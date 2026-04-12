Trump anunță blocarea Strâmtorii Ormuz: „Nimeni nu va avea liberă trecere pe mare dacă a plătit o taxă ilegală”. Tensiunile cu Iranul escaladează

Președintele Donald Trump a anunțat că Marina Statelor Unite va institui „cu efect imediat” o blocadă în Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a opri navele care ar fi plătit taxe de tranzit către Iran.

Blocadă și amenințări cu represalii

Într-o postare lungă pe Truth Social, el a spus că SUA vor începe „BLOCAREA tuturor navelor care încearcă să intre sau să părăsească Strâmtoarea Ormuz”. Anunțul vine pe fondul blocajului în negocierile dintre Statele Unite și Iran, desfășurate la Islamabad. Potrivit liderului american, principalul punct de divergență îl reprezintă refuzul Teheranului de a renunța la programul nuclear. În plus, forțele navale vor demara operațiuni pentru neutralizarea minelor marine amplasate în zonă.

„Asta este șantajarea lumii, iar liderii țărilor, în special Statele Unite ale Americii, nu se vor lăsa șantajați. De asemenea, am dat dispoziții marinei noastre să caute și să oprească toate navele din apele internaționale care au plătit taxă de trecere Iranului. Nimeni nu va avea liberă trecere pe mare dacă a plătit o taxă ilegală”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Președintele american a avertizat, totodată, că orice atac asupra navelor americane sau civile va atrage un răspuns militar din partea SUA. El a precizat că și alte state ar putea fi implicate în blocadă.

El a adăugat că „întâlnirea a decurs bine, s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor, dar singurul punct care conta cu adevărat, cel NUCLEAR, nu a fost rezolvat”.

Negocieri eșuate și armistițiu incert

Decizia vine la scurt timp după ce vicepreședintele JD Vance a anunțat că delegația americană părăsește Pakistanul fără un acord, după 21 de ore de discuții intense.

„Nu am ajuns la un acord, iar aceasta este o veste mult mai proastă pentru Iran decât pentru Statele Unite”, a declarat Vance.

Armistițiul de două săptămâni aflat în vigoare între cele două părți este acum sub semnul întrebării.

De partea cealaltă, agenția iraniană Tasnim a acuzat cererile „excesive” ale SUA pentru eșecul negocierilor, în timp ce autoritățile de la Teheran au transmis că dialogul nu este complet întrerupt, iar schimbul de documente tehnice va continua.

Trump își reiterează condițiile într-o a doua postare pe Truth Social

Într-o a doua postare pe Truth Social, Donald Trump a amenințat că va relua conflictul după eșecul negocierilor de pace de ieri, adăugând: „La momentul potrivit, suntem pe deplin «GATA DE ACȚIUNE», iar armata noastră va termina cu puținul care a mai rămas din Iran.”

Refuzul Iranului de a renunța la ambițiile sale nucleare a dus la eșecul negocierilor, a spus Trump.

El a afirmat că discuțiile dintre Iran și SUA din Pakistan au durat toată noaptea și că s-au convenit anumite puncte, dar a spus că „un singur lucru contează — IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE SALE NUCLEARE!”