timpul partidei de pregătire dintre Katsina United și Niger Tornadoes, disputată pe stadionul Muhammadu Dikko. Ozor, care semnase recent cu Katsina United, s-a prăbușit brusc în timpul jocului și a primit imediat îngrijiri medicale. Fotbalistul a fost transportat de urgență la Spitalul K-Dara, însă medicii au anunțat ulterior că acesta a murit.

La scurt timp, au început să circule informații contradictorii

Jurnalistul nigerian Prince CJ a susținut că Ozor ar fi prezentat semne vitale după ce trupul său a ajuns la morgă. Potrivit acestei versiuni, fotbalistul ar fi fost dus din nou la spital, la Terapie Intensivă, unde ar fi fost conectat la oxigen. Zvonul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde numeroși oameni au crezut că fotbalistul a revenit la viață. Chiar și un fost club al lui Ozor a publicat un mesaj în care anunța că medicii încearcă să-l resusciteze după ce acesta ar fi dat semne de viață.

În cele din urmă, Katsina United a intervenit pentru a clarifica situația și a negat că Ozor ar fi supraviețuit. Clubul a explicat că întreaga confuzie a pornit după ce familia fotbalistului a solicitat efectuarea unor verificări medicale suplimentare înainte ca trupul să fie transportat la morgă.

„Chinedu Ozor a murit în urma incidentului. Afirmațiile care sugerează că și-a recăpătat ulterior cunoștința sau că «a revenit la viață» sunt inexacte și ar trebui respinse. Era o familie care spera cu disperare că, cumva, împotriva tuturor șanselor, persoana lor iubită este încă alături de ei. Acel moment de speranță nu trebuie transformat într-o poveste cum că Chinedu ar fi supraviețuit. Nu și-a recăpătat cunoștința. A murit. […] Înțelegem că oamenii își doreau cu disperare ca acest lucru să fie adevărat. Toți ne-am dorit. Dar, din păcate, acele rapoarte nu sunt adevărate!”, a comunicat un reprezentant de la Katsina United.