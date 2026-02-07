Trump a șters clipul rasist cu soții Obama, dar refuză să își ceară scuze. „Nu am făcut nicio greşeală”

Donald Tump a șters de pe contul său un videoclip cu imagini rasiste la adresa fostului președinte Barack Obama și a soției sale, înfăţişaţi ca maimuţe, însă a refuzat să își ceară scuze public pentru distribuirea materialului, în ciuda reacțiilor critice venite din ambele tabere politice.

Un nou episod controversat legat de activitatea online a președintelui american Donald Trump a stârnit reacții puternice în spațiul public și în mediul politic, după ce pe contul său de pe rețeaua Truth Social a fost disrtibuit un videoclip în care fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă, Michelle Obama, erau reprezentați ca maimuțe într-un decor de junglă.

Postarea a fost ulterior ștearsă, după aproximativ 12 ore, însă a generat critici inclusiv din partea unor republicani.

Materialul video, cu durata de aproximativ un minut, relua acuzații deja infirmate privind frauda la alegerile prezidențiale din 2020. La finalul clipului apărea o secvență scurtă, aparent generată cu inteligență artificială, cu maimuţe dansând, peste care erau suprapuse fețele soților Obama, imagini considerate ofensatoare și asociate cu stereotipuri rasiste istorice, notează CNN.

Inițial, reprezentanții Casei Albe au apărat distribuirea videoclipului, însă ulterior, după ce acesta a stârnit un val de revoltă pe reţelele soiale, l-au eliminat și au pus incidentul pe seama unei erori interne. Cu doar câteva ore înainte de ștergere, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, respinsese criticile și descrisese reacțiile negative drept „indignare falsă”.

Ce spune Donald Trump

Întrebat de jurnaliști despre clipul distribuit, de la bordul Air Force One, Donald Trump a declarat că a văzut doar începutul materialului, nu și finalul care conținea imaginile ofensatoare. El a spus că, după ce a urmărit prima parte, a trimis videoclipul mai departe unui membru al echipei sale.

„M-am uitat la începutul lui. Era în regulă”, a spus Trump, referindu-se la prima parte a videoclipului, care conţinea afirmaţii deja demontate despre fraudă la aparatele de vot.

„A fost o postare foarte puternică în ceea ce priveşte frauda electorală”, a spus el. „Nimeni nu ştia că asta era la final. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut şi probabil ar fi avut bunul-simţ să îl dea jos”, a afirmat el.

Președintele a explicat că responsabilitatea ar aparține persoanei care a publicat materialul fără să îl verifice integral.

„Cineva a scăpat din vedere şi a ratat o parte foarte mică”, a spus el.

Deși a afirmat că partea rasistă a clipului este condamnabilă, Donald Trump a respins ferm ideea că-şi va cere scuze public.

„Nu. Nu am făcut nicio greşeală”, a declarat preşedintele SUA.

Reacții dure, inclusiv din tabăra republicană

Postarea a fost criticată de politicieni din ambele partide. Printre cei care au reacționat s-a numărat și senatorul republican Tim Scott, considerat un aliat apropiat al lui Trump.

„Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut la Casa Albă”, a spus Scott pe X. „Președintele ar trebui să-l șteargă.”

Donald Trump are antecedente pe reţelele sociale

Videoclipul rasist de vineri se adaugă unei serii mai lungi de controverse legate de conținutul distribuit de Donald Trump pe rețelele sociale. De-a lungul timpului, acesta a publicat sau redistribuit materiale modificate digital, teorii conspiraționiste și afirmații false.

Anul trecut, el a postat un videoclip generat cu inteligență artificială în care Barack Obama apărea arestat în Biroul Oval. Într-un alt caz, Trump și membri ai administrației au distribuit imagini editate în care liderul democrat Hakeem Jeffries apărea cu mustață falsă și sombrero.

Un alt exemplu datează din campania din 2015, când a redistribuit un mesaj controversat despre alegătorii din Iowa, cărora le punea la îndoială sănătatea mintală. Nici atunci nu şi-a asumat responsabilitatea şi a dat vina iar vina pe un membru junior al echipei.