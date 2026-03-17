Betty Salam a cedat custodia fiului ei: „Am luat cea mai bună decizie pentru el”

La aproape un an de la divorț, Betty Salam și fostul ei soț, Cătălin Vișănescu, au finalizat și ultimul aspect rămas nerezolvat după separare, cel privind custodia fiului lor, Matthias. Cei doi au semnat recent, în fața notarului, înțelegerea prin care copilul va locui, pentru moment, cu tatăl, potrivit Cancan.ro.



În urmă cu un an și jumătate, Betty Salam și Cătălin Vișănescu anunțau o pauză în căsnicie, însă la scurt timp au decis să mai acorde o șansă relației.

Fiica manelistului Florin Salam a lansat chiar și o piesă inspirată din perioada dificilă prin care treceau. Totuși, încercarea de a reconstrui mariajul nu a avut rezultatul dorit, iar cei doi au ajuns în cele din urmă la divorț.

Între timp, ambii și-au refăcut viața: Betty are o relație cu Roberto, membru al trupei tatălui ei, iar Cătălin trăiește o poveste de dragoste cu o altă femeie, Roxana.

Custodia lui Matthias, stabilită oficial

Potrivit informațiilor obținute de Cancanm cei doi foști soți au convenit ca Matthias, în vârstă de 6 ani, să rămână în grija tatălui. Betty îl vizitează în weekenduri, iar de 8 martie micuțul i-a oferit mamei sale un buchet de flori, semn că relația dintre ei rămâne una apropiată.

Artista a confirmat înțelegerea și a subliniat că decizia a fost luată exclusiv în interesul copilului:

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală și nu-i lipsește nimic. Am luat cea mai bună decizie pentru el. Voi face mereu parte din viața lui și avem deja planificată o vacanță împreună”, a declarat Betty.

Situația s-ar putea complica

Deși acordul pare stabil, surse apropiate familiei susțin că lucrurile ar putea deveni mai dificile în perioada următoare. Cătălin lucrează tot mai mult în Germania, iar Matthias locuiește în prezent cu bunica paternă. De acolo îl ia Betty atunci când își petrece timpul cu el.

Mai mult, există posibilitatea ca tatăl băiatului să se mute definitiv în străinătate, având în vedere că și familia actualei sale partenere locuiește peste hotare. O astfel de schimbare ar putea influența programul de vizitare și dinamica relației dintre Betty și fiul ei.

Deocamdată, toți cei implicați susțin că prioritatea rămâne bunăstarea copilului.