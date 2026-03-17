Dan Petrescu n-a scăpat de bisturiu și a ajuns pe masa de operație. Antrenorul este în recuperare

La 58 de ani, Dan Petrescu și-a luat o pauză de la antrenorat. N-a preluat nicio echipă după plecarea de la CFR Cluj, dornic să-și rezolve problemele medicale.

„Bursucul” ar fi fost supus, săptămâna trecută, unei operații la gât, susține digisport, iar acum se află în perioada de recuperare.

După ce s-a spus că ar fi slăbit 30 de kilograme, fostul mare internațional a intervenit și a precizat că sunt exagerări și că are nevoie doar de o pauză de o lună-două, pentru a-și reveni în formă.

El ar fi apelat inclusiv la un vraci, pentru a se pune pe picioare. La meciurile CFR-ului, tehnicianul avea lângă el pe bancă o sticlă cu un ceai recomandat de medici.

La un moment dat, Dan Petrescu a fost în cărți să preia echipa națională a României, dar oficialii de la CFR Cluj s-au opus. Pentru a putea pleca, Petrescu trebuia să achite o clauză de 500.000 de euro.