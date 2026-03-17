Betty Salam a cedat custodia fiului ei: „Am luat cea mai bună decizie pentru el”

La aproape un an de la divorț, Betty Salam și fostul ei soț, Cătălin Vișănescu, au finalizat și ultimul aspect rămas nerezolvat după separare, cel privind custodia fiului lor, Matthias. Cei doi au semnat recent, în fața notarului, înțelegerea prin care copilul va locui, pentru moment, cu tatăl, potrivit Cancan.ro.

Betty Salam spune că a luat cea mai bună decizie pentru fiul ei: FOTO FB Betty Salam
Betty Salam spune că a luat cea mai bună decizie pentru fiul ei: FOTO FB Betty Salam

În urmă cu un an și jumătate, Betty Salam și Cătălin Vișănescu anunțau o pauză în căsnicie, însă la scurt timp au decis să mai acorde o șansă relației.

Fiica manelistului Florin Salam a lansat chiar și o piesă inspirată din perioada dificilă prin care treceau. Totuși, încercarea de a reconstrui mariajul nu a avut rezultatul dorit, iar cei doi au ajuns în cele din urmă la divorț.

Între timp, ambii și-au refăcut viața: Betty are o relație cu Roberto, membru al trupei tatălui ei, iar Cătălin trăiește o poveste de dragoste cu o altă femeie, Roxana.

Betty Salam și Cătălin, pe vremea când formau un cuplu și au participat la Asia Express
Betty Salam și Cătălin, pe vremea când formau un cuplu și au participat la Asia Express

Custodia lui Matthias, stabilită oficial

Potrivit informațiilor obținute de Cancanm cei doi foști soți au convenit ca Matthias, în vârstă de 6 ani, să rămână în grija tatălui. Betty îl vizitează în weekenduri, iar de 8 martie micuțul i-a oferit mamei sale un buchet de flori, semn că relația dintre ei rămâne una apropiată.

Artista a confirmat înțelegerea și a subliniat că decizia a fost luată exclusiv în interesul copilului:

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală și nu-i lipsește nimic. Am luat cea mai bună decizie pentru el. Voi face mereu parte din viața lui și avem deja planificată o vacanță împreună”, a declarat Betty.

Situația s-ar putea complica

Deși acordul pare stabil, surse apropiate familiei susțin că lucrurile ar putea deveni mai dificile în perioada următoare. Cătălin lucrează tot mai mult în Germania, iar Matthias locuiește în prezent cu bunica paternă. De acolo îl ia Betty atunci când își petrece timpul cu el.

Mai mult, există posibilitatea ca tatăl băiatului să se mute definitiv în străinătate, având în vedere că și familia actualei sale partenere locuiește peste hotare. O astfel de schimbare ar putea influența programul de vizitare și dinamica relației dintre Betty și fiul ei.

Deocamdată, toți cei implicați susțin că prioritatea rămâne bunăstarea copilului.

image
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Fostul ministru, Ilan Laufer, si copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
gandul.ro
image
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
mediafax.ro
image
Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu! Cum să se pună el cu mine?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Alina Laufer, primele declarații după ce soțul ei, Ilan, și cei doi copii au fost loviți pe trecerea de pietoni: „Nu o să depunem nicio plângere”
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Un bărbat de 32 de ani a vrut să se însoare cu o adolescentă de 16 ani, dar a fost oprit de Judecătoria Iaşi
observatornews.ro
image
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce joburi vor dispărea și ce meserii vor aduce bani mulți în viitor. Domeniile care vor avea cea mai mare cerere
playtech.ro
image
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB: „Mergem la TAS!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Vești bune pentru românii care au credit la bancă. Scad ratele începând cu 1 aprilie
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
