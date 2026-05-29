Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Video Semnal de alarmă în apărare. Radu Miruță: Armata Română a fost proiectată pentru obiecte mari, nu pentru amenințări moderne

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, împreună cu șeful Statului Major al Apărării susțin vineri, 29 mai, o conferință de presă la sediul Ministerul Apărării Naționale, pe tema deciziilor adoptate în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul grav în care o dronă rusească s-a prăbușit pe teritoriul României, la Galați.

Radu Miruță Foto: Mediafax
UPDATE 21.20 Ministrul Apărării: Armata Română este pregătită pentru vechile amenințări, nu pentru drone

Ministrul interimar Apărării a declarat că actualele capabilități ale Armatei Române au fost concepute pentru un alt tip de amenințări. 

„Trebuie pornit de la faptul că Armata Română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor mari care zboară la altitudini mari. Când am venit la ministerul Apărării, am găsit o echipă care muncea ca acest lucru să fie schimbat”, a afirmat ministrul Radu Miruță, referindu-se la direcțiile recente de modernizare.

Oficialul a subliniat că Ministerul Apărării Naționale a continuat programele de înzestrare dedicate combaterii amenințărilor moderne, în special a dronelor, prin proiecte menite să îmbunătățească detectarea și reacția la ținte de dimensiuni mici și altitudine joasă.

„Pentru că nu aveam capabilități în dotare pentru drone sau apărarea contra lor în exclusivitate, am mers mai departe cu programele SAFE pentru înzestrarea Armatei cu tehnologie modernă împotriva dronelor: pentru observarea pe radare a obiectelor mici, care zboară la altitudini mici”, a explicat oficialul.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, o astfel de tehnologie ar fi putut preveni situațiile recente: „Dacă aveam asta azi, situațiile astea nu ar fi existat”.

Radu Miruță va susține de la ora 21.00, o conferință de presă la sediul MApN pe tema deciziilor luate în CSAT după prăbușirea dronei de la Galați.

Președintele Nicușor Dan a convocat vineri, de la ora 11.00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după ce dronă de tip „Gheran-2” a lovit un bloc de locuințe și a rănit două persoane, o mamă și un copil.

În urma incidentului grav, Nicușor Dan a cerut expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului. În același timp, președintele a anunțat accelerarea programelor de apărare antiaeriană și antidronă, în cooperare cu partenerii NATO, Statele Unite și Ucraina.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. 

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul, cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului, a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

