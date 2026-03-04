search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Escorta navală promisă de Trump în Strâmtoarea Hormuz nu calmează piețele: investitorii fug de risc

0
0
Publicat:

Piețele bursiere globale au înregistrat noi scăderi miercuri, în pofida încercărilor președintelui american Donald Trump de a calma temerile privind o criză energetică în Strâmtoarea Hormuz. Investitorii au rămas prudenți, chiar dacă liderul de la Casa Albă a sugerat că Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin această rută vitală, iar armata americană a susținut că „nu există nicio navă iraniană în deplasare” în zonă.

burse

Asia și Orientul Mijlociu, în fruntea declinului

Indicele sud-coreean Kospi a condus valul de vânzări, cu o scădere de până la 12% la un moment dat – cea mai amplă cădere zilnică din 2008. Tranzacționarea la Seul a fost suspendată temporar.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a coborât cu 3,9%, în timp ce în China, CSI 300 a pierdut 1,3%. În India, indicele Nifty 50 a scăzut cu 2%.

Bursele din Dubai și Abu Dhabi, redeschise pentru prima dată după atacurile SUA și Israel asupra Iranului, au înregistrat la rândul lor pierderi semnificative în debutul ședinței.

Strâmtoarea Hormuz, punct critic pentru economia globală

Conflictul din Orientul Mijlociu a paralizat în mare măsură traficul prin Strâmtoarea Hormuz, arteră prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial și volume importante de gaze naturale lichefiate.

Prețul petrolului Brent – reper internațional – a urcat cu încă 1,4%, la 82,53 dolari pe baril, după ce atinsese anterior cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025.

Președintele Trump a declarat pe platforma sa, Truth Social, că SUA sunt pregătite să asigure „fluxul liber al energiei către lume” și, dacă va fi necesar, să escorteze petrolierele „cât mai curând posibil”.

Cu toate acestea, piețele au rămas sceptice.

Impact economic global

Directorul executiv al Goldman Sachs, David Solomon, a avertizat că investitorii vor avea nevoie de „câteva săptămâni” pentru a evalua pe deplin implicațiile intervenției militare conduse de SUA.

„Suntem într-o perioadă foarte precarǎ”, a declarat și Kenneth S. Rogoff, fost economist-șef al Fondul Monetar Internațional. El a comparat incertitudinea actuală cu atmosfera de la începutul Primului Război Mondial, când consecințele economice erau greu de anticipat.

Experții avertizează că o întrerupere prelungită a livrărilor de energie din regiune – care asigură circa 30% din petrolul și 17% din gazele naturale la nivel mondial – ar putea alimenta inflația globală. Băncile centrale ar putea fi forțate să majoreze dobânzile, crescând costurile creditelor ipotecare și ale împrumuturilor pentru companii, ceea ce ar frâna consumul și investițiile.

Lecțiile trecutului și limitele tranziției verzi

Crizele petroliere din anii 1970 au determinat multe state să urmărească o mai mare independență energetică. În prezent, alianța OPEC+ a promis majorarea producției pentru a compensa eventualele pierderi.

Însă, în pofida investițiilor în energie regenerabilă, în special în Germania și China, economia globală rămâne puternic dependentă de combustibilii fosili.

Statele din Europa și Asia de Est – mari importatoare de energie – sunt considerate cele mai vulnerabile, mai ales în contextul tensiunilor comerciale deja existente. Pentru SUA, deși statutul de principal producător mondial de petrol oferă o anumită protecție, consumatorii americani ar putea resimți rapid creșteri ale prețurilor la carburanți.

În scenariul optimist, conflictul s-ar putea încheia în câteva săptămâni, iar fluxurile energetice ar reveni la normal. Însă, avertizează analiștii, orice extindere a ostilităților sau atac asupra infrastructurii petroliere ar putea declanșa un nou șoc inflaționist la nivel global.

Pentru moment, piețele par să transmită un mesaj clar: incertitudinea persistă, iar riscurile pentru economia mondială rămân ridicate.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA
digi24.ro
image
Filmările intime făcute cu ochelarii smart Meta, cu oameni dezbrăcați sau la toaletă, sunt văzute de angajații companiei
stirileprotv.ro
image
240 lei mai puțin la pensie pentru această categorie de pensionari din România, în 2026
gandul.ro
image
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
mediafax.ro
image
Video cutremurător! Au apărut imaginile cu accidentul provocat de Kader Keita în București. Femeia a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cum se calculează dobânda la sold şi de ce în primii ani plătești mai multă dobândă decât principal. Creditul pentru casă, explicat de un specialist
playtech.ro
image
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din '77
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind alocațiile, pensiile și indemnizațiile! Ce trebuie să știe românii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Se inspiră partenera lui Nicușor Dan din moda regală? Mirabela pare că a vrut să semene cu Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria