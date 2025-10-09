Barron Trump, în vârstă de 19 de ani, propus pentru un post de conducere în cadrul TikTok

Fiul cel mic al președintelui american Donald Trump a fost sugerat pentru o funcție în consiliul de administrație al platformei TikTok, potrivit fostului producător de social media al campaniei prezidențiale a lui Trump din 2024.

Jack Advent – cunoscut în cercurile apropiate președintelui drept „TikTok Jack” – a declarat că este „optimist” în privința unei eventuale numiri a lui Barron Trump, în vârstă de 19 ani, într-o poziție de conducere în cadrul celebrei aplicații de videoclipuri scurte, deținută de compania chineză ByteDance.

„Sper că președintele Trump va lua în considerare numirea fiului său Barron, alături de alți tineri americani, în consiliul de administrație al TikTok, pentru a ne asigura că platforma rămâne relevantă pentru noua generație”, a declarat Advent pentru publicația Daily Mail, miercuri.

Barron Trump este în prezent student la Universitatea din New York și nu a comentat public cu privire la această posibilitate.

Trump: „Am salvat TikTok”

Donald Trump a afirmat recent că a „salvat” aplicația TikTok de la interzicerea în Statele Unite. Declarația vine în contextul unui ordin executiv emis în august 2020, care prevedea obligativitatea vânzării TikTok către investitori americani. Potrivit ordinului, dacă aplicația nu ajunge majoritar în mâinile investitorilor din SUA și nu este operată pe teritoriul american, aceasta riscă interzicerea.

„Tuturor tinerilor de pe TikTok: v-am salvat aplicația, deci îmi sunteți datori”, a transmis Trump într-un videoclip postat luni pe contul său de TikTok. „Și iată-mă acum, în Biroul Oval.”

Deși vânzarea nu a fost încă finalizată, se află în discuții un grup de investitori americani, inclusiv câteva nume importante din lumea financiară.

Miliardari americani, interesați de TikTok

Printre potențialii cumpărători se numără Larry Ellison – cofondatorul Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproape 350 de miliarde de dolari – și investitorul Marc Andreessen, cu o avere de aproximativ 2 miliarde de dolari. Cei doi, alături de firma de investiții Silver Lake, ar putea prelua controlul asupra platformei chineze.

TikTok, un instrument-cheie în campania electorală

În timpul campaniei electorale din 2024, echipa lui Trump a înțeles potențialul uriaș al TikTok pentru mobilizarea electoratului tânăr. Prima apariție a fostului președinte pe platformă, în iunie 2024, a fost introdusă de CEO-ul UFC, Dana White, și a strâns peste 180 de milioane de vizualizări.

Jack Advent a fost coordonatorul echipei de producție responsabilă de videoclipurile lui Trump pe TikTok, devenind o prezență recunoscută în cercul apropiat al acestuia. „Acolo e TikTok Jack – a devenit foarte cunoscut”, a spus Trump în fața presei, în timp ce era filmat într-o acțiune de campanie desfășurată într-un restaurant McDonald’s, în octombrie 2024.