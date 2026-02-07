search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump a șters clipul rasist cu soții Obama, dar refuză să își ceară scuze. „Nu am făcut nicio greşeală”

0
0
Publicat:

Donald Tump a șters de pe contul său un videoclip cu imagini rasiste la adresa fostului președinte Barack Obama și a soției sale, înfăţişaţi ca maimuţe, însă a refuzat să își ceară scuze public pentru distribuirea materialului, în ciuda reacțiilor critice venite din ambele tabere politice.

Donald Trump consideră că nu a greşit cu nimic. FOTO: GettyImages
Donald Trump consideră că nu a greşit cu nimic. FOTO: GettyImages

Un nou episod controversat legat de activitatea online a președintelui american Donald Trump a stârnit reacții puternice în spațiul public și în mediul politic, după ce pe contul său de pe rețeaua Truth Social a fost disrtibuit un videoclip în care fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă, Michelle Obama, erau reprezentați ca maimuțe într-un decor de junglă.

Postarea a fost ulterior ștearsă, după aproximativ 12 ore, însă a generat critici inclusiv din partea unor republicani.

Materialul video, cu durata de aproximativ un minut, relua acuzații deja infirmate privind frauda la alegerile prezidențiale din 2020. La finalul clipului apărea o secvență scurtă, aparent generată cu inteligență artificială, cu maimuţe dansând, peste care erau suprapuse fețele soților Obama, imagini considerate ofensatoare și asociate cu stereotipuri rasiste istorice, notează CNN.

Inițial, reprezentanții Casei Albe au apărat distribuirea videoclipului, însă ulterior, după ce acesta a stârnit un val de revoltă pe reţelele soiale, l-au eliminat și au pus incidentul pe seama unei erori interne. Cu doar câteva ore înainte de ștergere, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, respinsese criticile și descrisese reacțiile negative drept „indignare falsă”.

Ce spune Donald Trump

Întrebat de jurnaliști despre clipul distribuit, de la bordul Air Force One, Donald Trump a declarat că a văzut doar începutul materialului, nu și finalul care conținea imaginile ofensatoare. El a spus că, după ce a urmărit prima parte, a trimis videoclipul mai departe unui membru al echipei sale.

Citește și: Gafă de proporții la Casa Albă. O imagine cu „fermieri albi” morţi în Congo, atribuită Africii de Sud de către Donald Trump

„M-am uitat la începutul lui. Era în regulă”, a spus Trump, referindu-se la prima parte a videoclipului, care conţinea afirmaţii deja demontate despre fraudă la aparatele de vot.

„A fost o postare foarte puternică în ceea ce priveşte frauda electorală”, a spus el. „Nimeni nu ştia că asta era la final. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut şi probabil ar fi avut bunul-simţ să îl dea jos”, a afirmat el.

Președintele a explicat că responsabilitatea ar aparține persoanei care a publicat materialul fără să îl verifice integral.

„Cineva a scăpat din vedere şi a ratat o parte foarte mică”, a spus el.

Deși a afirmat că partea rasistă a clipului este condamnabilă, Donald Trump a respins ferm ideea că-şi va cere scuze public.

„Nu. Nu am făcut nicio greşeală”, a declarat preşedintele SUA.

Reacții dure, inclusiv din tabăra republicană

Postarea a fost criticată de politicieni din ambele partide. Printre cei care au reacționat s-a numărat și senatorul republican Tim Scott, considerat un aliat apropiat al lui Trump.

„Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut la Casa Albă”, a spus Scott pe X. „Președintele ar trebui să-l șteargă.”

Donald Trump are antecedente pe reţelele sociale

Videoclipul rasist de vineri se adaugă unei serii mai lungi de controverse legate de conținutul distribuit de Donald Trump pe rețelele sociale. De-a lungul timpului, acesta a publicat sau redistribuit materiale modificate digital, teorii conspiraționiste și afirmații false.

Anul trecut, el a postat un videoclip generat cu inteligență artificială în care Barack Obama apărea arestat în Biroul Oval. Într-un alt caz, Trump și membri ai administrației au distribuit imagini editate în care liderul democrat Hakeem Jeffries apărea cu mustață falsă și sombrero.

Un alt exemplu datează din campania din 2015, când a redistribuit un mesaj controversat despre alegătorii din Iowa, cărora le punea la îndoială sănătatea mintală. Nici atunci nu şi-a asumat responsabilitatea şi a dat vina  iar vina pe un membru junior al echipei.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
România, în calea VORTEXULUI POLAR! Ce urmează în câteva zile
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!”
fanatik.ro
image
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Suspendarea permisului de conducere pentru viteză în Codul Rutier 2026 – când primești amendă, când rămâi fără carnetul de șoferi în localitate, pe DN și autostradă
playtech.ro
image
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața transferurilor
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
SUA vor ca Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace în martie! În mai ar putea fi organizate alegeri în Ucraina simultan cu un referendum
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
click.ro
image
Filmul din 2007 care domină topul preferințelor de pe Netflix. Distribuția este plină de actori renumiți
click.ro
image
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Regele Carol al II lea GettyImages 613492384 copy jpg
Regele Carol al II-lea, sedus de o spioană nazistă? Episodul care a cutremurat Palatul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?