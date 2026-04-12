Escaladare diplomatică. China, amenințată de Trump cu tarife vamale de 50% dacă sprijină militar Iranul: „Un nivel îngrozitor de ridicat"

Tensiunile dintre Washington și Beijing se amplifică: Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea introduce tarife de până la 50% împotriva Chinei, dacă aceasta va sprijini militar Iranul în războiul din Orientul Mijlociu.

„Mă îndoiesc că ar face asta. Dar, dacă îi prindem făcând asta, vor exista consecințe. Le vom impune tarife vamale de 50%, ceea ce este un nivel îngrozitor de ridicat”, a spus președintele Donald Trump, într-un interviu acordat Fox News.

Declarațiile vin la o zi după ce liderul de la Casa Albă avertizase deja China cu „consecințe serioase” în cazul în care ar livra arme Iranului, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

În paralel, Trump a reluat mesajele extrem de dure la adresa Teheranului, afirmând că Statele Unite ar putea distruge infrastructura energetică a Iranului dacă nu se ajunge la un acord pentru oprirea conflictului.

„Aș putea distruge Iranul într-o zi. L-aș putea distruge într-o oră”, a declarat președintele american, susținând că posibilele ținte includ infrastructura energetică, fabricile și centralele electrice ale țării.

Trump urmează să efectueze o vizită oficială la Beijing în perioada 14–15 mai, unde este așteptată o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, după ce întrevederea fusese amânată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.