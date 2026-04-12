Donald Trump Jr., mesaj de susținere pentru Viktor Orban: „Sperăm că veți vota pentru prietenul și aliatul tatălui meu”

Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr., a transmis un mesaj de susținere pentru premierul maghiar Viktor Orban, cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, 12 aprilie.

„Pentru prietenii noștri din Ungaria, sperăm că veți vota pentru gândire independentă și pentru cineva care susține principiul «Ungaria pe primul loc».

Sperăm că veți vota pentru prietenul și aliatul tatălui meu. Există un lider în Europa care are o linie directă cu Casa Albă - sper că îl veți susține pe Viktor Orbán!”, a scris fiul președintelui SUA pe X.

La rândul său, Donald Trump anunțase, sâmbătă, că este pregătit „să folosească întreaga forță economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei” dacă Orban câștigă alegerile.

„Administrația mea este pregătită să folosească întreaga forță economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, așa cum am făcut și pentru marii noștri aliați în trecut, dacă prim-ministrul Viktor Orbán și poporul ungar vor avea vreodată nevoie.

Suntem încântați să investim în prosperitatea viitoare care va fi generată de continuarea conducerii lui Orbán!”, a transmis Trump pe Truth Social.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 16,9% dintre alegători își exprimaseră votul până la ora 9:00, un nivel semnificativ mai mare comparativ cu alegerile din 2022, când prezența era de puțin peste 10% la aceeași oră.

Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 6:00 (7.00 ora României), iar autoritățile au raportat o participare de 3,5% încă din prima oră.

Campania electorală a avut atât o dimensiune internă, cât și una internațională. Orbán a pus accent pe securitate și pe riscurile generate de războiul din Ucraina, susținând că poate menține stabilitatea.

În schimb, Magyar și-a concentrat mesajul pe probleme interne, inclusiv combaterea corupției, relațiile cu Uniunea Europeană și reformarea serviciilor publice.